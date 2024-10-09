Tuyển IT phần mềm Công ty cổ phần Học viện Đào tạo Quốc tế Taki làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, Tòa Mac Plaza, số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Đông

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Thiết kế giao diện người dùng Thiết kế, triển khai và tối ưu hóa API cũng như các dịch vụ web Hỗ trợ xây dựng và tối ưu hóa workflows, cấu trúc dữ liệu và giao diện người dùng Nghiên cứu và đề xuất áp dụng các plugin mới và tích hợp API bên thứ ba Đảm bảo hệ thống server chạy ổn định, Cơ chế backup và dự phòng rủi ro Tham gia vào quá trình tìm hiểu, sửa lỗi và cải thiện hiệu suất cho các sản phẩm hiện có

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học các ngành CNTT , khoa học máy tính Từ 3 năm kinh nghiệm làm fullstack (NodeJS), các flamework phổ biến như Express.js, NestJS Kiến thức vững về cơ sở dữ liệu và RESTful APIs Kiến thức vững về thiết kế UI/UX và responsive design Kinh nghiệm làm việc với MySQL, MongoDB Tư duy logic và kỹ năng giải quyết vấn đề tốt Hiểu biết về quy trình phát triển phần mềm và quản lý dự án Trẻ, năng động, sáng tạo Khả năng học hỏi nhanh và thích nghi với công nghệ mới

Tại Công ty cổ phần Học viện Đào tạo Quốc tế Taki Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 25-30 triệu + thưởng + phụ cấp Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến sáng thứ 7 Môi trường làm việc năng động, độc lập, phát huy khả năng sáng tạo, phát triển trong công việc; tham gia dự án AI theo; làm việc với những xu hướng công nghệ mới nhất thị trường Review tăng lương 6 tháng một lần hoặc theo năng lực Được tham gia BHXH, thưởng lễ tết theo quy định, thưởng sinh nhật.... Hỗ trợ ăn trưa. Lương, thưởng theo năng lực và theo quy định pháp luật hiện hành. Địa điểm làm việc: Hà Đông, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Học viện Đào tạo Quốc tế Taki

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.