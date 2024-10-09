Tuyển IT phần mềm Công ty cổ phần Học viện Đào tạo Quốc tế Taki làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty cổ phần Học viện Đào tạo Quốc tế Taki
- Hà Nội: Tầng 4, Tòa Mac Plaza, số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Đông
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 25 - 30 Triệu
Thiết kế giao diện người dùng
Thiết kế, triển khai và tối ưu hóa API cũng như các dịch vụ web
Hỗ trợ xây dựng và tối ưu hóa workflows, cấu trúc dữ liệu và giao diện người dùng
Nghiên cứu và đề xuất áp dụng các plugin mới và tích hợp API bên thứ ba
Đảm bảo hệ thống server chạy ổn định, Cơ chế backup và dự phòng rủi ro
Tham gia vào quá trình tìm hiểu, sửa lỗi và cải thiện hiệu suất cho các sản phẩm hiện có
Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học các ngành CNTT , khoa học máy tính
Từ 3 năm kinh nghiệm làm fullstack (NodeJS), các flamework phổ biến như Express.js, NestJS
Kiến thức vững về cơ sở dữ liệu và RESTful APIs
Kiến thức vững về thiết kế UI/UX và responsive design
Kinh nghiệm làm việc với MySQL, MongoDB
Tư duy logic và kỹ năng giải quyết vấn đề tốt
Hiểu biết về quy trình phát triển phần mềm và quản lý dự án
Trẻ, năng động, sáng tạo
Khả năng học hỏi nhanh và thích nghi với công nghệ mới
Tại Công ty cổ phần Học viện Đào tạo Quốc tế Taki Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 25-30 triệu + thưởng + phụ cấp
Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến sáng thứ 7
Môi trường làm việc năng động, độc lập, phát huy khả năng sáng tạo, phát triển trong công việc; tham gia dự án AI theo; làm việc với những xu hướng công nghệ mới nhất thị trường
Review tăng lương 6 tháng một lần hoặc theo năng lực
Được tham gia BHXH, thưởng lễ tết theo quy định, thưởng sinh nhật....
Hỗ trợ ăn trưa.
Lương, thưởng theo năng lực và theo quy định pháp luật hiện hành.
Địa điểm làm việc: Hà Đông, Hà Nội
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Học viện Đào tạo Quốc tế Taki
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
