Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty Cổ phần Sói Đen làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Công ty Cổ phần Sói Đen
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/12/2024
Công ty Cổ phần Sói Đen

Công nghệ Thông tin

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại Công ty Cổ phần Sói Đen

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3, số 7 đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (tầng 1 là quán cà phê Aventus), Đống Đa

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Vẽ & thiết kế hình ảnh cho game: nhân vật, background, UI/UX cho thể loại Mid-core & Puzzle Games;
Nghiên cứu & lên ý tưởng tìm art-style phù hợp cho game;
Quản lý tài nguyên assets một cách có hệ thống;
Phối hợp với các bộ phận khác để hoàn thiện sản phẩm.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm; Thành thạo vẽ tay & sử dụng Wacom;
Có kiến thức cơ bản về hội hoạ & có gu thẩm mỹ tốt;
Yêu thích game và chơi game;
Tinh thần trách nhiệm cao, chăm chỉ, cần cù trong công việc, có khả năng chịu được áp lực công việc cao;
Khả năng làm việc độc lập và cộng tác nhóm tốt; chủ động trong công việc;
Có tinh thần cầu thị, lắng nghe và sẵn sàng học hỏi các kiến thức công nghệ mới.
Tốt nghiệp ĐH Mỹ thuật Việt Nam, ĐH Mỹ thuật Công nghiệp hoặc ĐH Kiến trúc là 1 lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần Sói Đen Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 10.000.000 - 13.000.000 VNĐ; cơ hội thành nhân viên key của dự án.
Đào tạo bởi leader chuyên môn, lộ trình thăng tiến rõ ràng
Được hỗ trợ tham gia các khóa đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn
Được trực tiếp tham gia các dự án Games chất lượng cao để phát triển bản thân;
Chế độ hiếu, hỉ, BHXH đầy đủ cùng teabreak hoàn toàn miễn phí hàng tuần.
Môi trường trẻ trung, nhiệt huyết và ban lãnh đạo vô cùng tâm lý.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Sói Đen

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Sói Đen

Công ty Cổ phần Sói Đen

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 34T, Hoàng Đạo Thuý, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

