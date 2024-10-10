Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH JOYUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà Platinum Residences, số 6 Nguyễn Công Hoan, Phường Ngọc Khánh, Ba Đình

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thiết kế nhân vật, background, banner, screenshot và các UI khác trong game 2D và các ứng dụng khác của công ty. Chủ động tư vấn, lên ý tưởng hoặc đóng góp ý tưởng về đồ họa cho bộ phận Game designer Hiểu về chuyển động cho các game object, cảnh quan, môi trường, các thảm thực vật,.. để cho Animator làm chuyển động Phối hợp với các thành viên khác để xây dựng, hoàn thiện và tối ưu game.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã có từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương và đã có sản phẩm. Thích chơi game, đam mê vẽ, đặc biệt là Mobile Game. Có khả năng sáng tạo, thiết kế nhân vật, background, concept art work với những yêu cầu về design cần thiết để hoàn thiện game. Có năng khiếu, cảm nhận mỹ thuật tốt về màu và hình, hiển thị tốt trên các màn hình có tỉ lệ kích thước khác nhau. Ham học hỏi và luôn cập nhật các kiến thức, kỹ năng và công cụ thiết kế mới nhất. Tìm hiểu thị trường và nắm bắt xu hướng là một lợi thế. Có tinh thần trách nhiệm, sắp xếp công việc và khả năng làm việc nhóm tốt. Đã có hiểu biết và đã từng làm việc trong công ty có văn hóa Startup là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH JOYUP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương NET 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng hoặc theo thỏa thuận Hưởng các chế độ, phúc lợi như: Thưởng lễ tết, thưởng dự án, thưởng sinh nhật, 12 ngày phép năm,... Chế độ tăng lương 1-2 lần/năm (tùy năng lực, hiệu quả công việc). Miễn phí ăn trưa, vé xe. Môi trường làm việc "no boss" không gò bó, thoả sức tự do sáng tạo, có nhiều cơ hội được thăng tiến, phát triển bản thân. Văn phòng làm việc chuyên nghiệp với trang thiết bị hiện đại. Tea break vào các buổi chiều, được tham gia rất thường xuyên các hoạt động vui chơi nhảy múa, du lịch, teambuilding, nghỉ dưỡng... Các chế độ BHXH, nghỉ phép theo quy định người lao động của nhà nước. Đồng nghiệp trẻ trung, năng động, luôn hỗ trợ và giúp đỡ nhau

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH JOYUP

