Tuyển Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HAY HAY GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 18 Triệu

Mức lương 11 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, tòa Green Park Tower, Lô 33, ngõ 6 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Với Mức Lương 11 - 18 Triệu

Thiết kế UI, nhân vật, vật phẩm, background... cho game trên Facebook Instant và Google Store. Thiết kế banner quảng cáo, icon,... hỗ trợ cho đội vận hành. Đóng góp ý tưởng phát triển sản phẩm.

Thiết kế UI, nhân vật, vật phẩm, background... cho game trên Facebook Instant và Google Store.

Thiết kế banner quảng cáo, icon,... hỗ trợ cho đội vận hành.

Đóng góp ý tưởng phát triển sản phẩm.

Với Mức Lương 11 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm là Game 2D Artist hoặc vị trí tương đương ( ưu tiên đã từng thiết kế game casual); Sử dụng thành thạo các công cụ thiết kế 2D: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator,... Có tinh thần chủ động, tự học, tự tìm hiểu, bắt kịp những trend và áp dụng được cho design của mình. Kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập tốt. Biết vẽ tay là một lợi thế.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm là Game 2D Artist hoặc vị trí tương đương ( ưu tiên đã từng thiết kế game casual);

Sử dụng thành thạo các công cụ thiết kế 2D: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator,...

Có tinh thần chủ động, tự học, tự tìm hiểu, bắt kịp những trend và áp dụng được cho design của mình.

Kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập tốt.

Biết vẽ tay là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HAY HAY GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội cùng làm việc với đội ngũ kỹ thuật xuất sắc để phát triển hệ thống cho hàng triệu người dùng. Cơ hội giải quyết các nhiệm vụ đa dạng và có tính thách thức cao. Môi trường làm việc rất cởi mở, thân thiện. Mức lương cạnh tranh, điều chỉnh hàng năm. Thưởng cho các ngày nghỉ lễ, quà sinh nhật. Bữa ăn trưa chất lượng và miễn phí tại nhà bếp công ty, hoa quả, đồ ăn uống luôn sẵn sàng tại nơi làm việc. Du lịch cùng công ty; Khám sức khỏe định kỳ hàng năm. CLB bóng bàn, bi lắc, câu lạc bộ bóng đá,... Thời gian làm việc: Full-time Thứ 2 - Thứ 6

Cơ hội cùng làm việc với đội ngũ kỹ thuật xuất sắc để phát triển hệ thống cho hàng triệu người dùng.

Cơ hội giải quyết các nhiệm vụ đa dạng và có tính thách thức cao.

Môi trường làm việc rất cởi mở, thân thiện.

Mức lương cạnh tranh, điều chỉnh hàng năm.

Thưởng cho các ngày nghỉ lễ, quà sinh nhật.

Bữa ăn trưa chất lượng và miễn phí tại nhà bếp công ty, hoa quả, đồ ăn uống luôn sẵn sàng tại nơi làm việc.

Du lịch cùng công ty;

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

CLB bóng bàn, bi lắc, câu lạc bộ bóng đá,...

Thời gian làm việc: Full-time Thứ 2 - Thứ 6

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HAY HAY GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin