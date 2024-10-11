Tuyển Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Super Game làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa New Skyline, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia vào dự án thực tế phát triển game mobile quốc tế; Thiết kế UI/UX cho sản phẩm; Thiết kế concept nhân vật, bối cảnh, item trong game; Có đào tạo kiến thức từ cơ bản tới nâng cao về Game Artist; Thể loại game 2D: Puzzle, Hyper casual,...

Tham gia vào dự án thực tế phát triển game mobile quốc tế;

Thiết kế UI/UX cho sản phẩm;

Thiết kế concept nhân vật, bối cảnh, item trong game;

Có đào tạo kiến thức từ cơ bản tới nâng cao về Game Artist;

Thể loại game 2D: Puzzle, Hyper casual,...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm tại vị trí 2D Artist trong lĩnh vực Game Mobile; Có khả năng vẽ tay tốt; Thành thạo các công cụ Photoshop, Illustrator; Có sự sáng tạo, tư duy thẩm mỹ, nền tảng kiến thức về mỹ thuật; Ham học hỏi, chủ động trong công việc.

Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm tại vị trí 2D Artist trong lĩnh vực Game Mobile;

Có khả năng vẽ tay tốt;

Thành thạo các công cụ Photoshop, Illustrator;

Có sự sáng tạo, tư duy thẩm mỹ, nền tảng kiến thức về mỹ thuật;

Ham học hỏi, chủ động trong công việc.

Tại Super Game Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng up to 15.000.000 VNĐ + phụ cấp + thưởng Được đào tạo nâng cao chuyên môn; Phụ cấp ăn trưa, phụ cấp chuyên cần, làm vé gửi xe đầy đủ; Chính sách thưởng hấp dẫn: Thưởng dự án, thưởng lễ Tết,... Chế độ BHXH đầy đủ Hưởng các quyền lợi sinh nhật, nghỉ phép hàng năm; Khu giải trí chơi game, bóng bàn. Trà, cafe miễn phí,...; Được tham gia Teambuilding/Du lịch hàng năm và nhiều hoạt động khác; Được làm việc trong môi trường công ty công nghệ năng động, trẻ trung và luôn luôn cải tiến, học hỏi, chia sẻ những cái mới.

Lương cứng up to 15.000.000 VNĐ + phụ cấp + thưởng

Được đào tạo nâng cao chuyên môn;

Phụ cấp ăn trưa, phụ cấp chuyên cần, làm vé gửi xe đầy đủ;

Chính sách thưởng hấp dẫn: Thưởng dự án, thưởng lễ Tết,...

Chế độ BHXH đầy đủ

Hưởng các quyền lợi sinh nhật, nghỉ phép hàng năm;

Khu giải trí chơi game, bóng bàn. Trà, cafe miễn phí,...;

Được tham gia Teambuilding/Du lịch hàng năm và nhiều hoạt động khác;

Được làm việc trong môi trường công ty công nghệ năng động, trẻ trung và luôn luôn cải tiến, học hỏi, chia sẻ những cái mới.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Super Game

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.