Tuyển Thiết kế đồ hoạ Công ty cổ phần HIGAME làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD

● Công việc: Model, Texture, Rig, Animation 3D nhân vật, động vật, prop, mech,... chomobile game.

● Thiết kế màu sắc, ánh sáng, góc camera.

● Học hỏi & tạo ra đồ họa chất lượng, trong thời gian ngắn phù hợp với đối tượng khách hàng & thị trường quốc tế.

● Tham gia góp ý cho 2D Artist trong quá trình làm concept.

● Có sản phẩm hoàn thiện.

● Có kinh nghiệm làm Model lowpoly, làm texture cho model bằng Maya.

● Có kinh nghiệm làm Rig (sử dụng auto Rig như Advanced Skeleton hoặc biết tự tạo

Rig thủ công) bằng Maya.

● Có kinh nghiệm làm Animation 3D cho nhân vật, động vật, mech, prop,...

● Có kinh nghiệm làm việc với Unity.

● Có tư duy tốt, chịu khó ham học hỏi.

● Có kỹ năng giao tiếp, trình bày và làm việc nhóm tốt.

● Có trách nhiệm và sự cam kết trong công việc.

● Cảm nhận Game tốt.

● Có khả năng đọc hiểu tài liệu bằng Tiếng Anh là một lợi thế.

● Mức lương up to $1500, thử việc hưởng 100% lương ● Lương net, không phải đóng bảo hiểm hay bất kỳ chi phí nào ● Thưởng LINH HOẠT & HẤP DẪN: Thưởng nóng, thưởng quý, thưởng tết... (thu nhập mỗi năm 15-20 tháng lương) ● Review lương 6 tháng/lần ● Du lịch, team building ít nhất 2 lần/năm, hoa quả quà chiều, được thoải mái chơi các trò chơi tại công ty: bi-a, PS, board game,... ● BHXH, khám sức khỏe định kỳ,12 ngày nghỉ phép/năm và ngày lễ ● Cơ hội được tham gia và xây dựng các dự án game chất lượng,được làm việc với những đồng nghiệp có kinh nghiệm hàng đầu trong ngành game mobile, cơ hội phát triển và thăng tiến rộng mở ● Được làm việc với nhiều khách hàng quốc tế và nhiều đối tác lớn như Google,Facebook,Unity.... ● Cơ hội được học hỏi, được thử sai, được rèn luyện bản thân và trau dồi kinh nghiệm thực chiến với việc hỗ trợ 30-100% chi phí các khóa học nhiều kỹ năng

Thời gian làm việc: 8h30-18h00 (nghỉ 2h/ngày) thứ 2 - thứ 6

Địa điểm làm việc: Tòa Sunsquare, số 21 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

