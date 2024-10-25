Tuyển Game Artist thu nhập Tới 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Game Artist thu nhập Tới 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

SonatGame Studio
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/11/2024
SonatGame Studio

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại SonatGame Studio

Mức lương
Đến 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 10

- The West Tower

- 265 Cầu Giấy

- Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Đến 12 Triệu

- Thiết kế nhân vật, background, banner, screenshot và các UI khác trong game 2D và các ứng dụng khác của công ty
- Chủ động tư vấn, lên ý tưởng hoặc đóng góp ý tưởng về đồ họa cho bộ phận Game Designer
- Phối hợp với các thành viên khác để xây dựng những sản phẩm chất lượng, phù hợp với thị trường.

Với Mức Lương Đến 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Knowledge:
- Có kinh nghiệm từ 6 tháng thiết kế nhân vật, background, các UI khác trong game 2D trở lên. - Đã có sản phẩm lên store - Sử dụng được đa dạng style/concept vẽ để tạo hình nhân vật.
Skills:
- Biết sử dụng photoshop - Ngoài ra có kinh nghiệm về 3D hoặc có khả năng thiết kế chuyển động (animation) trong game 2D là 1 lợi thế (không bắt buộc) - Kỹ năng quản lý thời gian và sắp xếp công việc tốt - Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập
Attitude:
- Tích cực, chủ động, có trách nhiệm trong công việc - Chăm chỉ, ham học hỏi, nhiệt huyết, có tinh thần cầu tiến cao và yêu thích học tập, phát triển bản thân. - Gắn bó lâu dài với công ty - Khả năng thích nghi với công việc nhanh, chịu được áp lực - Làm việc trong môi trường nhịp độ công việc cao

Tại SonatGame Studio Thì Được Hưởng Những Gì

CƠ HỘI PHÁT TRIỂN - Hỗ trợ thực tập: 6M/tháng (Fresher: upto 12M) - Thời gian thực tập 2 - 4 tháng - Tùy vào năng lực của ứng viên - Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau 2 - 4 tháng thực tập nếu đáp ứng đủ tiêu chí - Được hỗ trợ dấu thực tập nếu ứng viên cần - Mở rộng, nâng cao kiến thức và kỹ năng chuyên môn - Được tham gia thực chiến tại các dự án toàn cầu - Có lộ trình phát triển sự nghiệp được cá nhân hóa rõ ràng MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC - Trải nghiệm môi trường quốc tế năng động, chuyên nghiệp - Hưởng 100% đãi ngộ chăm sóc đời sống hàng ngày CHÍNH SÁCH PHÚC LỢI - Thưởng các dịp lễ, Tết - Chia sẻ thành quả liên tục, không giới hạn dựa trên performance. - Thời gian làm việc hành chính: Từ Thứ 2 - Thứ 6. Nghỉ Thứ 7, Chủ Nhật Sáng: 8:30 - 12:00, Chiều: 13:00 - 18:00, Nghỉ giữa chiều 15:00 - 15:30
CƠ HỘI PHÁT TRIỂN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SonatGame Studio

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

SonatGame Studio

SonatGame Studio

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 11, tòa nhà Bamboo Airways Tower, 265 Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-game-artist-thu-nhap-toi-12-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job229617
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Chuyên viên pháp chế Tập đoàn FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 26 Triệu Tập đoàn FPT Pro Company
20 - 26 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY TNHH PHỒN THỊNH - TAE GWANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH PHỒN THỊNH - TAE GWANG
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tuyển Dụng thu nhập 12 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội Công ty Cổ Phần Cen Academy
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tuyển Dụng thu nhập 12 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THẾ KỶ
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BIG INTERNATIONAL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BIG INTERNATIONAL VIỆT NAM
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kinh doanh điện mặt trời Công ty Cổ phần Tập đoàn Sohaco Toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Tập đoàn Sohaco Toàn cầu
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH CƠ – NHIỆT – NĂNG LƯỢNG BÁCH KHOA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH CƠ – NHIỆT – NĂNG LƯỢNG BÁCH KHOA
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp CÔNG TY TNHH ECO ONE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH ECO ONE VIỆT NAM
15 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ THUẬN PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ THUẬN PHÁT
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Hành chính tổng hợp Trung Tâm Nghiên Cứu Và Phát Triển Mobifone - Tổng Công Ty Viễn Thông Mobifone Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 6 Triệu Trung Tâm Nghiên Cứu Và Phát Triển Mobifone - Tổng Công Ty Viễn Thông Mobifone Pro Company
5 - 5.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên Viên Xuất Nhập Khẩu thu nhập 10 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội Công ty Cổ phần Tập đoàn Sohaco Toàn cầu
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên mầm non Công ty TNHH Giáo dục Sunshine Maple Bear làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty TNHH Giáo dục Sunshine Maple Bear
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Hành Chính Nhân Sự Tổng Hợp thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội CÔNG TY CỔ PHẦN ALAN SPACE
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển HR Intern thu nhập Tới 2 triệu Thực tập tại Hà Nội CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG- TIN HỌC
Tới 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Video Editor thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Event Marketing Công ty cổ phần Công nghệ Sapo làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 3 Triệu Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
Tới 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 8 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS
8 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên Viên Xuất Nhập Khẩu thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội Công Ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN AHIMSA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN AHIMSA
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên Viên Phát Triển Dự Án thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN AN QUÝ HƯNG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty Cổ Phần Đầu Tư - Xây Dựng & Thương Mại Bảo Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu Công ty Cổ Phần Đầu Tư - Xây Dựng & Thương Mại Bảo Minh
10 - 18 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thực Tập Sinh Nhân Sự thu nhập 2 - 3 triệu Bán thời gian tại Hà Nội Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI Pro Company
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính tổng hợp Công ty TNHH hợp tác phát triển sunny international làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty TNHH hợp tác phát triển sunny international
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Leader Content thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội CÔNG TY TNHH GOCADO VIETNAM
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH VÀ VIỄN THÔNG AN KHANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH VÀ VIỄN THÔNG AN KHANG
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ECOBLAZE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ECOBLAZE
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân Viên Chuỗi Cung Ứng thu nhập 9 - 10.5 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội CÔNG TY TNHH TIRED CITY
9 - 10.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân Viên Vận Hành Sàn Thương Mại Điện Tử thu nhập 13 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội Công ty Cổ phần viễn thông FPT
13 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm