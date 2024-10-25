Tuyển Game Artist thu nhập Tới 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương Đến 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 10 - The West Tower - 265 Cầu Giấy - Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Đến 12 Triệu

- Thiết kế nhân vật, background, banner, screenshot và các UI khác trong game 2D và các ứng dụng khác của công ty

- Chủ động tư vấn, lên ý tưởng hoặc đóng góp ý tưởng về đồ họa cho bộ phận Game Designer

- Phối hợp với các thành viên khác để xây dựng những sản phẩm chất lượng, phù hợp với thị trường.

Với Mức Lương Đến 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Knowledge:

- Có kinh nghiệm từ 6 tháng thiết kế nhân vật, background, các UI khác trong game 2D trở lên. - Đã có sản phẩm lên store - Sử dụng được đa dạng style/concept vẽ để tạo hình nhân vật.

Skills:

- Biết sử dụng photoshop - Ngoài ra có kinh nghiệm về 3D hoặc có khả năng thiết kế chuyển động (animation) trong game 2D là 1 lợi thế (không bắt buộc) - Kỹ năng quản lý thời gian và sắp xếp công việc tốt - Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập

Attitude:

- Tích cực, chủ động, có trách nhiệm trong công việc - Chăm chỉ, ham học hỏi, nhiệt huyết, có tinh thần cầu tiến cao và yêu thích học tập, phát triển bản thân. - Gắn bó lâu dài với công ty - Khả năng thích nghi với công việc nhanh, chịu được áp lực - Làm việc trong môi trường nhịp độ công việc cao

Tại SonatGame Studio Thì Được Hưởng Những Gì

CƠ HỘI PHÁT TRIỂN - Hỗ trợ thực tập: 6M/tháng (Fresher: upto 12M) - Thời gian thực tập 2 - 4 tháng - Tùy vào năng lực của ứng viên - Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau 2 - 4 tháng thực tập nếu đáp ứng đủ tiêu chí - Được hỗ trợ dấu thực tập nếu ứng viên cần - Mở rộng, nâng cao kiến thức và kỹ năng chuyên môn - Được tham gia thực chiến tại các dự án toàn cầu - Có lộ trình phát triển sự nghiệp được cá nhân hóa rõ ràng MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC - Trải nghiệm môi trường quốc tế năng động, chuyên nghiệp - Hưởng 100% đãi ngộ chăm sóc đời sống hàng ngày CHÍNH SÁCH PHÚC LỢI - Thưởng các dịp lễ, Tết - Chia sẻ thành quả liên tục, không giới hạn dựa trên performance. - Thời gian làm việc hành chính: Từ Thứ 2 - Thứ 6. Nghỉ Thứ 7, Chủ Nhật Sáng: 8:30 - 12:00, Chiều: 13:00 - 18:00, Nghỉ giữa chiều 15:00 - 15:30

CƠ HỘI PHÁT TRIỂN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SonatGame Studio

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin