Tuyển IT phần mềm SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu

SonatGame Studio
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2024
SonatGame Studio

IT phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại SonatGame Studio

Mức lương
Đến 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 10

- The West Tower

- 265 Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Đến 15 Triệu

- Thiết kế các bộ ảnh store listing cho game (icon, screenshot, banner).
- Thiết kế các assets để làm content cho team Creative (video, design, playable ads).
- Thiết kế các ấn phẩm Truyền thông phục vụ cho mục đích Marketing của công ty.
- Tham gia vào quá trình nghiên cứu thị trường, sáng tạo content.
- Phối hợp với team Business để tối ưu hoạt động/hiệu quả content
- Hỗ trợ và thực hiện các nhiệm vụ chung của team và tổ chức.

Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Knowledge:
- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại Học chuyên ngành Thiết kế đồ họa/Mỹ thuật công nghiệp/Kiến trúc - Kinh nghiệm trên 1 năm về thiết kế banner, store listing ở mảng Game. - Nắm vững kiến thức, kỹ năng về bố cục, màu sắc, ánh sáng. - Đa dạng art-style game Hyper, Casual.
Skills:
- Sử dụng thành thạo Photoshop. - Khả năng phân tích và nhạy bén với trend trên thị trường. - Kỹ năng tốt về quản lý và estimate thời gian trong công việc. - Có khả năng training, sharing về chuyên môn là 1 lợi thế. - Sử dụng được 3D là 1 lợi thế
Attitude:
- Tích cực, chủ động, có trách nhiệm trong công việc - Chăm chỉ, ham học hỏi, nhiệt huyết, có tinh thần cầu tiến cao và yêu thích học tập, phát triển bản thân. - Gắn bó lâu dài với công ty - Khả năng thích nghi với công việc nhanh, chịu được áp lực - Làm việc trong môi trường nhịp độ công việc cao

Tại SonatGame Studio Thì Được Hưởng Những Gì

THU NHẬP - Mức lương: Up to 15M/tháng - Nhận 100% lương cứng, tăng lương theo quy định của công ty - Phụ cấp ăn trưa nhân viên chính thức: 1.000.000 VNĐ/tháng - Thu nhập dựa theo kết quả và hiệu suất công việc CƠ HỘI PHÁT TRIỂN - Mở rộng, nâng cao kiến thức và kỹ năng chuyên môn - Trải nghiệm thực chiến tại các dự án toàn cầu đang chạy - Có lộ trình phát triển sự nghiệp được cá nhân hóa rõ ràng MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC - Trải nghiệm môi trường quốc tế năng động, chuyên nghiệp - Hưởng 100% đãi ngộ chăm sóc đời sống hàng ngày CHÍNH SÁCH PHÚC LỢI - Công ty đóng đầy đủ các loại Bảo hiểm theo quy định của pháp luật (BHXH, BHYT, BH thất nghiệp,..) - Được khám sức khỏe tổng quát định kì miễn phí tại bệnh viện: Hồng Ngọc, Thu Cúc, Vinmec. - Chế độ cưới hỏi/đám hiếu, quà ngày Lễ/ Tết và các chế độ phúc lợi khác. - Thưởng Tết dương, 8/3, 30/4-1/5, Trung thu, giữa năm, 2/9, 20/10, Giáng sinh. - Chia sẻ thành quả liên tục, không giới hạn dựa trên performance. - Thời gian làm việc hành chính:
THU NHẬP
CƠ HỘI PHÁT TRIỂN
MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC
CHÍNH SÁCH PHÚC LỢI
Từ Thứ 2 - Thứ 6. Nghỉ Thứ 7, Chủ Nhật Sáng: 8:30 - 12:00, Chiều: 13:00 - 18:00, Nghỉ giữa chiều 15:00 - 15:30
Từ Thứ 2 - Thứ 6. Nghỉ Thứ 7, Chủ Nhật
Sáng: 8:30 - 12:00, Chiều: 13:00 - 18:00, Nghỉ giữa chiều 15:00 - 15:30

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SonatGame Studio

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

SonatGame Studio

SonatGame Studio

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 11, tòa nhà Bamboo Airways Tower, 265 Cầu Giấy, Hà Nội

