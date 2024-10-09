Tuyển IT phần mềm Công ty TNHH Volio Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Stellar Garden, 104 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Định hướng phát triển cho game theo timeline; Phân tích chỉ số trên firebase, GA, Bigquery để cân bằng và tối ưu game; Có hiểu biết sâu về các thể loại game, ưu tiên dòng Puzzle và Casual; Định hướng Metagame, Game Economy; Lên ý tưởng và thiết kế kịch bản game; Thiết kế Coreloop, Gameflow; Thiết kế các tài liệu chi tiết (GDD, Wireframe, IA map...); Thiết kế màn chơi cho game; Phối hợp với bộ phận Artist, Developer và MKT để phát triển, hoàn thiện và nâng cao chất lượng game; Quản lí và phân phối đầu việc, lên phương án chi tiết cho phiên bản.

Định hướng phát triển cho game theo timeline;

Phân tích chỉ số trên firebase, GA, Bigquery để cân bằng và tối ưu game;

Có hiểu biết sâu về các thể loại game, ưu tiên dòng Puzzle và Casual;

Định hướng Metagame, Game Economy;

Lên ý tưởng và thiết kế kịch bản game;

Thiết kế Coreloop, Gameflow;

Thiết kế các tài liệu chi tiết (GDD, Wireframe, IA map...);

Thiết kế màn chơi cho game;

Phối hợp với bộ phận Artist, Developer và MKT để phát triển, hoàn thiện và nâng cao chất lượng game;

Quản lí và phân phối đầu việc, lên phương án chi tiết cho phiên bản.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng phân tích dữ liệu để đánh giá và tối ưu sản phẩm; 6 tháng kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương hoặc đã từng tham gia thiết kế kịch bản tính năng game ( đối với Fresher hoặc junior ); Có khả năng phân tích và đánh giá game sau khi trải nghiệm; Biết sử dụng các phần mềm sketch, lên ý tưởng và diagram; Có tư duy logic và làm việc chuyên nghiệp; Có kinh nghiệm trong thiết kế game mobile hoặc tham gia ít nhất 1 sản phẩm Game; Có khả năng sử dụng Unity và có kiến thức lập trình là một lợi thế; Có tinh thần cầu tiến, chủ động trong công việc; khả năng tự học tốt.

Có khả năng phân tích dữ liệu để đánh giá và tối ưu sản phẩm;

6 tháng kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương hoặc đã từng tham gia thiết kế kịch bản tính năng game ( đối với Fresher hoặc junior );

Có khả năng phân tích và đánh giá game sau khi trải nghiệm;

Biết sử dụng các phần mềm sketch, lên ý tưởng và diagram;

Có tư duy logic và làm việc chuyên nghiệp;

Có kinh nghiệm trong thiết kế game mobile hoặc tham gia ít nhất 1 sản phẩm Game;

Có khả năng sử dụng Unity và có kiến thức lập trình là một lợi thế;

Có tinh thần cầu tiến, chủ động trong công việc; khả năng tự học tốt.

Tại Công ty TNHH Volio Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn tới 18M; Thu nhập theo thỏa thuận với trình độ Senior; Giờ làm việc 9h00 - 17h30; từ thứ 2 đến thứ 6 (nghỉ thứ 7, CN); Nghỉ phép 12 ngày/ năm; 4 đợt review trong năm; tiêu chí xét duyệt tăng lương rõ ràng, được gửi trực tiếp để dễ dàng nắm bắt; Đóng BHXH đầy đủ theo quy định nhà nước (Công ty đóng, không trích lương của NLĐ); Cấp thiết bị làm việc mới; Gửi xe, Cơm trưa, Nước ép hoa quả tươi miễn phí mỗi ngày; Du lịch, Teambuilding, Sự kiện, Khám sức khỏe thường niên 100% ngân sách công ty chi trả (Không bắt buộc tham gia); Thiết bị giải trí đa dạng tại văn phòng: Bida, Bóng bàn, PS4, Gameboard... Quà tặng các dịp lễ, tết, hoặc các dịp kỷ niệm năm làm việc, sinh nhật...

Thu nhập hấp dẫn tới 18M;

Thu nhập theo thỏa thuận với trình độ Senior;

Giờ làm việc 9h00 - 17h30; từ thứ 2 đến thứ 6 (nghỉ thứ 7, CN);

Nghỉ phép 12 ngày/ năm;

4 đợt review trong năm; tiêu chí xét duyệt tăng lương rõ ràng, được gửi trực tiếp để dễ dàng nắm bắt;

Đóng BHXH đầy đủ theo quy định nhà nước (Công ty đóng, không trích lương của NLĐ);

Cấp thiết bị làm việc mới;

Gửi xe, Cơm trưa, Nước ép hoa quả tươi miễn phí mỗi ngày;

Du lịch, Teambuilding, Sự kiện, Khám sức khỏe thường niên 100% ngân sách công ty chi trả (Không bắt buộc tham gia);

Thiết bị giải trí đa dạng tại văn phòng: Bida, Bóng bàn, PS4, Gameboard...

Quà tặng các dịp lễ, tết, hoặc các dịp kỷ niệm năm làm việc, sinh nhật...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Volio Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin