Tuyển Công nghệ cao CÔNG TY CỔ PHẦN OHZE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN OHZE
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/10/2024
Công nghệ cao

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ cao Tại CÔNG TY CỔ PHẦN OHZE

Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Bonanza, 23 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Công nghệ cao Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Lên ý tưởng, xây dựng kịch bản chi tiết cho Game Mobile (Hyper Casual, Casual, Hybrid Casual) Thiết kế level, phân tích, thực hiện cân bằng game. Làm việc chặt chẽ với đội ngũ phát triển để đảm bảo tính khả thi, chất lượng của thiết kế. Phân tích chỉ số, đánh giá và đưa ra các phương án tối ưu nhằm đem lại trải nghiệm tốt nhất cho người chơi Thực hiện nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ để hiểu rõ xu hướng và nhu cầu của người chơi. Tham gia đóng góp các ý tưởng, thực thi các mục tiêu để đưa sản phẩm đến tay hàng triệu người dùng Global.
Lên ý tưởng, xây dựng kịch bản chi tiết cho Game Mobile (Hyper Casual, Casual, Hybrid Casual)
Thiết kế level, phân tích, thực hiện cân bằng game.
Làm việc chặt chẽ với đội ngũ phát triển để đảm bảo tính khả thi, chất lượng của thiết kế.
Phân tích chỉ số, đánh giá và đưa ra các phương án tối ưu nhằm đem lại trải nghiệm tốt nhất cho người chơi
Thực hiện nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ để hiểu rõ xu hướng và nhu cầu của người chơi.
Tham gia đóng góp các ý tưởng, thực thi các mục tiêu để đưa sản phẩm đến tay hàng triệu người dùng Global.

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có sự đam mê và tìm hiểu về ngành Game Mobile Có khả năng sáng tạo, tư duy logic game, toán học tốt Nắm chắc kỹ năng thiết kế game: game element, game mechanic, game balancing.... Có khả năng đánh giá, phân tích điểm mạnh yếu của 1 game bất kỳ. Sau đó đưa ra giải pháp khắc phục điểm yếu, phát triển điểm mạnh của game đó. Am hiểu thị trường game, xu thế game, sở thích người chơi. Theo dõi game, ứng dụng trên thị trường để đề xuất ý kiến về sản phẩm. Thành thạo các công cụ làm tài liệu thiết kế game: word/excel, mind map, mockup/wireframe... Giao tiếp tốt, trình bày ý tưởng rõ ràng và thuyết phục. Sẵn sàng nhận và phản hồi mang tính xây dựng. Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương; Đã từng thiết kế các game phát hành thành công trên thị trường là một lợi thế.
Có sự đam mê và tìm hiểu về ngành Game Mobile
Có khả năng sáng tạo, tư duy logic game, toán học tốt
Nắm chắc kỹ năng thiết kế game: game element, game mechanic, game balancing....
Có khả năng đánh giá, phân tích điểm mạnh yếu của 1 game bất kỳ. Sau đó đưa ra giải pháp khắc phục điểm yếu, phát triển điểm mạnh của game đó.
Am hiểu thị trường game, xu thế game, sở thích người chơi. Theo dõi game, ứng dụng trên thị trường để đề xuất ý kiến về sản phẩm.
Thành thạo các công cụ làm tài liệu thiết kế game: word/excel, mind map, mockup/wireframe...
Giao tiếp tốt, trình bày ý tưởng rõ ràng và thuyết phục. Sẵn sàng nhận và phản hồi mang tính xây dựng.
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương; Đã từng thiết kế các game phát hành thành công trên thị trường là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN OHZE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận tùy theo năng lực. Review liên tục công việc, lương thưởng. Được tham gia các chương trình đào tạo nâng cao năng lực, phát triển bản thân; Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí trưởng nhóm, quản lý. Môi trường Agile - Năng động, Linh hoạt. Phát huy tối đa khả năng và tính sáng tạo của nhân tài. Team building hàng quý, du lịch hàng năm trong hoặc ngoài nước. Hưởng tất cả các chế độ bảo hiểm xã hội, y tế theo quy định của nhà nước, khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Lương thỏa thuận tùy theo năng lực.
Review liên tục công việc, lương thưởng.
Được tham gia các chương trình đào tạo nâng cao năng lực, phát triển bản thân;
Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí trưởng nhóm, quản lý.
Môi trường Agile - Năng động, Linh hoạt. Phát huy tối đa khả năng và tính sáng tạo của nhân tài.
Team building hàng quý, du lịch hàng năm trong hoặc ngoài nước.
Hưởng tất cả các chế độ bảo hiểm xã hội, y tế theo quy định của nhà nước, khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN OHZE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Bonanza, 23 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

