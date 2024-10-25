Tuyển Game Designer thu nhập 10 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 62 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Tham gia xây dựng danh mục sản phẩm, đề xuất nhiều ý tưởng mang lại trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn cho người chơi. Phân tích dữ liệu (Retention, ARPU/LTV, eCPM, CPI, Funnel) và AB Testing để hiểu hiểu hành vi người dùng và cải tiến chất lượng góp phần đem lại nhiều doanh thu, lợi nhuận. Tham gia thiết kế Document bao gồm: Gameplay, Level, Balance, Content, Sound, ... Lập kế hoạch các dự án theo tháng, quý từ danh mục sản phẩm dựa trên mức độ ưu tiên được xác định từ tiềm năng kinh doanh, nghiên cứu thị trường và chi phí sản xuất Quản lý dự án với team gồm artist, dev và các thành viên khác để các sản phẩm, tính năng nhanh chóng được phát hành với chất lượng tốt

Tham gia xây dựng danh mục sản phẩm, đề xuất nhiều ý tưởng mang lại trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn cho người chơi.

Phân tích dữ liệu (Retention, ARPU/LTV, eCPM, CPI, Funnel) và AB Testing để hiểu hiểu hành vi người dùng và cải tiến chất lượng góp phần đem lại nhiều doanh thu, lợi nhuận.

Tham gia thiết kế Document bao gồm: Gameplay, Level, Balance, Content, Sound, ...

Lập kế hoạch các dự án theo tháng, quý từ danh mục sản phẩm dựa trên mức độ ưu tiên được xác định từ tiềm năng kinh doanh, nghiên cứu thị trường và chi phí sản xuất

Quản lý dự án với team gồm artist, dev và các thành viên khác để các sản phẩm, tính năng nhanh chóng được phát hành với chất lượng tốt

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Hiểu biết về các yếu tố khi thiết kế game như game element, mechanic, core loop, progression, balance, monetize. Có từ 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí Game Designer Tư duy logic tốt, kinh nghiệm về UI/UX & phân tích dữ liệu để hiểu hơn về người dùng Có kinh nghiệm thiết kế hơn 01 game phát hành thành công trên thị trường là 1 lợi thế. Khả năng làm việc nhóm tốt, theo sát tiến độ và đốc thúc các bộ phận liên quan theo tiến độ Có kỹ năng tiếng Anh để đọc tài liệu chuyên môn và nắm bắt thông tin thị trường game Yêu thích làm việc trong môi trường Startup mang tính chủ động, sáng tạo

Hiểu biết về các yếu tố khi thiết kế game như game element, mechanic, core loop, progression, balance, monetize.

Có từ 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí Game Designer

Tư duy logic tốt, kinh nghiệm về UI/UX & phân tích dữ liệu để hiểu hơn về người dùng

Có kinh nghiệm thiết kế hơn 01 game phát hành thành công trên thị trường là 1 lợi thế.

Khả năng làm việc nhóm tốt, theo sát tiến độ và đốc thúc các bộ phận liên quan theo tiến độ

Có kỹ năng tiếng Anh để đọc tài liệu chuyên môn và nắm bắt thông tin thị trường game

Yêu thích làm việc trong môi trường Startup mang tính chủ động, sáng tạo

Tại Funzilla Thì Được Hưởng Những Gì

Lương upto 25.000.000 VNĐ Thưởng dự án theo từng giai đoạn, thưởng quý theo kết quả kinh doanh, thưởng cuối năm 1-3 tháng lương. Sau thời gian học việc có cơ hội lên chính thức mà không qua thời gian thử việc Được đào tạo, thực chiến với các sản phẩm Game phát hành thị trường quốc tế Thường xuyên tổ chức các buổi teambuilding, du lịch hằng năm, các hoạt động thể dục thể thao: đá bóng, chạy bộ, boxing, bóng bàn,... Được hưởng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế theo chế độ nhà nước ban hành ngay khi vào chính thức. Môi trường cực kỳ năng động, vui vẻ và thoải mái. Nơi các bạn được thỏa sức sáng tạo và thể hiện đam mê, phát triển bản thân.

Lương upto 25.000.000 VNĐ

Thưởng dự án theo từng giai đoạn, thưởng quý theo kết quả kinh doanh, thưởng cuối năm 1-3 tháng lương.

Sau thời gian học việc có cơ hội lên chính thức mà không qua thời gian thử việc

Được đào tạo, thực chiến với các sản phẩm Game phát hành thị trường quốc tế

Thường xuyên tổ chức các buổi teambuilding, du lịch hằng năm, các hoạt động thể dục thể thao: đá bóng, chạy bộ, boxing, bóng bàn,...

Được hưởng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế theo chế độ nhà nước ban hành ngay khi vào chính thức.

Môi trường cực kỳ năng động, vui vẻ và thoải mái. Nơi các bạn được thỏa sức sáng tạo và thể hiện đam mê, phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Funzilla

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin