Tuyển Game Designer thu nhập 10 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Game Designer thu nhập 10 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Funzilla
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
Funzilla

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Funzilla

Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 62 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Tham gia xây dựng danh mục sản phẩm, đề xuất nhiều ý tưởng mang lại trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn cho người chơi. Phân tích dữ liệu (Retention, ARPU/LTV, eCPM, CPI, Funnel) và AB Testing để hiểu hiểu hành vi người dùng và cải tiến chất lượng góp phần đem lại nhiều doanh thu, lợi nhuận. Tham gia thiết kế Document bao gồm: Gameplay, Level, Balance, Content, Sound, ... Lập kế hoạch các dự án theo tháng, quý từ danh mục sản phẩm dựa trên mức độ ưu tiên được xác định từ tiềm năng kinh doanh, nghiên cứu thị trường và chi phí sản xuất Quản lý dự án với team gồm artist, dev và các thành viên khác để các sản phẩm, tính năng nhanh chóng được phát hành với chất lượng tốt
Tham gia xây dựng danh mục sản phẩm, đề xuất nhiều ý tưởng mang lại trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn cho người chơi.
Phân tích dữ liệu (Retention, ARPU/LTV, eCPM, CPI, Funnel) và AB Testing để hiểu hiểu hành vi người dùng và cải tiến chất lượng góp phần đem lại nhiều doanh thu, lợi nhuận.
Tham gia thiết kế Document bao gồm: Gameplay, Level, Balance, Content, Sound, ...
Lập kế hoạch các dự án theo tháng, quý từ danh mục sản phẩm dựa trên mức độ ưu tiên được xác định từ tiềm năng kinh doanh, nghiên cứu thị trường và chi phí sản xuất
Quản lý dự án với team gồm artist, dev và các thành viên khác để các sản phẩm, tính năng nhanh chóng được phát hành với chất lượng tốt

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Hiểu biết về các yếu tố khi thiết kế game như game element, mechanic, core loop, progression, balance, monetize. Có từ 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí Game Designer Tư duy logic tốt, kinh nghiệm về UI/UX & phân tích dữ liệu để hiểu hơn về người dùng Có kinh nghiệm thiết kế hơn 01 game phát hành thành công trên thị trường là 1 lợi thế. Khả năng làm việc nhóm tốt, theo sát tiến độ và đốc thúc các bộ phận liên quan theo tiến độ Có kỹ năng tiếng Anh để đọc tài liệu chuyên môn và nắm bắt thông tin thị trường game Yêu thích làm việc trong môi trường Startup mang tính chủ động, sáng tạo
Hiểu biết về các yếu tố khi thiết kế game như game element, mechanic, core loop, progression, balance, monetize.
Có từ 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí Game Designer
Tư duy logic tốt, kinh nghiệm về UI/UX & phân tích dữ liệu để hiểu hơn về người dùng
Có kinh nghiệm thiết kế hơn 01 game phát hành thành công trên thị trường là 1 lợi thế.
Khả năng làm việc nhóm tốt, theo sát tiến độ và đốc thúc các bộ phận liên quan theo tiến độ
Có kỹ năng tiếng Anh để đọc tài liệu chuyên môn và nắm bắt thông tin thị trường game
Yêu thích làm việc trong môi trường Startup mang tính chủ động, sáng tạo

Tại Funzilla Thì Được Hưởng Những Gì

Lương upto 25.000.000 VNĐ Thưởng dự án theo từng giai đoạn, thưởng quý theo kết quả kinh doanh, thưởng cuối năm 1-3 tháng lương. Sau thời gian học việc có cơ hội lên chính thức mà không qua thời gian thử việc Được đào tạo, thực chiến với các sản phẩm Game phát hành thị trường quốc tế Thường xuyên tổ chức các buổi teambuilding, du lịch hằng năm, các hoạt động thể dục thể thao: đá bóng, chạy bộ, boxing, bóng bàn,... Được hưởng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế theo chế độ nhà nước ban hành ngay khi vào chính thức. Môi trường cực kỳ năng động, vui vẻ và thoải mái. Nơi các bạn được thỏa sức sáng tạo và thể hiện đam mê, phát triển bản thân.
Lương upto 25.000.000 VNĐ
Thưởng dự án theo từng giai đoạn, thưởng quý theo kết quả kinh doanh, thưởng cuối năm 1-3 tháng lương.
Sau thời gian học việc có cơ hội lên chính thức mà không qua thời gian thử việc
Được đào tạo, thực chiến với các sản phẩm Game phát hành thị trường quốc tế
Thường xuyên tổ chức các buổi teambuilding, du lịch hằng năm, các hoạt động thể dục thể thao: đá bóng, chạy bộ, boxing, bóng bàn,...
Được hưởng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế theo chế độ nhà nước ban hành ngay khi vào chính thức.
Môi trường cực kỳ năng động, vui vẻ và thoải mái. Nơi các bạn được thỏa sức sáng tạo và thể hiện đam mê, phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Funzilla

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Funzilla

Funzilla

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Thanh Xuân-Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-game-designer-thu-nhap-10-25-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job229446
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sông Hồng Việt ( Sanaky) Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Sông Hồng Việt ( Sanaky) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu
Công ty TNHH Sông Hồng Việt ( Sanaky) Pro Company
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Phát triển thị trường Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NHẤT MINH ANH
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NHẤT MINH ANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NHẤT MINH ANH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ LẮP MÁY VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ LẮP MÁY VIỆT NAM làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 10 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ LẮP MÁY VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/12/2025
Quảng Ninh Còn 107 ngày để ứng tuyển 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ LẮP MÁY VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ LẮP MÁY VIỆT NAM làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 10 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ LẮP MÁY VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/12/2025
Quảng Ninh Còn 107 ngày để ứng tuyển 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGÔI SAO HOÀNG GIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGÔI SAO HOÀNG GIA
14 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẠI AN HƯNG PHÁT (DAI-ICH LIFE CẦU GIẤY) làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẠI AN HƯNG PHÁT (DAI-ICH LIFE CẦU GIẤY)
Trên 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Truyền Thông Và Bản Sắc Số làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 17 Triệu Công ty TNHH Truyền Thông Và Bản Sắc Số
10 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN NEXAR làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NEXAR
11 - 35 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÁI HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÁI HƯNG
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 27 Triệu Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data
15 - 27 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ THANH MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ THANH MEDIA
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Project Manager CÔNG TY CỔ PHẦN POWERGATE SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN POWERGATE SOFTWARE
35 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty Cổ Phần tin học Mai Hoàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 50 Triệu Công ty Cổ Phần tin học Mai Hoàng
12 - 50 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Automation Tester CÔNG TY TNHH VERISERVE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 USD CÔNG TY TNHH VERISERVE VIỆT NAM
1 - 2 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CMC
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Mazda Láng Hạ làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 20 Triệu Mazda Láng Hạ
Trên 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH CNV HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH CNV HOLDINGS
12 - 40 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINATECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINATECH VIỆT NAM
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Sản xuất Công ty TNHH MTV Vận Tải và Du Lịch JAC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty TNHH MTV Vận Tải và Du Lịch JAC
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế NHÀ SÁCH TIẾN THỌ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận NHÀ SÁCH TIẾN THỌ
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NGHE NHÌN KTP làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NGHE NHÌN KTP
7 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tài chính Ngân Hàng Bảo Việt Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng Bảo Việt Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CỘNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CỘNG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Hàng hải CÔNG TY TNHH TNK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH TNK VIỆT NAM
10 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thực tập sinh CLEVER GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 Triệu CLEVER GROUP
1 - 2 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ NAM AN GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ NAM AN GROUP
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bảo hiểm TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chứng khoán / Vàng / Ngoại tệ Công ty cổ phần chứng khoán FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần chứng khoán FPT Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thực tập sinh TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần phần mềm diệt virus Bkav làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu Công ty cổ phần phần mềm diệt virus Bkav
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA DNBC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA DNBC
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Công nghệ Thông tin TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 USD TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Pro Company
1 - 3 USD Kinh nghiệm: 2 năm