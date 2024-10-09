Tuyển IT phần mềm Apero Technologies Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu

Apero Technologies Group
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
Apero Technologies Group

IT phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Apero Technologies Group

Mức lương
12 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Golden West, Số 2 Lê Văn Thiêm, Phường Nhân Chính, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

Nghiên cứu sâu về các sản phẩm theo yêu cầu của công ty. Viết Game Design Documents theo định hướng của Lead Game Designer để phục vụ cho các thành viên khác trong đội sản xuất. Kiểm soát chất lượng sản phẩm và các nghiệp vụ kèm theo, đặc biệt là tracking dữ liệu, Phối hợp với các bộ phận khác trong dự án nhằm đảm bảo sản phẩm đi theo đúng thiết kế đã đề ra. Theo dõi các chỉ số sản phẩm và đánh giá các chỉ số nhằm đưa ra gợi ý về hướng phát triển sản phẩm.
Nghiên cứu sâu về các sản phẩm theo yêu cầu của công ty.
Viết Game Design Documents theo định hướng của Lead Game Designer để phục vụ cho các thành viên khác trong đội sản xuất.
Kiểm soát chất lượng sản phẩm và các nghiệp vụ kèm theo, đặc biệt là tracking dữ liệu,
Phối hợp với các bộ phận khác trong dự án nhằm đảm bảo sản phẩm đi theo đúng thiết kế đã đề ra.
Theo dõi các chỉ số sản phẩm và đánh giá các chỉ số nhằm đưa ra gợi ý về hướng phát triển sản phẩm.

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm tại vị trí tương đương. Đam mê và am hiểu về nhiều thể loại game, đặc biệt là mobile game. Muốn phát triển sự nghiệp về Game designer, có tham vọng phát triển game cho hàng chục triệu người chơi toàn cầu Có tư duy logic tốt. Có khả năng đồng cảm với người chơi game, hiểu diễn biến tâm lý, kỳ vọng của họ Có khả năng nhận biết về mục đích của các thiết kế trong trò chơi. Ưu tiên ứng viên có hiểu biết cơ bản về các chỉ số quan trọng của mobile game. Yêu thích và am hiểu nhiều văn hóa nhiều nước và hiểu biết nhiều thể loại từ truyện tranh, phim hoạt hình, phim hoặc game là một lợi thế.
Ứng viên có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm tại vị trí tương đương.
Đam mê và am hiểu về nhiều thể loại game, đặc biệt là mobile game.
Muốn phát triển sự nghiệp về Game designer, có tham vọng phát triển game cho hàng chục triệu người chơi toàn cầu
Có tư duy logic tốt.
Có khả năng đồng cảm với người chơi game, hiểu diễn biến tâm lý, kỳ vọng của họ
Có khả năng nhận biết về mục đích của các thiết kế trong trò chơi.
Ưu tiên ứng viên có hiểu biết cơ bản về các chỉ số quan trọng của mobile game.
Yêu thích và am hiểu nhiều văn hóa nhiều nước và hiểu biết nhiều thể loại từ truyện tranh, phim hoạt hình, phim hoặc game là một lợi thế.

Tại Apero Technologies Group Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn từ 10.000.000 - 25.000.0000 VNĐ hoặc offer theo năng lực. Cơ chế đãi ngộ tập trung vào phát triển nhân tài và xây dựng theo concept gia tốc: Nhân sự Top đầu tăng lương gấp 6 lần nhân sự Top dưới. Thưởng 4-6 tháng lương 1 năm với nhân sự Top đầu. Bổ nhiệm ngay khi có chiến công đặc biệt. Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN. Các gói bảo hiểm ngoài BHXH: Bảo hiểm PTI, khám sức khỏe định kỳ hàng năm Văn hóa làm việc GenZ,môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo, Dám nghĩ - dám làm, trà đá, bàn tròn, ném đá sếp, áp dụng triệt để văn hóa 6K startup, TSB3C. Thực chiến cùng quản lý, chuyên gia từ các tập đoàn lớn: Topica, VNG, Samsung,... Du lịch hàng năm, team building, tea break hàng tuần
Mức lương hấp dẫn từ 10.000.000 - 25.000.0000 VNĐ hoặc offer theo năng lực.
Mức lương hấp dẫn từ
Cơ chế đãi ngộ tập trung vào phát triển nhân tài và xây dựng theo concept gia tốc: Nhân sự Top đầu tăng lương gấp 6 lần nhân sự Top dưới.
Thưởng 4-6 tháng lương 1 năm với nhân sự Top đầu.
Bổ nhiệm ngay khi có chiến công đặc biệt.
Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.
Các gói bảo hiểm ngoài BHXH: Bảo hiểm PTI, khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Văn hóa làm việc GenZ,môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo, Dám nghĩ - dám làm, trà đá, bàn tròn, ném đá sếp, áp dụng triệt để văn hóa 6K startup, TSB3C.
Thực chiến cùng quản lý, chuyên gia từ các tập đoàn lớn: Topica, VNG, Samsung,...
Du lịch hàng năm, team building, tea break hàng tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Apero Technologies Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Apero Technologies Group

Apero Technologies Group

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Trụ sở chính tại Hà Nội: Toà nhà Golden West, số 2 Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân - Chi nhánh tại Hồ Chí Minh: Tòa Paragon, Số 3 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

