Tuyển Game Designer thu nhập 13 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 13 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Iris Garden, Số 30 đường Trần Hữu Dực, P. Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc

- Tìm hiểu, nghiên cứu các ý tưởng game mới, tìm kiếm các xu hướng chơi game phổ biến trên các nên tảng Google Play, Steam, itch

- Lên ý tưởng, thiết kế kịch bản, trình bày và pitching ý tưởng làm game với BGD.

- Thiết kế Game Design Document (GDD) rõ ràng, dễ hiểu, chi tiết, đảm bảo đầy đủ các yếu tố Game concept, Core-loop, Mechanics, Character, System.

- Tham gia các quá trình đánh giá, phân tích chỉ số, đưa ra các phương án nhằm cải thiện chỉ số game.

- Phối hợp làm việc với Artist và Developer, lên plan triển khai hoàn thiện sản phẩm, đảm bảo chất lượng đầu ra sản phẩm khi thương mại hóa.

Yêu Cầu Công Việc

- Yêu thích làm việc trong ngành game, đam mê chơi game và thiết kế game, am hiểu về game mobile và các thể loại game, có kinh nghiệm vận hành game, tối ưu monetization là lợi thế.

- Có kiến thức về tâm lý học hành vi đối với người chơi Game.

- Có hiểu biết về UI/UX, User Flow, phân tích nghiệp vụ ứng dụng.

- Thành thạo các công cụ làm tài liệu thiết kế game: word/excel, mind map, mockup/wireframe...

- Đọc hiểu tốt tiếng Anh, kiến thức thường thức rộng về các thể loại game, dòng game phổ biến như: Puzzle, Simulation, Sandbox & Physics, Building & Automation, Adventure RPG, Card & Board, Sports & Racing.

- Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về các công nghệ được sử dụng trong Unity.

- Ứng viên gửi đường link tham khảo các game đã xây dựng trên Behance, AppStore, Google Play (nếu có)

Tại EZTech & CDT Games Studio Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 13-18tr

- Thử việc 100% lương

- Làm việc từ T2 – T6 (8h30 đến 17h30), nghỉ T7, CN và các ngày lễ tết theo quy định của nhà nước

- Được thưởng lễ tết, xét thưởng và review lương 2 lần/năm

- Phụ cấp cơm trưa và gửi xe

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước

- Luôn sẵn sàng hoa quả và snack cho bạn trong thời gian làm việc

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển

