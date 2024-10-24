Tuyển Game Designer thu nhập 13 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Game Designer thu nhập 13 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

EZTech & CDT Games Studio
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
EZTech & CDT Games Studio

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại EZTech & CDT Games Studio

Mức lương
13 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Iris Garden, Số 30 đường Trần Hữu Dực, P. Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

- Tìm hiểu, nghiên cứu các ý tưởng game mới, tìm kiếm các xu hướng chơi game phổ biến trên các nên tảng Google Play, Steam, itch
- Lên ý tưởng, thiết kế kịch bản, trình bày và pitching ý tưởng làm game với BGD.
- Thiết kế Game Design Document (GDD) rõ ràng, dễ hiểu, chi tiết, đảm bảo đầy đủ các yếu tố Game concept, Core-loop, Mechanics, Character, System.
- Tham gia các quá trình đánh giá, phân tích chỉ số, đưa ra các phương án nhằm cải thiện chỉ số game.
- Phối hợp làm việc với Artist và Developer, lên plan triển khai hoàn thiện sản phẩm, đảm bảo chất lượng đầu ra sản phẩm khi thương mại hóa.

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu thích làm việc trong ngành game, đam mê chơi game và thiết kế game, am hiểu về game mobile và các thể loại game, có kinh nghiệm vận hành game, tối ưu monetization là lợi thế.
- Có kiến thức về tâm lý học hành vi đối với người chơi Game.
- Có hiểu biết về UI/UX, User Flow, phân tích nghiệp vụ ứng dụng.
- Thành thạo các công cụ làm tài liệu thiết kế game: word/excel, mind map, mockup/wireframe...
- Đọc hiểu tốt tiếng Anh, kiến thức thường thức rộng về các thể loại game, dòng game phổ biến như: Puzzle, Simulation, Sandbox & Physics, Building & Automation, Adventure RPG, Card & Board, Sports & Racing.
- Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về các công nghệ được sử dụng trong Unity.
- Ứng viên gửi đường link tham khảo các game đã xây dựng trên Behance, AppStore, Google Play (nếu có)

Tại EZTech & CDT Games Studio Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 13-18tr
- Thử việc 100% lương
- Làm việc từ T2 – T6 (8h30 đến 17h30), nghỉ T7, CN và các ngày lễ tết theo quy định của nhà nước
- Được thưởng lễ tết, xét thưởng và review lương 2 lần/năm
- Phụ cấp cơm trưa và gửi xe
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước
- Luôn sẵn sàng hoa quả và snack cho bạn trong thời gian làm việc
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại EZTech & CDT Games Studio

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

EZTech & CDT Games Studio

EZTech & CDT Games Studio

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Ô SH30-Tầng 3, Tòa nhà CT1B, Dự án tổ hợp thương mại, Văn phòng và nhà ở để bán, Số 119, Đường K2, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

