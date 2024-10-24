Tuyển Game Designer thu nhập 15 - 22 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tuyển Game Designer thu nhập 15 - 22 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VGS
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/11/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VGS

Mức lương
15 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 319 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 22 Triệu

Tìm hiểu, nghiên cứu các ý tưởng game mới, thị trường và xu hướng chơi game của người chơi; Lên ý tưởng, thiết kế kịch bản đầy đủ chi tiết game theo yêu cầu: tính năng, nội dung, giao diện...; Xây dựng level, đánh giá/phân tích, cân bằng game; Áp dụng mô hình kiếm tiền vào game (IAP, IAA, F2P, P2E,Subscription, ...); Phối hợp với bộ phận Artist và Developer để phát triển và hoàn thiện các ý tưởng cho game; Theo dõi số liệu, đánh giá, phản hồi từ người chơi để điều chỉnh Gameplay cho phù hợp; Phân tích các chỉ số trong game để đưa ra hướng cải thiện sản phẩm;
Tìm hiểu, nghiên cứu các ý tưởng game mới, thị trường và xu hướng chơi game của người chơi;
Lên ý tưởng, thiết kế kịch bản đầy đủ chi tiết game theo yêu cầu: tính năng, nội dung, giao diện...;
Xây dựng level, đánh giá/phân tích, cân bằng game;
Áp dụng mô hình kiếm tiền vào game (IAP, IAA, F2P, P2E,Subscription, ...);
Phối hợp với bộ phận Artist và Developer để phát triển và hoàn thiện các ý tưởng cho game;
Theo dõi số liệu, đánh giá, phản hồi từ người chơi để điều chỉnh Gameplay cho phù hợp;
Phân tích các chỉ số trong game để đưa ra hướng cải thiện sản phẩm;

Với Mức Lương 15 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế game; Nắm vững game mechanics, game balancing, gameplay design, level design; Hiểu rõ mô hình Monetization của các dòng game; Có kiến thức tổng quan về thị trường Game nói chung cũng như nắm bắt tốt nhu cầu của người chơi game; Kỹ năng tư duy, sáng tạo và khả năng logic tốt; Sử dụng tốt Photoshop hoặc các phần mềm liên quan thể hiện ý tưởng thiết kế trò chơi; Biết Unity là 1 lợi thế; Yêu thích chơi game, cởi mở, tương tác và kết hợp công việc với đồng đội. Có khả năng tự nghiên cứu, học hỏi công nghệ mới; Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh tốt là 1 lợi thế;
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế game;
Nắm vững game mechanics, game balancing, gameplay design, level design;
Hiểu rõ mô hình Monetization của các dòng game;
Có kiến thức tổng quan về thị trường Game nói chung cũng như nắm bắt tốt nhu cầu của người chơi game;
Kỹ năng tư duy, sáng tạo và khả năng logic tốt;
Sử dụng tốt Photoshop hoặc các phần mềm liên quan thể hiện ý tưởng thiết kế trò chơi;
Biết Unity là 1 lợi thế;
Yêu thích chơi game, cởi mở, tương tác và kết hợp công việc với đồng đội.
Có khả năng tự nghiên cứu, học hỏi công nghệ mới;
Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh tốt là 1 lợi thế;

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VGS Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong một công ty game năng động, phát triển, đứng đầu về mảng mobile game trong thị trường game Việt. Có nhiều thử thách, cơ hội được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ thường xuyên; Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của công ty và pháp luật hiện hành; Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước; Nghỉ phép năm theo quy định đối với người lao động của nhà nước; Được đề xuất, xét thưởng và xét tăng lương định kỳ (6 tháng/lần); Được hưởng các chính sách phúc lợi và các hoạt động văn hóa tập thể phong phú, đa dạng: Tham gia các hoạt động tập thể sôi động của công ty: Team building, lễ hội, du lịch, dã ngoại, Gala cuối năm, ... Được làm việc trong môi trường năng động, hiện đại và tiếp cận nhiều công nghệ mới với những đồng nghiệp trẻ tuổi – đầy nhiệt huyết; Có nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển và ổn định lâu dài.
Được làm việc trong một công ty game năng động, phát triển, đứng đầu về mảng mobile game trong thị trường game Việt. Có nhiều thử thách, cơ hội được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ thường xuyên;
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của công ty và pháp luật hiện hành;
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước;
Nghỉ phép năm theo quy định đối với người lao động của nhà nước;
Được đề xuất, xét thưởng và xét tăng lương định kỳ (6 tháng/lần);
Được hưởng các chính sách phúc lợi và các hoạt động văn hóa tập thể phong phú, đa dạng: Tham gia các hoạt động tập thể sôi động của công ty: Team building, lễ hội, du lịch, dã ngoại, Gala cuối năm, ... Được làm việc trong môi trường năng động, hiện đại và tiếp cận nhiều công nghệ mới với những đồng nghiệp trẻ tuổi – đầy nhiệt huyết; Có nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển và ổn định lâu dài.
Tham gia các hoạt động tập thể sôi động của công ty: Team building, lễ hội, du lịch, dã ngoại, Gala cuối năm, ... Được làm việc trong môi trường năng động, hiện đại và tiếp cận nhiều công nghệ mới với những đồng nghiệp trẻ tuổi – đầy nhiệt huyết; Có nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển và ổn định lâu dài.
Tham gia các hoạt động tập thể sôi động của công ty: Team building, lễ hội, du lịch, dã ngoại, Gala cuối năm, ...
Được làm việc trong môi trường năng động, hiện đại và tiếp cận nhiều công nghệ mới với những đồng nghiệp trẻ tuổi – đầy nhiệt huyết;
Có nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển và ổn định lâu dài.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VGS

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VGS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 319 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình

