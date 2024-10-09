Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VLION làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 6 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VLION
- Hà Nội: Hàm Nghi, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 2 - 6 Triệu
Chơi và trải nghiệm các sản phẩm game cùng thể loại để phân tích và đánh giá trái nghiệm game
Đọc tài liệu training và nắm rõ tư duy thiết kế để tạo được gameplay có trải nghiệm tốt.
Tham gia quá trình đào tạo để nắm bắt công cụ và cách thức thiết kế trò chơi
Tham gia thiết kế màn chơi, map, theo cấp độ level
Với Mức Lương 2 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đam mê và yêu thích chơi game, chơi nhiều thể loại game
Có tinh thần học hỏi, kiên trì bền bỉ.
Có Laptop
Có tư duy nhanh nhạy, sáng tạo
Làm việc dưới áp lực cao
Có mong muốn học hỏi ngành game
Tử tế, trung thực, tự giác và trách nhiệm
Sử dụng thành thạo công cụ Excels
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VLION Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo tư duy thiết kế kịch bản game, trải nghiệm game từ memtor kinh nghiệm trên 10 năm lĩnh vực game mobile từ các dự án thành công lớn.
Được tham gia vào dự án game chất lượng cao và đảm bảo học hỏi được rất nhiều kiến thức quý giá nếu muốn bước vào lĩnh vực thiết kế game.
Môi trường làm việc vô cùng thoải mái, sáng tạo, năng động
Thưởng % dự án
Được thử sức với sản phẩm khó, thử thách lớn, nhưng cũng rất thú vị
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VLION
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
