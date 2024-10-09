Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VLION làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 6 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VLION
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/11/2024
IT phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VLION

Mức lương
2 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hàm Nghi, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 2 - 6 Triệu

Chơi và trải nghiệm các sản phẩm game cùng thể loại để phân tích và đánh giá trái nghiệm game Đọc tài liệu training và nắm rõ tư duy thiết kế để tạo được gameplay có trải nghiệm tốt. Tham gia quá trình đào tạo để nắm bắt công cụ và cách thức thiết kế trò chơi Tham gia thiết kế màn chơi, map, theo cấp độ level
Với Mức Lương 2 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đam mê và yêu thích chơi game, chơi nhiều thể loại game Có tinh thần học hỏi, kiên trì bền bỉ. Có Laptop Có tư duy nhanh nhạy, sáng tạo Làm việc dưới áp lực cao Có mong muốn học hỏi ngành game Tử tế, trung thực, tự giác và trách nhiệm Sử dụng thành thạo công cụ Excels
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VLION Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo tư duy thiết kế kịch bản game, trải nghiệm game từ memtor kinh nghiệm trên 10 năm lĩnh vực game mobile từ các dự án thành công lớn. Được tham gia vào dự án game chất lượng cao và đảm bảo học hỏi được rất nhiều kiến thức quý giá nếu muốn bước vào lĩnh vực thiết kế game. Môi trường làm việc vô cùng thoải mái, sáng tạo, năng động Thưởng % dự án Được thử sức với sản phẩm khó, thử thách lớn, nhưng cũng rất thú vị
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VLION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VLION

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 19 - TT04, Khu Đô Thị Mon City, Ngõ 2 Hàm Nghi, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

