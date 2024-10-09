Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VLION làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 6 Triệu

Mức lương 2 - 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hàm Nghi, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 2 - 6 Triệu

Chơi và trải nghiệm các sản phẩm game cùng thể loại để phân tích và đánh giá trái nghiệm game Đọc tài liệu training và nắm rõ tư duy thiết kế để tạo được gameplay có trải nghiệm tốt. Tham gia quá trình đào tạo để nắm bắt công cụ và cách thức thiết kế trò chơi Tham gia thiết kế màn chơi, map, theo cấp độ level

Với Mức Lương 2 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đam mê và yêu thích chơi game, chơi nhiều thể loại game Có tinh thần học hỏi, kiên trì bền bỉ. Có Laptop Có tư duy nhanh nhạy, sáng tạo Làm việc dưới áp lực cao Có mong muốn học hỏi ngành game Tử tế, trung thực, tự giác và trách nhiệm Sử dụng thành thạo công cụ Excels

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VLION Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo tư duy thiết kế kịch bản game, trải nghiệm game từ memtor kinh nghiệm trên 10 năm lĩnh vực game mobile từ các dự án thành công lớn. Được tham gia vào dự án game chất lượng cao và đảm bảo học hỏi được rất nhiều kiến thức quý giá nếu muốn bước vào lĩnh vực thiết kế game. Môi trường làm việc vô cùng thoải mái, sáng tạo, năng động Thưởng % dự án Được thử sức với sản phẩm khó, thử thách lớn, nhưng cũng rất thú vị

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VLION

