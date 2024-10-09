Tuyển Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Latte Games làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Thiết kế mobile games thể loại casual và hybrid-casual. Lên ý tưởng, xây dựng GDD (bao gồm thiết kế gameplay, mechanics, thiết kế level, storyline, balancing, etc.) Phối hợp chặt chẽ với team Devs và Artists; test-play & đánh giá game builds do team thực hiện, đảm bảo game được thi công đúng thiết kế. Nghiên cứu, phân tích thị trường games, cập nhật xu hướng nhằm thiết kế những sản phẩm thu hút người chơi.

Đã từng thiết kế game released trên Google Play hoặc App Store là một lợi thế. Có kiến thức, kinh nghiệm thiết kế casual và hybrid-casual games là một lợi thế. Có kinh nghiệm design game thể loại action RPG hoặc match-3 puzzle là một lợi thế. Có khả năng giao tiếp, trình bày ý tưởng tốt để có thể truyền tải thiết kế đến các team liên quan một cách hiệu quả. Có hiểu biết hoặc kinh nghiệm sử dụng Unity là một lợi thế. Ưu tiên ứng viên có nhiều kinh nghiệm chơi game và từng chơi qua nhiều thể loại games. Good at writing and reading English.

Tại Latte Games Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường startup trẻ trung thoải mái, dễ thăng tiến. Chia sẻ lợi nhuận games. Lương tháng 13, thưởng quý khi đạt KPI, thưởng lễ tết. ICRP bonus - chương trình thưởng cho việc đóng góp ý tưởng game, đặc biệt phù hợp cho Game Designers. Tăng lương định kỳ, có thể tăng đột xuất theo performance. Bảo hiểm, ngày lễ, ngày nghỉ và các chế độ theo quy định.

