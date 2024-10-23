Tuyển Công nghệ cao CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ARCHER STUDIO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 11, toà nhà Diamond Flower , 48 Lê Văn Lương, Quận Thanh Xuân, Hà Nội., Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Công nghệ cao Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế gameplay (lối chơi) bao gồm game mechanics (tất cả quy tắc và thông số có trong game) và game elements (nhân vật, vũ khí) của game mobile. Phối hợp với Dev và Artist để hoàn thiện ý tưởng cho game. Thiết kế nền kinh tế trong game : mô hình thu tiền, giá tiền vật phẩm, quảng cáo. Theo dõi các chỉ số game sau khi ra mắt, phân tích đánh giá số liệu và đưa ra các điều chỉnh thích hợp để cải tiến/ hoàn thiện sản phẩm đáp ứng sở thích/nguyện vọng của người chơi (yêu cầu bắt buộc).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu chuyên môn

Có kinh nghiệm thiết kế game trên 5 năm với các game midcore, hybrid casual và casual trên App Store/Google Play Store (ưu tiên game có lượt tải cao và lượt chơi lớn), kinh nghiệm quản lý từ 1 năm. Có khả năng đánh giá, phân tích điểm mạnh yếu của 1 game bất kỳ. Sau đó đưa ra giải pháp khắc phục điểm yếu, phát triển điểm mạnh của game đó. Đam mê và chơi các thể loại game, am hiểu thị trường game, xu thế game, sở thích người chơi, đặc biệt là mobile game. Yêu cầu khả năng đọc dữ liệu người dùng. Có khả năng sáng tạo từ số 0 trong thiết kế. Có tài liệu thiết kế (GDD) đi kèm để tham khảo cho buổi phỏng vấn. Có kinh nghiệm design level màn chơi và cân bằng chỉ số trong game.

Kỹ năng mềm

Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm. Có khả năng xử lý vấn đề tốt. Có khả năng chịu áp lực trong công việc.

Kỹ năng quản lý (chỉ yêu cầu với ứng viên đã từng làm GD Lead)

Có khả năng phân bổ và quản lý công việc của nhóm. Có khả năng lãnh đạo và ảnh hưởng tới các thành viên trong nhóm. Có khả năng xây dựng và phát triển nhóm. Có khả năng tạo môi trường làm việc tích cực. Có khả năng giải quyết xung đột và khó khăn trong nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ARCHER STUDIO Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc cùng đội ngũ nhân sự nhiều năm kinh nghiệm, có kỹ năng cao để tạo ra những sản phẩm chất lượng cao. Môi trường làm việc cực kỳ trẻ trung thân thiện, cởi mở, hòa đồng. Du lịch và các hoạt động teambuilding thú vị cùng công ty. Thưởng đủ các ngày nghỉ lễ, quà sinh nhật, đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của Nhà nước. Khám sức khỏe hàng năm. Mức lương có điều chỉnh hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ARCHER STUDIO

