Tuyển Game Designer thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty Cổ phần Appota
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công ty Cổ phần Appota

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần Appota

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa LE, số 11, ngõ 71 Láng Hạ, Ba Đình, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả công việc
Gamota Studio nằm trong hệ sinh thái giải trí Appota Group, với kinh nghiệm dày dặn 10 năm trong mảng phát hành Game. Gamota Studio chiêu mộ nhân tài Game Designer:
Sắp xếp vật dụng để user vào game có cảm giác tốt nhất.
Sx lại độ khó của màn chơi
Đặt điểm để kiếm tiền phù hợp.
Thiết kế mới hoặc điều chỉnh, cải biên một cách sáng tạo những ý tưởng, nội dung, màn chơi, level trong game.
Tham gia các quá trình đánh giá, phân tích, cân bằng game.
Phối hợp với tất cả các bộ phận trong Studio để phát triển ý tưởng phục vụ phát triển games.
Tìm hiểu, nghiên cứu các ý tưởng game mới, thị trường và xu hướng chơi game của người chơi

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên từng làm sản phẩm game từ 2+M lượt tải hoặccó kinh nghiệm tối ưu phần monetization cho game về IAA, IAP, kỳ vọng game đó đã đạt tối thiểu 100k IAP trở lên
Đam mê làm game và có hiểu biết thị trường game (casual & hyper casual), có hiểu biết về việc phát triển - phát hành games.
Kinh nghiệm chơi game, đam mê và quyết tâm theo nghề Kịch bản game ( Game Designer ).
Khả năng tưởng tượng, sáng tạo, tư duy logic, toán học tốt.
Nắm chắc kỹ năng thiết kế game: game element; game mechanic, game balancing....
Có khả năng đánh giá, phân tích điểm mạnh yếu của 1 game bất kỳ. Sau đó đưa ra giải pháp khắc phục điểm yếu, phát triển điểm mạnh của game đó.
Am hiểu thị trường game, xu thế game, sở thích người chơi. Theo dõi game, ứng dụng trên thị trường để đề xuất ý kiến về sản phẩm.
Khả năng diễn đạt, trình bày rõ ràng, dễ hiểu, làm việc việc nhóm tốt.
Ưu tiên có kinh nghiệm làm kịch bản games hoặc đã từng tham gia sâu vào phát triển sản phẩm games đã ra mắt trên thị trường.

Tại Công ty Cổ phần Appota Thì Được Hưởng Những Gì

Văn hóa làm việc độc đáo, khuyến khích phát triển bản thân:
Tận hưởng văn hóa "No Boss Just Leader"; "Do what you love, love what you do" : Mỗi cá nhân tại Appota được trao quyền chủ động trong mọi việc, phát huy các thế mạnh, phá bỏ những khuôn mẫu và sáng tạo theo phong cách riêng.
Tận hưởng đãi ngộ toàn diện, kiến tạo giá trị vững bền
Tại Appota, bạn được tận hưởng chế độ đãi ngộ toàn diện. Appota ghi nhận những giá trị mà bạn đóng góp và tạo nên những chính sách lương thưởng, phúc lợi tương xứng để mọi nhân viên cảm thấy hài lòng và nỗ lực cống hiến.
Đãi ngộ về tài chính:
Mức lương cạnh tranh tương xứng năng lực
Nhận thưởng theo Kpi dự án
Thời gian làm việc:
Làm theo dự án, có thể làm remote hoặc onsite

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Appota

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Appota

Công ty Cổ phần Appota

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà LE Building số 11, ngõ 71, phố Láng Hạ, Phường Thành Công

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

