Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN GAMOTA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa LE Building, Số 11, Ngõ 71, Phố Láng Hạ, Phường Thành Công, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương Thỏa thuận

Gamota Studio nằm trong hệ sinh thái giải trí Appota Group, với kinh nghiệm dày dặn 10 năm trong mảng phát hành Game. Gamota Studio chiêu mộ nhân tài Game Designer:

Sắp xếp vật dụng để user vào game có cảm giác tốt nhất. Sx lại độ khó của màn chơi Đặt điểm để kiếm tiền phù hợp. Thiết kế mới hoặc điều chỉnh, cải biên một cách sáng tạo những ý tưởng, nội dung, màn chơi, level trong game. Tham gia các quá trình đánh giá, phân tích, cân bằng game. Phối hợp với tất cả các bộ phận trong Studio để phát triển ý tưởng phục vụ phát triển games. Tìm hiểu, nghiên cứu các ý tưởng game mới, thị trường và xu hướng chơi game của người chơi

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từng làm sản phẩm game từ 2+M lượt tải Đam mê làm game và có hiểu biết thị trường game (casual & hyper casual), có hiểu biết về việc phát triển - phát hành games. Kinh nghiệm chơi game, đam mê và quyết tâm theo nghề Kịch bản game ( Game Designer ). Khả năng tưởng tượng, sáng tạo, tư duy logic, toán học tốt. Nắm chắc kỹ năng thiết kế game: game element; game mechanic, game balancing.... Có khả năng đánh giá, phân tích điểm mạnh yếu của 1 game bất kỳ. Sau đó đưa ra giải pháp khắc phục điểm yếu, phát triển điểm mạnh của game đó. Am hiểu thị trường game, xu thế game, sở thích người chơi. Theo dõi game, ứng dụng trên thị trường để đề xuất ý kiến về sản phẩm. Khả năng diễn đạt, trình bày rõ ràng, dễ hiểu, làm việc việc nhóm tốt. Ưu tiên có kinh nghiệm làm kịch bản games hoặc đã từng tham gia sâu vào phát triển sản phẩm games đã ra mắt trên thị trường.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GAMOTA Thì Được Hưởng Những Gì

Văn hóa làm việc độc đáo, khuyến khích phát triển bản thân:

Tận hưởng văn hóa "No Boss Just Leader"; "Do what you love, love what you do" : Mỗi cá nhân tại Appota được trao quyền chủ động trong mọi việc, phát huy các thế mạnh, phá bỏ những khuôn mẫu và sáng tạo theo phong cách riêng.

Tận hưởng đãi ngộ toàn diện, kiến tạo giá trị vững bền

Tại Appota, bạn được tận hưởng chế độ đãi ngộ toàn diện. Appota ghi nhận những giá trị mà bạn đóng góp và tạo nên những chính sách lương thưởng, phúc lợi tương xứng để mọi nhân viên cảm thấy hài lòng và nỗ lực cống hiến.

Đãi ngộ về tài chính:

Mức lương cạnh tranh tương xứng năng lực

Nhận thưởng theo Kpi dự án

Thời gian làm việc:

Làm theo dự án, có thể làm remote hoặc onsite

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GAMOTA

