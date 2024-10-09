Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VLION làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Mức lương 2 - 4 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hàm Nghi, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

Thiết kế level cho các game của công ty.

Sáng tạo màn chơi Tạo chiến thuật chơi Cân bằng độ khó Tạo trải nghiệm game cuốn hút

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có laptop Tư duy nhanh nhạy Sáng tạo tốt Yêu thích làm game & Chơi game Sinh viên năm 1 trở lên

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VLION Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo kỹ năng làm việc Tham gia dự án học hỏi nhiều kiến thúc và kinh nghiệm làm game Được học hỏi quy trình làm sản phẩm game chuyên nghiệp, bài bản Có cơ hội được cọ sát và học hỏi kiến thức từ chuyên gia hàng đầu thế giới

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VLION

