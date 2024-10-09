Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VLION làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VLION
Mức lương
2 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Hàm Nghi, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 2 - 4 Triệu
Thiết kế level cho các game của công ty.
Sáng tạo màn chơi Tạo chiến thuật chơi Cân bằng độ khó Tạo trải nghiệm game cuốn hút
Sáng tạo màn chơi
Tạo chiến thuật chơi
Cân bằng độ khó
Tạo trải nghiệm game cuốn hút
Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có laptop Tư duy nhanh nhạy Sáng tạo tốt Yêu thích làm game & Chơi game Sinh viên năm 1 trở lên
Có laptop
Tư duy nhanh nhạy
Sáng tạo tốt
Yêu thích làm game & Chơi game
Sinh viên năm 1 trở lên
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VLION Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo kỹ năng làm việc Tham gia dự án học hỏi nhiều kiến thúc và kinh nghiệm làm game Được học hỏi quy trình làm sản phẩm game chuyên nghiệp, bài bản Có cơ hội được cọ sát và học hỏi kiến thức từ chuyên gia hàng đầu thế giới
Được đào tạo kỹ năng làm việc
Tham gia dự án học hỏi nhiều kiến thúc và kinh nghiệm làm game
Được học hỏi quy trình làm sản phẩm game chuyên nghiệp, bài bản
Có cơ hội được cọ sát và học hỏi kiến thức từ chuyên gia hàng đầu thế giới
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VLION
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
