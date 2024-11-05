Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

Mức lương 30 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Nhà CONINCO, Số 4 Tôn Thất Tùng, P. Trung Tự, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội, Đống Đa

Lập báo cáo định kỳ về quản trị thông tin Khách hàng lớn, Khách hàng dự án

Tìm kiếm và xây dựng mối quan hệ với các nhóm khách hàng dự án

Tìm kiếm, khảo sát, lên các chương trình thuyết trình, giới thiệu với các khách hàng lớn

Tìm kiếm, lập bảng chào giá, làm hồ sơ thầu, tham gia đấu thầu, thư mời hợp tác các dự án lớn.

Lên lịch thăm hỏi định kỳ các khách hàng lớn

Đo lường chỉ số hài lòng và định hướng đầu tư của khách hàng.

• Có kinh nghiệm kinh doanh, quản trị các dự án bán xe du lịch (B2B)

• Có tối thiểu từ 03 năm trở lên quản trị kinh doanh trong lĩnh vực Xe du lịch tại các hãng. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực ô tô Điện.

• Ưu tiên ứng viên đã bán hàng dự án xe cho các hãng xe taxi

• Am hiểu các giải pháp, sản phẩm trong lĩnh vực kinh doanh của công ty và của các đối thủ;

• Am hiểu về thị trường ô tô nói chung, thị trường Xe du lịch/Xe điện nói riêng.

• Hiểu biết về quản trị dự án, quản trị tài chính.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng cố định từ: 20,000,000đ - 30,000,000đ/ tháng (Đàm phán theo năng lực ứng viên)

Thưởng theo doanh số bán xe (trao đổi với ứng viên trực tiếp khi phỏng vấn)

Chế độ BHXH + BHYT + BHTN đầy đủ theo đúng quy định

Chế độ review lương định kỳ hàng năm, Thưởng tháng lương 13 theo hiệu quả kinh doanh

Công ty trang bị đầy đủ máy tính, công cụ dụng cụ phục vụ công việc

Môi trường làm việc chuyên nghiệp.

