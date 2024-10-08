Tuyển Bưu chính Viễn thông CTCP Viễn thông Di động Toàn cầu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 60 Triệu

Mức lương 40 - 60 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 47 Phạm Viết Chánh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Bưu chính Viễn thông Với Mức Lương 40 - 60 Triệu

- Quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Chi nhánh đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Công ty và Pháp luật của Nhà nước

- Tổ chức triển khai có hiệu quả kế hoạch kinh doanh của Công ty trên địa bàn quản lý đạt các chỉ tiêu (KPI) được giao. Xây dựng chính sách, chiến lược phát triển thị trường đáp ứng các mục tiêu kinh doanh đã cam kết.

- Tổ chức triển khai tất cả các chương trình, hoạt động theo kế hoạch hoặc đột xuất của Công ty theo sự chỉ đạo của Ban Tổng giám đốc.

- Phát triển nguồn nhân lực tại Chi nhánh phù hợp với tình hình thực tế, định hướng của Công ty và phục vụ vận hành hoạt động kinh doanh của Công ty. Đông thời phát hiện và xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc, vi phạm phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh tại Chi nhánh.

- Xây dựng, phối hợp quy hoạch mạng lưới, vận hành, khai thác, bảo dưỡng an toàn, hiệu quả cơ sở hạ tầng mạng viễn thông di động của Công ty tại địa bàn quản lý.

- Tham mưu, đề xuất với Ban Tổng Giám đốc các ý tưởng, dự án, các giải pháp, chiến lược liên quan đến hoạt động Kinh doanh, Kỹ thuật, Công nghệ thông tin, Nhân sự để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh mang tính khả thi.

- Thiết lập mối quan hệ với các tổ chức, cơ quan chức năng, ban ngành, chính quyền địa phương liên quan, khách hàng, đối tác nhằm hỗ trợ tốt hoạt động của chi nhánh.

- Chịu trách nhiệm báo cáo, thống kê về các hoạt động, công tác của Chi nhánh theo đúng chức năng nhiệm vụ được phân công.

- Các công tác theo chuyên môn khác theo sự chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

Với Mức Lương 40 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, độ tuổi từ 35-45, tốt nghiệp Đại học trở lên.

Có từ 5 năm trở lên kinh nghiệm tại vị trí tương đương, ưu tiên đã từng làm việc trong các công ty trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ.

Hiểu biết về kỹ thuật viễn thông, các giải pháp công nghệ thông tin.

Khả năng lãnh đạo, quản lý, dẫn dắt, điều hành và tổ chức công việc toàn diện và chi tiết.

Có tư duy chiến lược xuất sắc (gồm tư duy tổng hợp, phân tích, hệ thống, sáng tạo và logic).

Có tầm nhìn tốt, quyết đoán, nhạy bén và tham vọng trong lĩnh vực kinh doanh.

Kỹ năng đàm phán, thuyết trình, thương lượng tốt.

Chịu được áp lực công việc cao.

Tại CTCP Viễn thông Di động Toàn cầu Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương và thưởng cạnh tranh, tương xứng với năng lực và đóng góp. Thành tích cá nhân được ghi nhận, khen thưởng xứng đáng. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và cởi mở.

Mức lương và thưởng cạnh tranh, tương xứng với năng lực và đóng góp.

Thành tích cá nhân được ghi nhận, khen thưởng xứng đáng.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và cởi mở.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTCP Viễn thông Di động Toàn cầu

