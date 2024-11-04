Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty Cổ phần Atomi Digital làm việc tại Hà Nội thu nhập 45 - 70 Triệu

Mức lương 45 - 70 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 17 Tông Đản, Hoàn Kiếm, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 45 - 70 Triệu

Phụ trách lãnh đạo trung tâm R&D, trực tiếp tham gia xây dựng, đào tạo và điều hành đội ngũ kỹ sư, nhà nghiên cứu sâu về chuyên môn; phục vụ công ty phát triển các công nghệ trọng yếu trong các lĩnh vực tài chính ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán,...

Phân tích, thiết kế hệ thống CNTT, đề xuất giải pháp, xử lý các vấn đề lỗi hệ thống về hiệu năng, framework,...

Đánh giá kiến trúc hệ thống hiện có và làm việc với nhân viên kỹ thuật để đề xuất giải pháp cải thiện kiến trúc đó.

Giải quyết các vấn đề kỹ thuật khi phát sinh.

Liên tục nghiên cứu các công nghệ hiện tại và mới nổi và đề xuất thay đổi khi cần thiết.

Tư vấn cho Ban giám đốc ứng dụng công nghệ mới cho các dự án

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Tổng Giám đốc

Với Mức Lương 45 - 70 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học một trong các chuyên ngành sau: công nghệ thông tin, toán tin hoặc các chuyên ngành khác có liên quan

Có từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Có từ 7 năm trở lên trong lĩnh vực lập trình

Thành thạo Thiết kế hệ thống (SA) các hệ thống lớn, rất có kinh nghiệm thiết kế kiến trúc Micro service

Có khả năng sử dụng tốt ngôn ngữ lập trình Java

Có khả năng điều hành đội ngũ nghiên cứu, phát triển chuyên sâu các công nghệ AI, Big Data và Blockchain

Có khả năng lãnh đạo, xây dựng đội ngũ

Tại Công ty Cổ phần Atomi Digital Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng tháng lương 13, thưởng kinh doanh từ 1-3 tháng lương

Ăn trưa, café đồ ăn nhẹ miễn phí tại văn phòng

Thưởng các ngày lễ, sinh nhật: 500k

Công ty chi trả lương OT theo quy định Luật Lao Động

Review lương thực hiện định kì 1 lần/năm

Gói khám sức khỏe tổng quát định kì hàng năm

Du lịch: 1 lần/năm, Teambuilding: 2-3 lần/năm

Tham gia khoá đào tạo về chuyên môn theo quy định công ty

BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật hiện hành.

Được thử thách trong các dự án lớn, có cơ hội khẳng định năng lực bản thân và phát triển sự nghiệp

Môi trường làm việc thân thiện, năng động, sáng tạo, khuyến khích phát triển cá nhân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Atomi Digital

