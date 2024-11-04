Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty Cổ phần Atomi Digital làm việc tại Hà Nội thu nhập 45 - 70 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại Công ty Cổ phần Atomi Digital
- Hà Nội: 17 Tông Đản, Hoàn Kiếm, Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 45 - 70 Triệu
Phụ trách lãnh đạo trung tâm R&D, trực tiếp tham gia xây dựng, đào tạo và điều hành đội ngũ kỹ sư, nhà nghiên cứu sâu về chuyên môn; phục vụ công ty phát triển các công nghệ trọng yếu trong các lĩnh vực tài chính ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán,...
Phân tích, thiết kế hệ thống CNTT, đề xuất giải pháp, xử lý các vấn đề lỗi hệ thống về hiệu năng, framework,...
Đánh giá kiến trúc hệ thống hiện có và làm việc với nhân viên kỹ thuật để đề xuất giải pháp cải thiện kiến trúc đó.
Giải quyết các vấn đề kỹ thuật khi phát sinh.
Liên tục nghiên cứu các công nghệ hiện tại và mới nổi và đề xuất thay đổi khi cần thiết.
Tư vấn cho Ban giám đốc ứng dụng công nghệ mới cho các dự án
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Tổng Giám đốc
Với Mức Lương 45 - 70 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Có từ 7 năm trở lên trong lĩnh vực lập trình
Thành thạo Thiết kế hệ thống (SA) các hệ thống lớn, rất có kinh nghiệm thiết kế kiến trúc Micro service
Có khả năng sử dụng tốt ngôn ngữ lập trình Java
Có khả năng điều hành đội ngũ nghiên cứu, phát triển chuyên sâu các công nghệ AI, Big Data và Blockchain
Có khả năng lãnh đạo, xây dựng đội ngũ
Tại Công ty Cổ phần Atomi Digital Thì Được Hưởng Những Gì
Ăn trưa, café đồ ăn nhẹ miễn phí tại văn phòng
Thưởng các ngày lễ, sinh nhật: 500k
Công ty chi trả lương OT theo quy định Luật Lao Động
Review lương thực hiện định kì 1 lần/năm
Gói khám sức khỏe tổng quát định kì hàng năm
Du lịch: 1 lần/năm, Teambuilding: 2-3 lần/năm
Tham gia khoá đào tạo về chuyên môn theo quy định công ty
BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật hiện hành.
Được thử thách trong các dự án lớn, có cơ hội khẳng định năng lực bản thân và phát triển sự nghiệp
Môi trường làm việc thân thiện, năng động, sáng tạo, khuyến khích phát triển cá nhân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Atomi Digital
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI