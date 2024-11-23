Tuyển Hành chính Công ty cổ phần TechLead làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu

Mức lương 8 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4 - Số 11 Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc

Hỗ trợ Giám đốc CNTT trong việc phối hợp với các phòng ban như Nhân sự, Hành chính,

Chịu trách nhiệm thư ký ghi chép biên bản trong các cuộc họp của CTO với các đơn vị thành viên; phòng ban trực thuộc quản lý;

Hỗ trợ Quản lý sắp xếp lịch làm việc của Giám Đốc Công Nghệ Thông tin.

Tiếp nhận, kiểm tra, xử lý các giấy tờ, hồ sơ trình lên Giám Đốc Công nghệ thông tin đảm bảo tính tuân thủ quy trình và quy định nội bộ.

Một số công việc khác sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn

Yêu Cầu Công Việc

Tư duy logic tốt; nhanh nhẹn, nhạy bén và chăm chỉ;

Năng động, có khả năng tổ chức các hoạt động là lợi thế

Tiếng Anh tốt và tin học văn phòng thành thạo;

Có khả năng viết và nghe hiểu, giao tiếp tốt.

Có khả năng làm việc độc lập và sẵn sàng học hỏi;

UV có kinh nghiệm làm trợ lý là lợi thế

Yêu thích và định hướng làm việc trong môi trường CNTT

Có 1 năm kinh nghiệm trở lên

Quyền Lợi

Mức lương lên đến 14tr, đánh giá năng lực 2 lần/năm

Lương tháng 13, thưởng dự án (Theo quy định và chính sách công ty)

Được hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi của người lao động theo Quy định của Nhà nước ( BHXH, BHYT)

Nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ ốm/nghỉ chế độ thai sản/hiếu hỷ... theo luật lao động

Thời gian làm việc: 8h30 - 18h (Thứ 2 - thứ 6) và thứ 7 cách tuần (nghỉ trưa 1h30)

Văn phòng hiện đại, đồng nghiệp trẻ trung, năng động, nhiệt tình

Được cung cấp máy tính khi lên vị trí chính thức

Sử dụng miễn phí tất cả các tiện ích của công ty: trà, bánh, cafe,...

Được đào tạo, hướng dẫn, kèm cặp, phát triển bản thân nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng

Cách Thức Ứng Tuyển

