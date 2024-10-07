Tuyển Giám Đốc Kinh Doanh Khu Vực thu nhập 22 - 26 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Giám Đốc Kinh Doanh Khu Vực thu nhập 22 - 26 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land

Mức lương
22 - 26 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Giám đốc
- Hà Nội: 97

- 99 Láng Hạ, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 22 - 26 Triệu

Xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh cho Khu vực quản lý Chịu trách nhiệm Quản lý và triển khai hoạt động kinh doanh đảm bảo chỉ tiêu được giao toàn khu vực Quản lý và mở rộng mạng lưới khách hàng Cung cấp các dịch vụ và sản phẩm cho khách hàng, chăm sóc khách hàng, gia tăng trải nghiệm của khách hàng nhằm đạt được mục tiêu được giao. Quản lý và phát triển đội ngũ: Thiết lập đội ngũ nhân viên Huấn luyện, đào tạo đội ngũ bán hàng đảm bảo chất lượng cán bộ theo quy định công ty Phối hợp với các bộ phận liên quan trong công tác thăng tiến, giữ chân nhân tài Tham mưu cho Ban lãnh đạo về sản phẩm, chính sách, chiến lược kinh doanh; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc vùng
Với Mức Lương 22 - 26 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên chuyên ngành có liên quan: QTKD, Luật, Kinh tế, Ngoại giao, Tài chính ngân hàng... Kinh nghiệm: Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm tại các vị trí tương đương tại các tổ chức Tài chính, Ngân hàng Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại Khối Khách hàng ưu tiên của Ngân hàng Am hiểu thị trường tài chính Có tập khách hàng tiềm năng, quan tâm đến các sản phẩm tiền gửi tiết kiệm, đầu tư tài chính Các kỹ năng cần có: Kỹ năng quản lý và tổ chức công việc Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục Kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm Có khả năng chịu áp lực công việc; Có tư duy kế hoạch dài hạn và tầm nhìn xa Thái độ: Thái độ làm việc tích cực, có khát vọng vươn đến thành công Yêu cầu khác: Ngoại hình ưa nhìn, thân thiện. Không nói ngọng, nói lắp..
Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land

Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 97-99 Láng Hạ, Đống Đa, hà Nội

