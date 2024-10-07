Tuyển Giám Đốc Kinh Doanh Khu Vực thu nhập 22 - 26 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 22 - 26 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 97 - 99 Láng Hạ, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 22 - 26 Triệu

Xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh cho Khu vực quản lý Chịu trách nhiệm Quản lý và triển khai hoạt động kinh doanh đảm bảo chỉ tiêu được giao toàn khu vực Quản lý và mở rộng mạng lưới khách hàng Cung cấp các dịch vụ và sản phẩm cho khách hàng, chăm sóc khách hàng, gia tăng trải nghiệm của khách hàng nhằm đạt được mục tiêu được giao. Quản lý và phát triển đội ngũ: Thiết lập đội ngũ nhân viên Huấn luyện, đào tạo đội ngũ bán hàng đảm bảo chất lượng cán bộ theo quy định công ty Phối hợp với các bộ phận liên quan trong công tác thăng tiến, giữ chân nhân tài Tham mưu cho Ban lãnh đạo về sản phẩm, chính sách, chiến lược kinh doanh; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc vùng

Với Mức Lương 22 - 26 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên chuyên ngành có liên quan: QTKD, Luật, Kinh tế, Ngoại giao, Tài chính ngân hàng... Kinh nghiệm: Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm tại các vị trí tương đương tại các tổ chức Tài chính, Ngân hàng Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại Khối Khách hàng ưu tiên của Ngân hàng Am hiểu thị trường tài chính Có tập khách hàng tiềm năng, quan tâm đến các sản phẩm tiền gửi tiết kiệm, đầu tư tài chính Các kỹ năng cần có: Kỹ năng quản lý và tổ chức công việc Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục Kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm Có khả năng chịu áp lực công việc; Có tư duy kế hoạch dài hạn và tầm nhìn xa Thái độ: Thái độ làm việc tích cực, có khát vọng vươn đến thành công Yêu cầu khác: Ngoại hình ưa nhìn, thân thiện. Không nói ngọng, nói lắp..

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đãi ngộ

Mức lương: cạnh tranh, hấp dẫn (sẵn sàng offer cao khi đủ năng lực) + Phụ cấp (Ăn ca: 700.000 VNĐ/tháng; Gửi xe: 120.000 VNĐ/tháng; trợ cấp máy tính cá nhân (nếu có): 500.000 VNĐ/tháng). Chính sách thưởng: Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật + thưởng dự án + thưởng thâm niên + Lương tháng 13 + các thưởng khác theo quy định Công ty tại thời điểm hiện hành. Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, coi trọng năng lực và khả năng sáng tạo Thường xuyên tổ chức các hoạt động mini game, chương trình các ngày Lễ, Tết, sinh nhật, tham gia hoạt động Teambuilding của công ty...

Đào tạo – Phát triển

Cơ hội tiếp cận và học hỏi công nghệ tiên tiến, công nghệ mới Được công ty tạo điều kiện và hỗ trợ khi tham gia các khóa đào tạo, phát triển năng lực. Có cơ hội làm những việc thách thức, phát huy hết khả năng bản thân. Tham gia các sản phẩm công nghệ mới theo kế hoạch phát triển của công ty.

Chăm sóc sức khỏe, đời sống

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm. Được tặng quà, thăm hỏi nhân các dịp: sinh nhật, cưới hỏi, hiếu hỉ, ốm đau... Có thể tham gia các câu lạc bộ thể thao: đá bóng, tập yoga, thể dục cải thiện sức khoẻ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land

