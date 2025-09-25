Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 70 Triệu

Mức lương 50 - 70 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 217/4 Nơ Trang Long, Phường 12, Bình Thạnh, Bình Thạnh ...và 1 địa điểm khác, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 50 - 70 Triệu

Xây dựng chiến lược kinh doanh, kế hoạch doanh số tổng thể và triển khai cho toàn hệ thống.

Quản lý, giám sát và hỗ trợ các Trưởng phòng/đội nhóm kinh doanh, đảm bảo đạt mục tiêu.

Thiết lập, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng, đối tác, nhà đầu tư chiến lược.

Xây dựng chính sách bán hàng, quy trình làm việc và hệ thống quản trị hiệu quả.

Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ cho Ban Tổng Giám đốc, tham mưu giải pháp tăng trưởng.

Với Mức Lương 50 - 70 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, Cao Đẳng các ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing, Tài chính hoặc liên quan.

Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm quản lý kinh doanh BĐS, ít nhất 2 năm ở vị trí quản lý cấp cao.

Năng lực lãnh đạo, quản trị đội nhóm quy mô lớn, khả năng hoạch định chiến lược.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, phân tích và xử lý tình huống xuất sắc.

Am hiểu thị trường bất động sản, có quan hệ đối tác/khách hàng rộng là lợi thế.

Tại Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cao: Lương cứng + % doanh số toàn công ty + thưởng KPI, thu nhập lên đến xxx – xxx triệu/tháng (tùy năng lực).

Thưởng nóng theo dự án, theo thành tích kinh doanh.

Quyền chủ động xây dựng, điều hành hệ thống kinh doanh.

Được tham gia các khóa đào tạo quản lý cấp cao, phát triển năng lực lãnh đạo.

Lộ trình thăng tiến lên Tổng Giám đốc/Phó Tổng Giám đốc (2-3 năm).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin