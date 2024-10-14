Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TRỌNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TRỌNG
Ngày đăng tuyển: 14/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TRỌNG

Giám đốc kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TRỌNG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 5 Đường số 4, KDC Him Lam, Bình Chánh, HCM, Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch kinh doanh, chiến lược kinh doanh cho công ty, phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh, xác định thị phần, phân khúc khách hàng mục tiêu. Xây dựng và quản lý đội ngũ kinh doanh, đào tạo, huấn luyện, phát triển nhân viên kinh doanh. Phân công, giám sát, đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên kinh doanh. Thực hiện các hoạt động kinh doanh, tiếp thị, quảng bá sản phẩm, dịch vụ của công ty. Xây dựng mối quan hệ với khách hàng, đối tác, nhà cung cấp. Phân tích, đánh giá kết quả kinh doanh, báo cáo tình hình kinh doanh cho Ban Giám đốc. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.
Lập kế hoạch kinh doanh, chiến lược kinh doanh cho công ty, phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh, xác định thị phần, phân khúc khách hàng mục tiêu.
Xây dựng và quản lý đội ngũ kinh doanh, đào tạo, huấn luyện, phát triển nhân viên kinh doanh.
Phân công, giám sát, đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên kinh doanh.
Thực hiện các hoạt động kinh doanh, tiếp thị, quảng bá sản phẩm, dịch vụ của công ty.
Xây dựng mối quan hệ với khách hàng, đối tác, nhà cung cấp.
Phân tích, đánh giá kết quả kinh doanh, báo cáo tình hình kinh doanh cho Ban Giám đốc.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Marketing hoặc các ngành nghề liên quan. Có kiến thức về thị trường bán lẻ, hàng tiêu dùng, FMCG. Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, xử lý tình huống tốt. Có khả năng lãnh đạo, quản lý, tổ chức, điều phối công việc hiệu quả. Có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo, nhiệt tình, ham học hỏi. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Marketing hoặc các ngành nghề liên quan.
Có kiến thức về thị trường bán lẻ, hàng tiêu dùng, FMCG.
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, xử lý tình huống tốt.
Có khả năng lãnh đạo, quản lý, tổ chức, điều phối công việc hiệu quả.
Có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo, nhiệt tình, ham học hỏi.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TRỌNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực. Được tham gia các chương trình đào tạo, phát triển chuyên môn. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Lương, thưởng hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực.
Được tham gia các chương trình đào tạo, phát triển chuyên môn.
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TRỌNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TRỌNG

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TRỌNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: C7B/62 Phạm Hùng, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

