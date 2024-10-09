Tuyển Giám Đốc Marketing thu nhập 2,000 - 4,000 USD Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 2 - 4 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lim II Tower, Quận 3

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 2 - 4 USD

Nhằm đáp ứng chiến lược phát triển của Tập đoàn trong giai đoạn mới, Karofi thông báo chiêu mộ nhân sự cấp cao cho vị trí Giám đốc Marketing Ngành hàng (phụ trách một trong các ngành hàng: Nước/ Khí/ Nhà Bếp) với mô tả công việc như sau:

• Chịu trách nhiệm xây dựng chiến lược, giám sát triển khai, báo cáo triển khai và cải tiến các hoạt động Marketing (4P) để đảm bảo các mục tiêu: Net Sales, EBIT, Market Share cho tập đoàn

• Chịu trách nhiệm lập kế hoạch, triển khai nghiên cứu thị trường (Market Research, MR) khảo sát đánh giá ý tưởng các sản phẩm đã triển khai hay những nhu cầu chưa được đáp ứng hoặc đã đáp ứng nhưng chưa đầy đủ để đề xuất các ý tưởng sản phẩm mới

• Xây dựng, đề xuất và chọn ý tưởng sản phẩm để tăng tính cạnh tranh cho ngành hàng quản lý và đem về Net Sales và EBIT lớn hơn cho công ty

• Xây dựng chiến lược phân khúc, định vị, thông điệp truyền thông, và thực hiện việc truyền thông

• Phân tích giá trị, lợi nhuận và chiến lược định giá

• Lập kế hoạch Marketing tung sản phẩm mới (4P: Product, Price, Promotion, Place)

• Huấn luyện đào tạo đội ngũ qua công việc, hướng dẫn kèm cặp (70-20-10) phối hợp thực hiện việc đào tạo cho các nhân viên bán hàng về sản phẩm của mình phụ trách

• Xây dựng và phát triển hệ thống quản trị Marketing nhằm đảm bảo đạt hiệu quả cao nhất

Với Mức Lương 2 - 4 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Quản trị Marketing, Thương mại, Truyền thông,... hoặc các chuyên ngành khác liên quan.

• Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm quản lý hoạt động Marketing tại các Công ty trong lĩnh vực Gia dụng, Điện tử, Điện máy, Thiết bị vệ sinh hoặc các ngành hàng tương tự.

• Có khả năng phân tích, tổng hợp, hoạch định tổ chức và dẫn dắn đội nhóm nội bộ hay các phòng ban khác để đảm bảo mục tiêu chung của Công ty.

• Làm việc độc lập hoặc theo nhóm tốt, tính sở hữu công việc và dẫn dắt đội nhóm cao, chịu được áp lực công việc cao.

• Sử dụng thành thạo tiếng Anh là một lợi thế

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Thì Được Hưởng Những Gì

QUYỀN LỢI:

- Mức lương hấp dẫn, thỏa thuận theo năng lực: Từ 2.000 - 4.000 USD/Tháng.

- Đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho người lao động theo quy định của pháp luật.

- Các khoản thưởng thành tích năm, thưởng vượt trội mục tiêu hàng năm theo quy định công ty.

- Môi trường làm việc trẻ trung, văn hóa coi trọng con người và có nhiều cơ hội học hỏi phát triển.

- Nghỉ mát, du lịch, teambuilding hàng năm dành cho Quản lý.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin