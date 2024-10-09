Tuyển Giám Đốc Marketing thu nhập 2,000 - 4,000 USD Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Giám Đốc Marketing thu nhập 2,000 - 4,000 USD Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/11/2024
Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi

Mức lương
2 - 4 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lim II Tower, Quận 3

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 2 - 4 USD

Nhằm đáp ứng chiến lược phát triển của Tập đoàn trong giai đoạn mới, Karofi thông báo chiêu mộ nhân sự cấp cao cho vị trí Giám đốc Marketing Ngành hàng (phụ trách một trong các ngành hàng: Nước/ Khí/ Nhà Bếp) với mô tả công việc như sau:
• Chịu trách nhiệm xây dựng chiến lược, giám sát triển khai, báo cáo triển khai và cải tiến các hoạt động Marketing (4P) để đảm bảo các mục tiêu: Net Sales, EBIT, Market Share cho tập đoàn
• Chịu trách nhiệm lập kế hoạch, triển khai nghiên cứu thị trường (Market Research, MR) khảo sát đánh giá ý tưởng các sản phẩm đã triển khai hay những nhu cầu chưa được đáp ứng hoặc đã đáp ứng nhưng chưa đầy đủ để đề xuất các ý tưởng sản phẩm mới
• Xây dựng, đề xuất và chọn ý tưởng sản phẩm để tăng tính cạnh tranh cho ngành hàng quản lý và đem về Net Sales và EBIT lớn hơn cho công ty
• Xây dựng chiến lược phân khúc, định vị, thông điệp truyền thông, và thực hiện việc truyền thông
• Phân tích giá trị, lợi nhuận và chiến lược định giá
• Lập kế hoạch Marketing tung sản phẩm mới (4P: Product, Price, Promotion, Place)
• Huấn luyện đào tạo đội ngũ qua công việc, hướng dẫn kèm cặp (70-20-10) phối hợp thực hiện việc đào tạo cho các nhân viên bán hàng về sản phẩm của mình phụ trách
• Xây dựng và phát triển hệ thống quản trị Marketing nhằm đảm bảo đạt hiệu quả cao nhất

Với Mức Lương 2 - 4 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Quản trị Marketing, Thương mại, Truyền thông,... hoặc các chuyên ngành khác liên quan.
• Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm quản lý hoạt động Marketing tại các Công ty trong lĩnh vực Gia dụng, Điện tử, Điện máy, Thiết bị vệ sinh hoặc các ngành hàng tương tự.
• Có khả năng phân tích, tổng hợp, hoạch định tổ chức và dẫn dắn đội nhóm nội bộ hay các phòng ban khác để đảm bảo mục tiêu chung của Công ty.
• Làm việc độc lập hoặc theo nhóm tốt, tính sở hữu công việc và dẫn dắt đội nhóm cao, chịu được áp lực công việc cao.
• Sử dụng thành thạo tiếng Anh là một lợi thế

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Thì Được Hưởng Những Gì

QUYỀN LỢI:
- Mức lương hấp dẫn, thỏa thuận theo năng lực: Từ 2.000 - 4.000 USD/Tháng.
- Đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho người lao động theo quy định của pháp luật.
- Các khoản thưởng thành tích năm, thưởng vượt trội mục tiêu hàng năm theo quy định công ty.
- Môi trường làm việc trẻ trung, văn hóa coi trọng con người và có nhiều cơ hội học hỏi phát triển.
- Nghỉ mát, du lịch, teambuilding hàng năm dành cho Quản lý.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi

Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa Hudland Towers, số 06 Nguyễn Hữu Thọ, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-giam-doc-marketing-thu-nhap-2-000-4-000-usd-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job208328
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Goody Group
Tuyển Giám đốc Marketing thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty Cổ Phần Goody Group
Hạn nộp: 30/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Mediastep Software Inc
Tuyển Giám đốc Marketing thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Mediastep Software Inc
Hạn nộp: 15/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giải Trí & Truyền Thông BH Media Việt Nam
Tuyển Giám đốc Marketing thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Giải Trí & Truyền Thông BH Media Việt Nam
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH SGS Việt Nam
Tuyển Giám đốc Marketing thu nhập 6 - 8 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH SGS Việt Nam
Hạn nộp: 21/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức
Tuyển Giám đốc Marketing thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức
Hạn nộp: 30/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Luxasia Việt Nam
Tuyển Giám đốc Marketing thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Luxasia Việt Nam
Hạn nộp: 20/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Bất Động Sản Emaar Land
Tuyển Giám đốc Marketing thu nhập 35 - 50 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Bất Động Sản Emaar Land
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 35 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CN CÔNG TY CP TM-DV CỔNG VÀNG - Tp.HCM
Tuyển Giám đốc Marketing thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CN CÔNG TY CP TM-DV CỔNG VÀNG - Tp.HCM
Hạn nộp: 15/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Nhôm Bình Nam
Tuyển Giám Đốc Marketing thu nhập 25 - 30 triệu Toàn thời gian tại Bắc Ninh
Công Ty TNHH Nhôm Bình Nam
Hạn nộp: 02/11/2024
Bắc Ninh Đã hết hạn 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Tập đoàn Phú Minh Sơn
Tuyển Giám Đốc Marketing thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty CP Tập đoàn Phú Minh Sơn
Hạn nộp: 15/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Goody Group
Tuyển Giám đốc Marketing thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty Cổ Phần Goody Group
Hạn nộp: 30/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Mediastep Software Inc
Tuyển Giám đốc Marketing thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Mediastep Software Inc
Hạn nộp: 15/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giải Trí & Truyền Thông BH Media Việt Nam
Tuyển Giám đốc Marketing thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Giải Trí & Truyền Thông BH Media Việt Nam
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH SGS Việt Nam
Tuyển Giám đốc Marketing thu nhập 6 - 8 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH SGS Việt Nam
Hạn nộp: 21/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức
Tuyển Giám đốc Marketing thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức
Hạn nộp: 30/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Luxasia Việt Nam
Tuyển Giám đốc Marketing thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Luxasia Việt Nam
Hạn nộp: 20/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Bất Động Sản Emaar Land
Tuyển Giám đốc Marketing thu nhập 35 - 50 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Bất Động Sản Emaar Land
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 35 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CN CÔNG TY CP TM-DV CỔNG VÀNG - Tp.HCM
Tuyển Giám đốc Marketing thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CN CÔNG TY CP TM-DV CỔNG VÀNG - Tp.HCM
Hạn nộp: 15/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Nhôm Bình Nam
Tuyển Giám Đốc Marketing thu nhập 25 - 30 triệu Toàn thời gian tại Bắc Ninh
Công Ty TNHH Nhôm Bình Nam
Hạn nộp: 02/11/2024
Bắc Ninh Đã hết hạn 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Tập đoàn Phú Minh Sơn
Tuyển Giám Đốc Marketing thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty CP Tập đoàn Phú Minh Sơn
Hạn nộp: 15/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất