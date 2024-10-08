Tuyển Giám Đốc Marketing thu nhập 20 - 50 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 20 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 122 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

1.Lập kế hoạch Marketing

Xây dựng chiến lược marketing phù hợp với chiến lược và mục tiêu tổng thể của công ty ; Tham gia xây dựng kế hoạch toàn bộ hoạt động marketing của Công ty: sản phẩm, chính sách giá, phân phối, truyền thông,khuyến mãi, CSKH,... ; Tổ chức hoạt động nghiên cứu, khảo sát nhu cầu, hành vi tiêu dùng của từng đối tượng khách hàng theo từng phân đoạn thị trường nhằm đưa ra các chính sách marketing hợp, hỗ trợ xây dựng các chính sách bán hàng, kinh doanh ; Lập kế hoạch ngân sách cho từng hoạt động marketing và quản lý ngân sách được giao .

2. Quản lý và phát triển sản phẩm

Thu thập, hệ thống hóa & quản lý các thông tin về sản phẩm phục vụ cho các mục tiêu bán hàng và MKT ; Tìm hiểu thị trường/Phân tích/Đánh giá/Đề xuất lựa chọn, giới thiệu SP mới hay loại bỏ các mẫu sản phẩm ko hiệu quả ; Định hướng chiến lược sản phẩm cho các kênh phân phối hay các khách hàng đặc biệt ; Đề xuất các hoạt động Truyền thông, Quảng cáo và triển khai các CT Khuyến mại thúc đẩy doanh thu hoặc clear stock các dòng sản phẩm ; Dự báo doanh số theo sản phẩm, quản lý hàng tồn, từ đó đưa ra đề xuất đặt hàng hay Chương trình khuyến mại phù hợp ; Tham vấn cho BGĐ về chính sách giá và cơ cấu chiết khấu cho các kênh phân phối .

3. Quản lý sản xuất hình ảnh và tư liệu Marketing

Tiêu chuẩn hóa và quản lý Hình ảnh/POSM/Hàng hóa trưng bày tại các Showroom hay hệ thống Đại lý ; Xây dựng ấn phẩm & tài liệu hỗ trợ bán hàng ; Lên ý tưởng sáng tạo & duyệt các ấn phẩm media như nội dung, video clips, infographics... ; Định hướng nội dung phân bổ trên các Kênh truyền thông. Phân tích thị trường và xu hướng content marketing để cải tiến và tối ưu hiệu quả hoạt động của team ; Chỉ đạo thiết kế và quản trị bộ nhận diện thương hiệu của Công ty .

4. Digital Marketing

Tham gia xây dựng kế hoạch, chiến lược marketing trên các kênh Digital MKT: Digital Ads, Facebook, SEM, Email MKT,.... ; Quản lý mạng xã hội, xây dựng và phát triển các fanpage ; Giám sát về hiệu quả và chi phí các chiến dịch quảng cáo trên các kênh truyền thông số (Google Adwords, Facebook) ; Theo dõi, kiểm soát hình ảnh thương hiệu trên các kênh truyền thông số ; Giám sát chi phí và đánh giá hiệu quả SEO trên hệ thống website ; Đề xuất phương án thay thế khi chiến dịch/ kênh quảng cáo không hiệu quả/ gặp vấn .

5. Event & Trade MKT

Đề xuất, lên kế hoạch và triển khai các chương trình/sự kiện quảng bá, giới thiệu sản phẩm hay xúc tiến bán hàng ; Phối hợp với BP Sales & Corporate MKT để tổ chức các Hội nghị Khách hàng hay Giới thiệu sản phẩm mới ; Xây dựng ý tưởng, thông điệp & hình ảnh của thương hiệu và của từng chương trình/sự kiện ; Nghiên cứu thị trường và phân tích đối thủ cạnh tranh nhằm tăng traffic khách hàng, nâng cao số lượng khách hàng tiềm năng ; CRM & Tổ chức các hoạt động khảo sát, đánh giá độ hài lòng của khách hàng .

6. Quản lý nhân viên bộ phận

Quản lý, lên kế hoạch làm việc của BP, phân công công việc cho các nhân sự trong BP ; Giám sát, hướng dẫn, hỗ trợ công việc & Đánh giá hiệu suất làm việc, chấm KPIs của nhân viên bộ phận ; Tổ chức đào tạo, đề xuất khen thưởng, kỷ luật ; Phối hợp tuyển dụng nhân sự bộ phận .

7. Báo cáo & Đề xuất

Báo cáo công việc, hạng mục phụ trách ; Phân tích, đánh giá hiệu quả của từng chương trình ; Hỗ trợ các bộ phận khác thực hiện công việc .

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có kinh nghiệm từ 5 năm ; ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương; Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên nghành có liên ; Có kỹ năng quản lý ; Có khả năng nghiên cứu thị trường và chủ động đưa ra giải pháp hợp lý.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẠT TRẦN MỸ Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc từ 8h30-17h30 từ T2- hết sáng T7. Nghỉ trưa 1.5 tiếng Thưởng lương tháng 13, 14. Thưởng hấp dẫn khác hàng tháng, năm. Du lịch hàng năm cùng Công ty, trải nghiệm dịch vụ 4-5 Hỗ trợ máy tính, phụ cấp ăn trưa đồng phục, các trang thiết bị phục vụ công việc Chế độ đầy đủ theo Luật. Đóng BHXH sau 2 tháng. Thường xuyên được tham gia các sự kiện của Công ty: Sinh nhật, liên hoan, teambuildings, picnic, Year End Party, Hội nghị khách hàng,... Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Cơ hội mua bảo hiểm sức khỏe. Được tham gia các khóa đào tạo cơ bản và nâng cao của Công ty. Thưởng các ngày lễ trong năm : 30/4-1/5, Quốc Khánh, Tết Dương lịch, tổ chức 8/3-20/10, quà cho con em Trung thu & Tết thiếu nhi,... Môi trường năng động. Cơ hội thăng tiến, phát triển, gắn bó

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẠT TRẦN MỸ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.