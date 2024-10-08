Tuyển Giám Đốc Marketing thu nhập 30 - 40 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Giám Đốc Marketing thu nhập 30 - 40 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty TNHH Forevermark VietNam
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Công ty TNHH Forevermark VietNam

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Forevermark VietNam

Mức lương
30 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 614 Lạc Long Quân, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

Nghiên cứu thị trường đề xuất kế hoạch Marketing và chương trình khuyến mãi Lập kế hoạch ngân sách cho hoạt động Marketing & Media, hoạt động xúc tiến quảng bá và tiếp thị trong năm. Lên ý tưởng, tìm kiếm và xây dựng sản phẩm, dịch vụ mới về các gói tiệc cưới ( Décor, Kịch bản), sự kiện, hội nghị... Thiết kế, tổ chức sự kiện các chương trình hoặc hoạt động liên quan đến việc phát triển thương hiệu, xây dựng hình ảnh thương hiệu Tham mưu, đề xuất BGĐ trong việc xây dựng chính sách bán hàng của Công ty áp dụng cho khách hàng/đối tác và cho nhân viên Sales để mang lại hiệu quả bán hàng cao nhất. Trực tiếp triển khai các hoạt động quảng cáo qua các kênh Facebook, Google, POSM, PR... Hỗ trợ các đợn vị nội bộ tổ chức sự kiện, truyền thông nội bộ Công việc phát sinh khác theo sự chỉ đạo của Ban giám đốc.
Nghiên cứu thị trường đề xuất kế hoạch Marketing và chương trình khuyến mãi
Lập kế hoạch ngân sách cho hoạt động Marketing & Media, hoạt động xúc tiến quảng bá và tiếp thị trong năm.
Lên ý tưởng, tìm kiếm và xây dựng sản phẩm, dịch vụ mới về các gói tiệc cưới ( Décor, Kịch bản), sự kiện, hội nghị...
Thiết kế, tổ chức sự kiện các chương trình hoặc hoạt động liên quan đến việc phát triển thương hiệu, xây dựng hình ảnh thương hiệu
Tham mưu, đề xuất BGĐ trong việc xây dựng chính sách bán hàng của Công ty áp dụng cho khách hàng/đối tác và cho nhân viên Sales để mang lại hiệu quả bán hàng cao nhất.
Trực tiếp triển khai các hoạt động quảng cáo qua các kênh Facebook, Google, POSM, PR...
Hỗ trợ các đợn vị nội bộ tổ chức sự kiện, truyền thông nội bộ
Công việc phát sinh khác theo sự chỉ đạo của Ban giám đốc.

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ, ĐH trở lên chuyên ngành Marketing, Kinh tế... liên quan Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương Tiếng anh giao tiếp, chủ động trong công việc Trung thực, cẩn thận, nhanh nhẹn, chu đáo và có tinh thần cao trong công việc.
Tốt nghiệp CĐ, ĐH trở lên chuyên ngành Marketing, Kinh tế... liên quan
Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Tiếng anh giao tiếp, chủ động trong công việc
Trung thực, cẩn thận, nhanh nhẹn, chu đáo và có tinh thần cao trong công việc.

Tại Công ty TNHH Forevermark VietNam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Upto 40.000.000đ Phụ cấp ăn trưa 30.000VNĐ ngày. Thưởng vượt target theo chính sách chung của Công ty về KPI doanh số. Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo Luật lao động: BHYT, BHXH, BHTN, phép năm, lễ tết... Được tham quan, nghỉ mát, chế độ thăm hỏi, hiếu hỷ, thưởng lương tháng thứ 13,... theo quy định của công ty.
Thu nhập: Upto 40.000.000đ
Phụ cấp ăn trưa 30.000VNĐ ngày.
Thưởng vượt target theo chính sách chung của Công ty về KPI doanh số.
Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo Luật lao động: BHYT, BHXH, BHTN, phép năm, lễ tết...
Được tham quan, nghỉ mát, chế độ thăm hỏi, hiếu hỷ, thưởng lương tháng thứ 13,... theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Forevermark VietNam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Forevermark VietNam

Công ty TNHH Forevermark VietNam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 614 Lạc Long Quân, P.Nhật Tân, Q.Tây Hồ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-giam-doc-marketing-thu-nhap-30-40-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job206949
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Goody Group
Tuyển Giám đốc Marketing thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty Cổ Phần Goody Group
Hạn nộp: 30/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Mediastep Software Inc
Tuyển Giám đốc Marketing thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Mediastep Software Inc
Hạn nộp: 15/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giải Trí & Truyền Thông BH Media Việt Nam
Tuyển Giám đốc Marketing thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Giải Trí & Truyền Thông BH Media Việt Nam
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH SGS Việt Nam
Tuyển Giám đốc Marketing thu nhập 6 - 8 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH SGS Việt Nam
Hạn nộp: 21/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức
Tuyển Giám đốc Marketing thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức
Hạn nộp: 30/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Luxasia Việt Nam
Tuyển Giám đốc Marketing thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Luxasia Việt Nam
Hạn nộp: 20/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Bất Động Sản Emaar Land
Tuyển Giám đốc Marketing thu nhập 35 - 50 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Bất Động Sản Emaar Land
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 35 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CN CÔNG TY CP TM-DV CỔNG VÀNG - Tp.HCM
Tuyển Giám đốc Marketing thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CN CÔNG TY CP TM-DV CỔNG VÀNG - Tp.HCM
Hạn nộp: 15/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Nhôm Bình Nam
Tuyển Giám Đốc Marketing thu nhập 25 - 30 triệu Toàn thời gian tại Bắc Ninh
Công Ty TNHH Nhôm Bình Nam
Hạn nộp: 02/11/2024
Bắc Ninh Đã hết hạn 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Tập đoàn Phú Minh Sơn
Tuyển Giám Đốc Marketing thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty CP Tập đoàn Phú Minh Sơn
Hạn nộp: 15/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng
Tuyển Kiến trúc sư Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Goody Group
Tuyển Giám đốc Marketing thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty Cổ Phần Goody Group
Hạn nộp: 30/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Mediastep Software Inc
Tuyển Giám đốc Marketing thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Mediastep Software Inc
Hạn nộp: 15/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giải Trí & Truyền Thông BH Media Việt Nam
Tuyển Giám đốc Marketing thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Giải Trí & Truyền Thông BH Media Việt Nam
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH SGS Việt Nam
Tuyển Giám đốc Marketing thu nhập 6 - 8 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH SGS Việt Nam
Hạn nộp: 21/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức
Tuyển Giám đốc Marketing thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức
Hạn nộp: 30/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Luxasia Việt Nam
Tuyển Giám đốc Marketing thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Luxasia Việt Nam
Hạn nộp: 20/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Bất Động Sản Emaar Land
Tuyển Giám đốc Marketing thu nhập 35 - 50 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Bất Động Sản Emaar Land
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 35 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CN CÔNG TY CP TM-DV CỔNG VÀNG - Tp.HCM
Tuyển Giám đốc Marketing thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CN CÔNG TY CP TM-DV CỔNG VÀNG - Tp.HCM
Hạn nộp: 15/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Nhôm Bình Nam
Tuyển Giám Đốc Marketing thu nhập 25 - 30 triệu Toàn thời gian tại Bắc Ninh
Công Ty TNHH Nhôm Bình Nam
Hạn nộp: 02/11/2024
Bắc Ninh Đã hết hạn 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Tập đoàn Phú Minh Sơn
Tuyển Giám Đốc Marketing thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty CP Tập đoàn Phú Minh Sơn
Hạn nộp: 15/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất