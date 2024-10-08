Tuyển Giám Đốc Marketing thu nhập 50 - 70 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 50 - 70 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Mac Plaza, số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 50 - 70 Triệu

- Tham mưu cho Ban Lãnh đạo về chiến lược Marketing, chiếc lược truyền thông, nhận diện và phát triển thương hiệu thời trang cao cấp của Công ty.

- Theo dõi, cập nhật xu hướng Marketing mới để điều hướng hoạt động marketing của doanh nghiệp

- Thúc đẩy doanh số bán hàng Online và Ofline bằng các hoạt động Marketing cụ thể: xây dựng nội dung, truyền thông, quảng cáo, sự kiện...

- Đào tạo, quản lý và phát triển các hoạt động Digital Marketing trên Website, Facebook, Google,.. và trên các Sàn Thương Mại Điện Tử, nhằm quảng bá hình ảnh thương hiệu và sản phẩm thời trang cao cấp của Công ty, thúc đẩy doanh số thông qua hoạt động Marketing Online

- Quản lý, giám sát, đào tạo, tuyển dụng nhân sự bộ phận Marketing của công ty, chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động bộ phận Marketing

- Hiểu và phát triển ngân sách tài chính cho hoạt động Marketing

- Phối hợp với Kinh doanh, Sale, Cửa hàng,... để tổ chức thực hiện các chương trình quảng cáo, truyền thông như: khuyến mại, tài trợ, các sự kiện,... nhằm thúc đầy doanh số

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công và uỷ quyền của cấp trên.

Với Mức Lương 50 - 70 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, Nữ, Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing, Kinh tế Đối ngoại hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.

- Kinh nghiệm ở vị trí Giám đốc, Trưởng phòng MKT hoặc tương đương từ 3 năm trở lên.

- Kinh nghiệm phụ trách các chiến dịch Marketing tổng thể.

- Hiểu biết và thực hiện tốt các hoạt động Digital Marketing

- Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thời trang

- Khả năng dự toán và quản lý ngân sách cho dự án Marketing.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, Khả năng lãnh đạo, hướng dẫn, ra quyết định

-Trung thực, khiêm nhường, cởi mở, thẳng thắn, giao tiếp khéo léo.

Tại Công ty TNHH Thời Trang Quốc Tế Savani Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 50 triệu trở lên dựa theo năng lực và thoả thuận.

Được hưởng đầy đủ chế độ theo quy định pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty.

Thưởng KPIs, lương tháng 13.

Team building, party Công ty.

Xét tăng lương định kỳ và hằng năm.

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, giàu cảm hứng.

Lộ trình thăng tiến, có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp trong tương lai

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thời Trang Quốc Tế Savani

