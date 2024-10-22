Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần Hichem Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần Hichem Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Công ty Cổ phần Hichem Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
Công ty Cổ phần Hichem Việt Nam

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty Cổ phần Hichem Việt Nam

Mức lương
20 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 40 Hàm Nghi, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

1. Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh
Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh
Lập kế hoạch phát triển kinh doanh cho các sản phẩm keo silicon, định hướng tăng trưởng doanh thu và thị phần. Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh, và nhận định xu hướng tiêu dùng để xác định cơ hội kinh doanh. Đưa ra các chiến lược tiếp cận khách hàng mới và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.
Lập kế hoạch phát triển kinh doanh cho các sản phẩm keo silicon, định hướng tăng trưởng doanh thu và thị phần.
Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh, và nhận định xu hướng tiêu dùng để xác định cơ hội kinh doanh.
Đưa ra các chiến lược tiếp cận khách hàng mới và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.
2. Phát triển mạng lưới khách hàng
Phát triển mạng lưới khách hàng
Tìm kiếm và thiết lập quan hệ với các đối tác tiềm năng, nhà phân phối, đại lý và nhà sản xuất trong ngành xây dựng, nội thất, công nghiệp chế tạo. Xây dựng và phát triển mạng lưới khách hàng chủ chốt, bao gồm các nhà thầu xây dựng, công ty sản xuất vật liệu xây dựng, và các tổ chức liên quan đến ngành keo silicon.
Tìm kiếm và thiết lập quan hệ với các đối tác tiềm năng, nhà phân phối, đại lý và nhà sản xuất trong ngành xây dựng, nội thất, công nghiệp chế tạo.
Xây dựng và phát triển mạng lưới khách hàng chủ chốt, bao gồm các nhà thầu xây dựng, công ty sản xuất vật liệu xây dựng, và các tổ chức liên quan đến ngành keo silicon.
3. Quản lý và phát triển đội ngũ kinh doanh
Quản lý và phát triển đội ngũ kinh doanh
Xây dựng và quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh, hướng dẫn và đào tạo đội ngũ để đạt được mục tiêu doanh thu. Đề xuất các phương án thưởng, đãi ngộ phù hợp để khích lệ đội ngũ kinh doanh. Theo dõi, đánh giá hiệu quả làm việc của từng nhân viên và cả đội ngũ.
Xây dựng và quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh, hướng dẫn và đào tạo đội ngũ để đạt được mục tiêu doanh thu.
Đề xuất các phương án thưởng, đãi ngộ phù hợp để khích lệ đội ngũ kinh doanh.
Theo dõi, đánh giá hiệu quả làm việc của từng nhân viên và cả đội ngũ.
4. Quản lý tài chính và ngân sách kinh doanh
Quản lý tài chính và ngân sách kinh doanh
Quản lý ngân sách kinh doanh, đảm bảo chi phí phát triển kinh doanh được sử dụng hợp lý và đạt hiệu quả cao. Theo dõi, phân tích và báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ cho Ban Giám đốc.
Quản lý ngân sách kinh doanh, đảm bảo chi phí phát triển kinh doanh được sử dụng hợp lý và đạt hiệu quả cao.
Theo dõi, phân tích và báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ cho Ban Giám đốc.
5. Phối hợp với các phòng ban liên quan
Phối hợp với các phòng ban liên quan
Hợp tác với các bộ phận sản xuất, marketing và kỹ thuật để phát triển sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu thị trường. Đóng góp ý kiến cho các chiến lược marketing, chương trình khuyến mãi, và quảng bá sản phẩm keo silicon.
Hợp tác với các bộ phận sản xuất, marketing và kỹ thuật để phát triển sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu thị trường.
Đóng góp ý kiến cho các chiến lược marketing, chương trình khuyến mãi, và quảng bá sản phẩm keo silicon.
6. Đảm bảo chất lượng và giải quyết vấn đề
Đảm bảo chất lượng và giải quyết vấn đề
Theo dõi phản hồi của khách hàng để đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ đạt tiêu chuẩn cao nhất. Xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến sản phẩm và dịch vụ, giải quyết khiếu nại của khách hàng một cách chuyên nghiệp.
Theo dõi phản hồi của khách hàng để đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ đạt tiêu chuẩn cao nhất.
Xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến sản phẩm và dịch vụ, giải quyết khiếu nại của khách hàng một cách chuyên nghiệp.
7. Phát triển sản phẩm và dịch vụ mới
Phát triển sản phẩm và dịch vụ mới
Nghiên cứu và đề xuất cải tiến sản phẩm keo silicon, phát triển các dòng sản phẩm mới để đáp ứng nhu cầu thị trường. Đánh giá tiềm năng của các sản phẩm mới và đề xuất kế hoạch phát triển.
Nghiên cứu và đề xuất cải tiến sản phẩm keo silicon, phát triển các dòng sản phẩm mới để đáp ứng nhu cầu thị trường.
Đánh giá tiềm năng của các sản phẩm mới và đề xuất kế hoạch phát triển.
8. Báo cáo và đánh giá
Báo cáo và đánh giá
Báo cáo kết quả phát triển kinh doanh, đánh giá chiến lược kinh doanh định kỳ, và đề xuất giải pháp cải thiện hiệu quả kinh doanh.

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm từ 3 năm ở vị trí tương đương Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong linh vực keo xây dựng, keo silicon Nắm vững kiến thức về kinh doanh, marketing, quản trị kinh doanh. Có khả năng lãnh đạo, quản lý, tổ chức, điều phối công việc hiệu quả. Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt. Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề, xử lý tình huống linh hoạt. Năng động, sáng tạo, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao. Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
Kinh nghiệm từ 3 năm ở vị trí tương đương
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong linh vực keo xây dựng, keo silicon
Nắm vững kiến thức về kinh doanh, marketing, quản trị kinh doanh.
Có khả năng lãnh đạo, quản lý, tổ chức, điều phối công việc hiệu quả.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt.
Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề, xử lý tình huống linh hoạt.
Năng động, sáng tạo, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

Tại Công ty Cổ phần Hichem Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 20 triệu - 40 triệu + Hoa hồng kinh doanh + Các khoản thưởng Lương, thưởng hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực. Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.
Thu nhập từ 20 triệu - 40 triệu + Hoa hồng kinh doanh + Các khoản thưởng
Lương, thưởng hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực.
Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Hichem Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Hichem Việt Nam

Công ty Cổ phần Hichem Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: BT5.9 Khu chức năng đô thị Tây Mỗ, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

