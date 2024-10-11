Tuyển Công nghệ Thông tin LIFESUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 60 Triệu

Mức lương 30 - 60 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, số 60 Tòa MHDI, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 30 - 60 Triệu

1. Tăng trưởng doanh thu và doanh thu:

Phát triển và thực hiện các chiến lược bán hàng để đạt được mục tiêu doanh thu và đáp ứng chỉ tiêu bán hàng.

Giám sát hiệu suất của đội ngũ bán hàng, cung cấp huấn luyện và đặt ra các mục tiêu hiệu suất.

Duy trì quy trình bán hàng và đảm bảo việc tạo và chuyển đổi khách hàng tiềm năng nhất quán.

2. Quản lý quan hệ khách hàng:

Xây dựng và duy trì mối quan hệ bền chặt với khách hàng hiện tại.

Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng và nỗ lực nâng cao sự hài lòng của khách hàng.

Xác định các cơ hội để bán thêm hoặc bán chéo các sản phẩm và dịch vụ phần mềm.

3. Lãnh đạo nhóm:

Dẫn dắt, cố vấn và quản lý đội ngũ chuyên gia bán hàng.

Đặt mục tiêu và kỳ vọng rõ ràng về hiệu suất, đồng thời cung cấp phản hồi và hỗ trợ liên tục.

Thúc đẩy một môi trường làm việc hợp tác và hiệu suất cao.

4. Nghiên cứu và phân tích thị trường:

Luôn cập nhật về xu hướng của ngành, bối cảnh cạnh tranh và nhu cầu của khách hàng.

Sử dụng nghiên cứu thị trường để xác định các cơ hội và mối đe dọa tăng trưởng tiềm năng.

5. Kiến thức và định vị sản phẩm:

Cập nhật thông tin về các sản phẩm phần mềm của công ty, các tính năng và lợi ích của chúng.

Đào tạo đội ngũ bán hàng để truyền đạt hiệu quả các đề xuất giá trị của sản phẩm phần mềm.

6. Thu hút khách hàng:

Xác định và nhắm mục tiêu khách hàng tiềm năng cho các giải pháp phần mềm của công ty.

Phát triển và thực hiện các chiến lược tìm kiếm và tạo khách hàng tiềm năng.

7. Đàm phán và quản lý hợp đồng:

Tham gia đàm phán hợp đồng và thảo luận về giá cả.

Đảm bảo rằng tất cả các thỏa thuận và hợp đồng đều phù hợp với mục tiêu kinh doanh và tiêu chuẩn pháp lý của công ty.

8. Báo cáo và phân tích bán hàng:

Duy trì hồ sơ bán hàng chính xác và cung cấp báo cáo thường xuyên về hiệu suất bán hàng.

Phân tích dữ liệu bán hàng để đưa ra quyết định sáng suốt nhằm cải thiện và tăng trưởng

Với Mức Lương 30 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Bằng cử nhân về kinh doanh, tiếp thị hoặc lĩnh vực liên quan (MBA là một điểm cộng).

• Tiếng Anh giao tiếp tốt.

• Đã được chứng minh kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng, phát triển kinh doanh và quản lý nhóm, đặc biệt là trong ngành phần mềm.

• Kiến thức vững chắc về các sản phẩm phần mềm, công nghệ và xu hướng của ngành.

• Kỹ năng lãnh đạo và quản lý nhóm xuất sắc.

• Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết trình hiệu quả.

• Tư duy phân tích với khả năng đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.

• Định hướng kết quả và hướng tới mục tiêu.

• Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt và khả năng thích ứng với môi trường có nhịp độ nhanh.

Tại LIFESUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng, chế độ phúc lợi:

Rank lương hấp dẫn: 30,000,000 – 60,000,000 VNĐ

Đánh giá định kỳ 1 lần/năm, xét tăng lương theo năng lực.

Đóng bảo hiểm và các chế độ đảm bảo quyền lợi người lao động.

Năm cố định 13 tháng lương.

Thưởng tháng 10 -20% cho nhân viên xuất sắc hàng tháng, thưởng định kỳ 6 tháng/ lần.

Phụ cấp onsite 45.000 VNĐ/ Ngày

Thời gian làm việc: Từ T2 – T6, từ 08h30 – 12h00 & 13h30 – 18h00.

Các chính sách: Chính sách thâm niên (có thêm ngày phép & vocher quà tặng), chính sách thai sản cho nhân viên.

Có nhiều khóa học về kỹ năng chuyên môn cho nhân sự, các khóa học về kỹ năng mềm quốc tế.

Hỗ trợ nhân sự thi các chứng chỉ Quốc tế: 5,000,000 – 20,000,000 VNĐ

Có lộ trình phát triển rõ ràng của mỗi nhân sự trong một năm.

Teambuilding hàng quý, du lịch hàng năm.....

Môi trường và điều kiện làm việc:

Trang thiết bị làm việc công nghệ cao, phong phú, đa dạng.

Văn phòng làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, an toàn.

Môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo.

Đồ uống, đồ ăn nhẹ tại văn phòng.

