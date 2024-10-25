Tuyển Giám Đốc Phát Triển Kinh Doanh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về hoạt động phát triển khách hàng doanh nghiệp trong vùng.

2. Thiết lập các Mục tiêu của Bộ phận/Mảng công việc được phân công theo định hướng hoạt động của đơn vị

3. Chịu trách nhiệm trước TP về mức độ hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh tại vùng được phân giao.

4. Giám sát hiệu quả bán hàng tại các đơn vị kinh doanh thuộc vùng được phân giao.

5. Phối hợp xây dựng các chương trình phát triển kinh doanh, phát triển KHDN tại các ĐVKD

6. Tham mưu cho TP PTKD xây dựng cơ chế quản lý bán hàng và cơ chế thu nhập theo doanh số và hiệu quả bán hàng.

7. Chịu trách nhiệm đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời, đúng yêu cầu về hoạt động phát triển KHDN của vùng.

8. Chủ động giải quyết các vấn đề liên quan đến các mặt hoạt động phát triển KHDN trong phạm vi vùng.

9. Trực tiếp quản lý và điều hành mọi hoạt động tại Phòng PT kinh doanh vùng - Khu vực

10. Tham gia hỗ trợ công tác tuyển dụng, công tác đào tạo và phát triển lực lượng nhân sự kinh doanh KHDN cho Ngân hàng.

12. Phối hợp với các Trung tâm/ban chức năng khác tại Trụ sở chính quản lý hoạt động kinh doanh mảng KHDN tại vùng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học/ Thạc sỹ trở lên. Chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh

- Tối thiểu 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, trong đó có it nhất 04 năm kinh nghiệm tại vị trí kinh doanh trực tiếp hoặc Tối thiểu 5 năm vị trí tương đương quản lý cấp Phòng.

- Am hiểu Kiến thức về hoạt động nghiệp vụ ngân hàng, am hiểu quy trình vận hành, hiều biết về thị trường và khách hàng, có tư duy chiến lược.

- Kỹ năng: tổng hợp phân tích vấn đề, thuyết trình, đàm phán, Tổ chức và giám sát thực hiện công việc, Hướng dẫn, đào tạo, kèm cặp nhân viên...

Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ đãi ngộ hấp dẫn, xứng tầm

- Lương hàng tháng và các chế độ phụ cấp cạnh tranh trên thị trường

- Thưởng cuối năm hấp dẫn theo đánh giá hiệu quả công việc

- Thưởng sinh nhật, Lễ/Tết,Chế độ thăm hỏi ốm đau...

- Chăm sóc sức khoẻ toàn diện: Khám sức khoẻ hàng năm, gói bảo hiểm SHB care

- Các hoạt động teambuilding, nhiều chương trình văn hóa - thể thao gắn kết nội bộ

- Du lịch định kì 2 lần trong năm

2. Môi trường làm việc hiện đại, tiên phong đổi mới

- Không gian làm việc trẻ trung, hiện đại, đề cao sự sáng tạo

- Làm việc với tinh thần tự chủ, linh hoạt và tiên phong

- Các chương trình đào tạo, phát triển năng lực chuyên môn đa dạng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI

