Tuyển Giám Đốc Phát Triển Sản Phẩm thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Building, số 43 - 45 Thảo Điền, Phường Thảo Điền, Quận 2

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm thẻ tín dụng số phù hợp với chiến lược kinh doanh và nhu cầu của thị trường. Quản lý và phát triển sản phẩm thẻ tín dụng, bao gồm phân khúc khách hàng, tính năng hệ thống core thẻ, và cải tiến sản phẩm để cạnh tranh trên thị trường Việt Nam. Thực hiện phân tích SWOT, đánh giá và phát triển các chiến lược giảm thiểu rủi ro tín dụng và gian lận trong các giao dịch thẻ. Điều hành quy trình thẩm định và phê duyệt thẻ tín dụng trên môi trường số hóa, đảm bảo quy trình tối ưu và an toàn. Áp dụng và phát triển các xu hướng khai thác dữ liệu lớn (big data) để quản lý rủi ro khách hàng, tối ưu hóa quy trình ra quyết định. Hợp tác với các bộ phận liên quan như IT, Pháp lý, Marketing để triển khai sản phẩm thẻ tín dụng số thành công. Đảm bảo tuân thủ các quy định pháp lý và tiêu chuẩn quốc tế trong phát triển sản phẩm thẻ tín dụng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thẻ tín dụng, đặc biệt là phát triển sản phẩm. Am hiểu sâu sắc về các sản phẩm thẻ tín dụng truyền thống, phân khúc khách hàng, các tính năng trên hệ thống core thẻ, và quy trình vận hành thẻ tín dụng. Có kiến thức chuyên sâu về rủi ro tín dụng và rủi ro gian lận trong hoạt động thẻ. Có kinh nghiệm làm việc với quy trình thẩm định và phê duyệt cấp thẻ tín dụng cho khách hàng trên nền tảng số hóa. Có kiến thức về xu thế big data và khả năng ứng dụng để quản lý rủi ro khách hàng. Kỹ năng lãnh đạo và quản lý đội nhóm tốt, khả năng làm việc độc lập và đưa ra quyết định chiến lược.

Tại Công Ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận Thưởng: Tháng 13 và thưởng theo kết quả kinh doanh (nếu có) Chế độ phúc lợi: Theo quy định của pháp luật (BHXH, BHYT, nghỉ lễ, tết). Phúc lợi quản lý: Du lịch, thưởng lễ tết, khám sức khỏe định kỳ (tùy thuộc vào hoạt động kinh doanh của công ty từng thời kỳ) Môi trường làm việc: Năng động, chuyên nghiệp với nhiều cơ hội thăng tiến. Trang thiết bị: Cung cấp đầy đủ trang thiết bị cần thiết cho công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt Pro Company

