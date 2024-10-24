Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH THANG MÁY PACIFIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH THANG MÁY PACIFIC
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/11/2024
Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH THANG MÁY PACIFIC

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 219 Thạch Lam, phường Phú Thạnh, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng kế hoạch phát triển đại lý và triển khai thực hiện Kiểm soát các hoạt động bán hàng đại lý và phân phối sản phẩm theo chính sách quy định của công ty Cập nhật, tổng hợp, phân tích, báo cáo thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh để có đề xuất và triển khai các hoạt động kịp thời và hiệu quả Thực hiện các báo cáo và góp ý đưa ra các đề xuất để các hoạt động kinh doanh đáp ứng các thay đổi của thị trường trung và dài hạn Chịu trách nhiệm trước TGĐ về thị phần đại lý và hiệu quả phát triển toàn quốc Các công tác khác theo phân công, ủy quyền của TGĐ
Xây dựng kế hoạch phát triển đại lý và triển khai thực hiện
Kiểm soát các hoạt động bán hàng đại lý và phân phối sản phẩm theo chính sách quy định của công ty
Cập nhật, tổng hợp, phân tích, báo cáo thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh để có đề xuất và triển khai các hoạt động kịp thời và hiệu quả
Thực hiện các báo cáo và góp ý đưa ra các đề xuất để các hoạt động kinh doanh đáp ứng các thay đổi của thị trường trung và dài hạn
Chịu trách nhiệm trước TGĐ về thị phần đại lý và hiệu quả phát triển toàn quốc
Các công tác khác theo phân công, ủy quyền của TGĐ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành QTKD, Marketing, thương mại, kinh tế hoặc các chuyên ngành khác có liên quan Trình độ ngoại ngữ: Anh Ngữ Trình độ tin học: Sử dụng khá: word, excel. autocad Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt; lập kế hoạch và quản lý thời gian tốt Có khả năng nhận định, đánh giá, phân tích thị trường Có kiến thức chuyên sâu về quản lý đại lý. Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các công ty có quy mô từ 200 nhân sự trở lên về lĩnh vực xây dựng, thiết bị, máy móc và sản phẩm - công nghiệp, ngân hàng hoặc 05 năm lĩnh vực khác Độ tuổi: từ 30 đến 45 Giới tính: Nam
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành QTKD, Marketing, thương mại, kinh tế hoặc các chuyên ngành khác có liên quan
Trình độ ngoại ngữ: Anh Ngữ
Trình độ tin học: Sử dụng khá: word, excel. autocad
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt; lập kế hoạch và quản lý thời gian tốt
Có khả năng nhận định, đánh giá, phân tích thị trường
Có kiến thức chuyên sâu về quản lý đại lý.
Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các công ty có quy mô từ 200 nhân sự trở lên về lĩnh vực xây dựng, thiết bị, máy móc và sản phẩm - công nghiệp, ngân hàng hoặc 05 năm lĩnh vực khác
Độ tuổi: từ 30 đến 45
Giới tính: Nam

Tại CÔNG TY TNHH THANG MÁY PACIFIC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 15.000.000 – 30.000.000 + % doanh thu; Làm việc giờ hành chính từ Thứ Hai - Sáng Thứ Bảy; Được tham gia các khóa đào tạo về kiến thức - kỹ năng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn; Được hưởng các chế độ BHXH, bảo hiểm tai nạn, nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết theo quy định của nhà nước và của Công ty; Chế độ khen thưởng lễ, Tết, du lịch, khám sức khỏe định kỳ hàng năm; Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và năng động.
Lương cơ bản 15.000.000 – 30.000.000 + % doanh thu;
Làm việc giờ hành chính từ Thứ Hai - Sáng Thứ Bảy;
Được tham gia các khóa đào tạo về kiến thức - kỹ năng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn;
Được hưởng các chế độ BHXH, bảo hiểm tai nạn, nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết theo quy định của nhà nước và của Công ty;
Chế độ khen thưởng lễ, Tết, du lịch, khám sức khỏe định kỳ hàng năm;
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THANG MÁY PACIFIC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THANG MÁY PACIFIC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 219 Thạch Lam, Tân Phú, TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

