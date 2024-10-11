Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty Cổ Phần Công Nghệ và Truyền Thông VTC Netviet làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 12, tháp B, Tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng (Ngã tư Phạm Hùng, Mễ Trì, Dương Đình Nghệ), Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập chiến lược phát triển khách hàng và doanh thu năm/quý/tháng/dự án, đảm bảo Doanh thu/lợi nhuận hàng năm theo khách hàng/thị trường và mục tiêu công ty (Sản phẩm dịch vụ: chương trình đào tạo; truyền thông, sự kiện; giải pháp công nghệ) Tiếp xúc, gặp gỡ khách hàng theo quy trình bán hàng dự án kinh doanh Tư vấn & bán hàng: Trình bày ý tưởng/đề xuất kế hoạch/chương trình/giải pháp/dịch vụ phù hợp với nhu cầu của khách hàng (phối hợp Công nghệ/Đào tạo/Truyền thông/chuyên môn khác) Đàm phán và ký kết hợp đồng (khi trúng thầu); Chuyển giao yêu cầu theo hợp đồng đã ký và phối hợp triển khai cùng các phòng,ban bộ phận chuyên môn Chăm sóc, duy trì, phát triển quan hệ khách hàng đã có Mở rộng mạng lưới các khách hàng mới để làm tăng cơ hội bán hàng, dữ liệu khách hàng và dự án tiềm năng Tham gia cùng CV Thầu-Dự án trong việc chuẩn bị/hoàn thiện (hồ sơ thầu): tài liệu, hồ sơ đáp ứng thầu của chủ đầu tư/khách hàng Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan do Quản lý/BLĐ giao.

Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên các chuyên ngành truyền thông, báo chí, marketing, Giáo dục đào tạo; Quản trị kinh doanh,... Có kiến thức sâu về các sản phẩm đào tạo, truyền thông cho các bộ ban ngành địa phương Kinh nghiệm tối thiểu 3 năm làm trong mảng quản lý dự án hoặc triển khai dự án khối nhà nước, doanh nghiệp Khả năng nghiên cứu các thông tư nghị định liên quan đến địa phương, chuyển đổi số, chương trình truyền thông tốt Kỹ năng: Ngoại giao, đàm phán, thuyết phục khách hàng; quan hệ cơ quan nhà nước, địa phương, .... Khả năng phân tích, tổng hợp thông tin, quản lý dự án, lập kế hoạch & báo cáo tốt.

Thời gian làm việc từ 8h30 - 17h30 thứ 2 - 6 (Nghỉ thứ 7 và chủ nhật) Thu nhập cạnh tranh (Trao đổi chi tiết khi phỏng vấn) Phụ cấp ăn trưa (CBNV chính thức): 35k/ngày Môi trường làm việc năng động, cơ hội phát triển bản thân, mở rộng mối quan hệ; cơ hội làm việc với bộ ban ngành, chuyên gia & đối tác doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực đào tạo, truyền thông, kinh doanh, marketing,... Bảo hiểm & nghỉ phép theo đúng quy định nhà nước Được cấp hoặc phụ cấp chi phí trang thiết bị làm việc (máy tính, VPP,...) Đãi ngộ khác: Phụ cấp gửi xe, thưởng lễ tết, ngày thành lập công ty, du lịch nghỉ mát, thưởng tháng 13...

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.