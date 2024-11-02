Tuyển Tài chính CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ M & H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ M & H
Ngày đăng tuyển: 02/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/11/2024
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ M & H

Tài chính

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tài chính Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ M & H

Mức lương
30 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 31 Trần Khắc Chân, Phường Tân Định, Quận 1

Mô Tả Công Việc Tài chính Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

Quản lý mọi hoạt động của phòng TCKT và công tác tài chính của Công ty. Xây dựng kế hoạch tài chính và điều phối dòng tiền. Đảm bảo nguồn vốn kịp thời cho việc triển khai các dự án, đầu tư tài sản và nguồn vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của công ty. Phân tích và thẩm định các phương án/dự án đầu tư, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh của công ty. Kiểm soát việc sử dụng tài sản và nguồn vốn trong hoạt động kinh doanh của công ty. Triển khai việc lập các báo cáo quản trị và báo cáo tài chính cung cấp cho nội bộ và bên ngoài. Phê duyệt các đề xuất trước khi thực hiện, đề xuất thanh toán của các phòng ban trong công ty.
Quản lý mọi hoạt động của phòng TCKT và công tác tài chính của Công ty.
Xây dựng kế hoạch tài chính và điều phối dòng tiền.
Đảm bảo nguồn vốn kịp thời cho việc triển khai các dự án, đầu tư tài sản và nguồn vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của công ty.
Phân tích và thẩm định các phương án/dự án đầu tư, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh của công ty.
Kiểm soát việc sử dụng tài sản và nguồn vốn trong hoạt động kinh doanh của công ty.
Triển khai việc lập các báo cáo quản trị và báo cáo tài chính cung cấp cho nội bộ và bên ngoài.
Phê duyệt các đề xuất trước khi thực hiện, đề xuất thanh toán của các phòng ban trong công ty.

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính/Kế toán/Kiểm toán. Tiếng Anh: giao tiếp. Kỹ năng vi tính văn phòng tốt. Tối thiểu 05 năm làm việc ở vị trí Giám đốc tài chính. Có kỹ năng quản lý nhân sự, tổ chức/phân công công việc. Có kỹ năng giao tiếp tốt, có sự quyết tâm cao trong việc theo đuổi mục tiêu. Có khả năng lập và trình bày kế hoạch, làm việc độc lập, làm việc nhóm. Chịu được áp lực cao, năng động, có trách nhiệm.
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính/Kế toán/Kiểm toán.
Tiếng Anh: giao tiếp.
Kỹ năng vi tính văn phòng tốt.
Tối thiểu 05 năm làm việc ở vị trí Giám đốc tài chính.
Có kỹ năng quản lý nhân sự, tổ chức/phân công công việc.
Có kỹ năng giao tiếp tốt, có sự quyết tâm cao trong việc theo đuổi mục tiêu.
Có khả năng lập và trình bày kế hoạch, làm việc độc lập, làm việc nhóm.
Chịu được áp lực cao, năng động, có trách nhiệm.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ M & H Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập THỎA THUẬN theo năng lực;
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN,
Khám sức khỏe hàng năm;
Hưởng 12 ngày phép năm;
Hỗ trợ tiền cơm trưa , gửi xe ;
Tham gia các hoạt động team building (tùy vào hoạt động kinh doanh hàng năm)
Ngày nghỉ Lễ/ Tết: Tuân theo quy định của Luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ M & H

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ M & H

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ M & H

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 32A Nguyễn An Ninh, Phường 14, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

