Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY CỔ PHẦN GZONE MEDIA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

Mức lương 20 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tẩng 3 Tòa Bắc Hà, 15 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 20 - 35 Triệu

Phân tích thị trường và sản phẩm game phát hành trên thị trường Việt Nam và Trung Quốc. Tìm kiếm, kết nối quan hệ với các công ty Dev game tại Trung Quốc. Đàm phán, thương lượng, soạn thảo và đối soát, quản lý hợp đồng kinh doanh Game. Theo dõi và đánh giá hiệu quả kinh doanh của các con Game. Phối hợp với phòng RnD để đưa ra kế hoạch mua Game. Nghiên cứu, tổng hợp, báo cáo thị trường Game, tình hình thị trường dev cho BOM. Quản lý, đào tạo đội BD & Contact, tìm và phát triển nguồn game tốt.

Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức các thể loại game di động trên thị trường Trung Quốc và Việt Nam, có kinh nghiệm vị trí tương đương từ 3 năm, kinh nghiệm BD, dịch thuật ngành game từ >3 năm trở lên. Có mối quan hệ sâu rộng với các nhà sản xuất game Trung Quốc. Có khả năng đàm phán, ưu tiên ứng viên đã từng đàm phán sản phẩm hợp tác với đối tác. Khả năng lập kế hoạch chiến lược, đào tạo và quản lý đội ngũ tốt. Giao tiếp tốt, khéo léo, linh hoạt, chịu được áp lực công việc. Tiếng Trung: nghe, nói, đọc, viết thành thạo : HSK5 trở lên

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GZONE MEDIA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 20.000.000 - 35.000.000. Thưởng: Thưởng KPI theo % doanh thu, thưởng nóng, thưởng tự khoe thành tích cuối tháng...), không đếm nổi số lần thưởng team trong 1 tháng. Xét review lương trung bình 1 lần/năm. Được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ thường xuyên. Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến. Được tham gia trực tiếp vào dự án xậy dựng các sản phẩm phục vụ phát hành game, thường xuyên được tiếp cận các công nghệ mới trong làm việc Làm việc trực tiếp với Ban giám đốc, là những người có kinh nghiệm, tư duy chiến lược và sáng tạo. Thời gian làm việc từ thứ 2 - thứ 6, từ 8h30- 18h00. 1 tháng làm 2 - 3 thứ 7 tùy lịch Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ và được khám sức khỏe định kỳ hàng năm (do công ty tổ chức)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GZONE MEDIA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.