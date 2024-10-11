Tuyển Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀ VINH GC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bất động sản/Xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀ VINH GC
- Hồ Chí Minh: 46 đường B6, Phường 12, Tân Bình
Mô Tả Công Việc Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 20 - 40 Triệu
Tuyển dụng và xây dựng mạng lưới thi công nòng cốt cho công ty.
Đào tạo lực lượng giám sát và lực lượng thi công hiện có của công ty
Tổ chức và quản lý các công trình trong khu vực:
Điều phối nhân lực và vận hành thi công các công trình trong khu vực
Lập kế hoạch thi công công trình theo năm/tháng/tuần cho khu vực được giao.
Phân công công việc, đôn đốc, giám sát các bộ phận để đảm bảo đúng tiến độ, an toàn, chi phí, chất lượng theo tiêu chuẩn
Kiểm tra công tác thi công của các Đội thi công trực thuộc công ty hoặc thầu khoán
Nghiên cứu bảng thiết kế của các công trình được giao giám sát và theo dõi, phát hiện các sai sót để đưa ra phương án sửa đổi, bổ sung.
Thực hiện theo hệ thống báo cáo của công ty.
Tuyển dụng và xây dựng mạng lưới thi công nòng cốt cho công ty.
Đào tạo lực lượng giám sát và lực lượng thi công hiện có của công ty
Tổ chức và quản lý các công trình trong khu vực: Điều phối nhân lực và vận hành thi công các công trình trong khu vực Lập kế hoạch thi công công trình theo năm/tháng/tuần cho khu vực được giao. Phân công công việc, đôn đốc, giám sát các bộ phận để đảm bảo đúng tiến độ, an toàn, chi phí, chất lượng theo tiêu chuẩn Kiểm tra công tác thi công của các Đội thi công trực thuộc công ty hoặc thầu khoán Nghiên cứu bảng thiết kế của các công trình được giao giám sát và theo dõi, phát hiện các sai sót để đưa ra phương án sửa đổi, bổ sung. Thực hiện theo hệ thống báo cáo của công ty.
Điều phối nhân lực và vận hành thi công các công trình trong khu vực Lập kế hoạch thi công công trình theo năm/tháng/tuần cho khu vực được giao. Phân công công việc, đôn đốc, giám sát các bộ phận để đảm bảo đúng tiến độ, an toàn, chi phí, chất lượng theo tiêu chuẩn Kiểm tra công tác thi công của các Đội thi công trực thuộc công ty hoặc thầu khoán Nghiên cứu bảng thiết kế của các công trình được giao giám sát và theo dõi, phát hiện các sai sót để đưa ra phương án sửa đổi, bổ sung. Thực hiện theo hệ thống báo cáo của công ty.
Điều phối nhân lực và vận hành thi công các công trình trong khu vực
Lập kế hoạch thi công công trình theo năm/tháng/tuần cho khu vực được giao.
Phân công công việc, đôn đốc, giám sát các bộ phận để đảm bảo đúng tiến độ, an toàn, chi phí, chất lượng theo tiêu chuẩn
Kiểm tra công tác thi công của các Đội thi công trực thuộc công ty hoặc thầu khoán
Nghiên cứu bảng thiết kế của các công trình được giao giám sát và theo dõi, phát hiện các sai sót để đưa ra phương án sửa đổi, bổ sung.
Thực hiện theo hệ thống báo cáo của công ty.
Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kỹ năng quản lý tốt
Tuổi: từ 30-40 tuổi
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀ VINH GC Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng doanh thu
Phụ cấp thâm niên
Chế độ bảo hiểm
Đồng phục
Nghỉ phép năm
Đào tạo
Chăm sóc sức khoẻ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀ VINH GC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI