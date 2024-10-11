Tuyển Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀ VINH GC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu

Tuyển dụng và xây dựng mạng lưới thi công nòng cốt cho công ty. Đào tạo lực lượng giám sát và lực lượng thi công hiện có của công ty Tổ chức và quản lý các công trình trong khu vực: Điều phối nhân lực và vận hành thi công các công trình trong khu vực Lập kế hoạch thi công công trình theo năm/tháng/tuần cho khu vực được giao. Phân công công việc, đôn đốc, giám sát các bộ phận để đảm bảo đúng tiến độ, an toàn, chi phí, chất lượng theo tiêu chuẩn Kiểm tra công tác thi công của các Đội thi công trực thuộc công ty hoặc thầu khoán Nghiên cứu bảng thiết kế của các công trình được giao giám sát và theo dõi, phát hiện các sai sót để đưa ra phương án sửa đổi, bổ sung. Thực hiện theo hệ thống báo cáo của công ty.

