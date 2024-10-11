Tuyển Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀ VINH GC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu

Tuyển Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀ VINH GC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀ VINH GC
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀ VINH GC

Bất động sản/Xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bất động sản/Xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀ VINH GC

Mức lương
20 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 46 đường B6, Phường 12, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

Tuyển dụng và xây dựng mạng lưới thi công nòng cốt cho công ty. Đào tạo lực lượng giám sát và lực lượng thi công hiện có của công ty Tổ chức và quản lý các công trình trong khu vực: Điều phối nhân lực và vận hành thi công các công trình trong khu vực Lập kế hoạch thi công công trình theo năm/tháng/tuần cho khu vực được giao. Phân công công việc, đôn đốc, giám sát các bộ phận để đảm bảo đúng tiến độ, an toàn, chi phí, chất lượng theo tiêu chuẩn Kiểm tra công tác thi công của các Đội thi công trực thuộc công ty hoặc thầu khoán Nghiên cứu bảng thiết kế của các công trình được giao giám sát và theo dõi, phát hiện các sai sót để đưa ra phương án sửa đổi, bổ sung. Thực hiện theo hệ thống báo cáo của công ty.
Tuyển dụng và xây dựng mạng lưới thi công nòng cốt cho công ty.
Đào tạo lực lượng giám sát và lực lượng thi công hiện có của công ty
Tổ chức và quản lý các công trình trong khu vực: Điều phối nhân lực và vận hành thi công các công trình trong khu vực Lập kế hoạch thi công công trình theo năm/tháng/tuần cho khu vực được giao. Phân công công việc, đôn đốc, giám sát các bộ phận để đảm bảo đúng tiến độ, an toàn, chi phí, chất lượng theo tiêu chuẩn Kiểm tra công tác thi công của các Đội thi công trực thuộc công ty hoặc thầu khoán Nghiên cứu bảng thiết kế của các công trình được giao giám sát và theo dõi, phát hiện các sai sót để đưa ra phương án sửa đổi, bổ sung. Thực hiện theo hệ thống báo cáo của công ty.
Điều phối nhân lực và vận hành thi công các công trình trong khu vực Lập kế hoạch thi công công trình theo năm/tháng/tuần cho khu vực được giao. Phân công công việc, đôn đốc, giám sát các bộ phận để đảm bảo đúng tiến độ, an toàn, chi phí, chất lượng theo tiêu chuẩn Kiểm tra công tác thi công của các Đội thi công trực thuộc công ty hoặc thầu khoán Nghiên cứu bảng thiết kế của các công trình được giao giám sát và theo dõi, phát hiện các sai sót để đưa ra phương án sửa đổi, bổ sung. Thực hiện theo hệ thống báo cáo của công ty.
Điều phối nhân lực và vận hành thi công các công trình trong khu vực
Lập kế hoạch thi công công trình theo năm/tháng/tuần cho khu vực được giao.
Phân công công việc, đôn đốc, giám sát các bộ phận để đảm bảo đúng tiến độ, an toàn, chi phí, chất lượng theo tiêu chuẩn
Kiểm tra công tác thi công của các Đội thi công trực thuộc công ty hoặc thầu khoán
Nghiên cứu bảng thiết kế của các công trình được giao giám sát và theo dõi, phát hiện các sai sót để đưa ra phương án sửa đổi, bổ sung.
Thực hiện theo hệ thống báo cáo của công ty.

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sức khoẻ tốt, sẵn sàng di chuyển công tác xa theo điều động của công ty
Có kỹ năng quản lý tốt
Tuổi: từ 30-40 tuổi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀ VINH GC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + phụ cấp: từ 20-40tr/tháng
Thưởng doanh thu
Phụ cấp thâm niên
Chế độ bảo hiểm
Đồng phục
Nghỉ phép năm
Đào tạo
Chăm sóc sức khoẻ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀ VINH GC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀ VINH GC

CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀ VINH GC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 46 đường B6, Phường 12, Quận Tân Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

