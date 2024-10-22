Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN SƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 2450 quốc lộ 1a, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Tp.HCM, Quận 12

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

- Tham mưu cho Ban Lãnh Đạo về các chiến lược Truyền thông của Group;

- Tổ chức và quản lý xây dựng, định vị, duy trì và phát triển thương hiệu.

- Thiết lập các quy trình nội bộ và bên ngoài của truyền thông trực tuyến thông qua các công cụ như bản tin, chương trình cộng đồng/khách hàng các mối quan hệ/sự kiện talk show...

- Xây dựng, hoạch định và thực thi kế hoạch và Truyền thông, đề xuất và quản lý ngân sách phòng Truyền thông theo Tháng, quý, năm.

- Xét duyệt các ý tưởng và triển khai các chương trình quảng cáo online, event online, event offline và các chiến dịch social media của nhân viên trong phòng.

- Theo dõi và báo cáo tiến độ, kết quả của các sự kiện đang diễn ra.

- Xây dựng qui chế quản lý và sử dụng chi phí truyền thông hiệu quả.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Ban Lãnh đạo công ty.

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành truyền thông, báo chí, marketing và các chuyên ngành liên quan

- Có tối thiểu 4 năm kinh nghiệm. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong mảng ô tô

- Có kinh nghiệm quản lý đội nhóm, hiểu và chia sẻ gắn kết được nhân viên trong phòng.

- Thành thạo tin học văn phòng.

- Có khả năng lập kế hoạch, xây dựng chiến lược, triển khai công việc.

- Nhạy bén và hiểu biết thị trường.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN SƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 20 - 40 triệu

- Chế độ bảo hiểm và phúc lợi theo quy định của Luật lao động.

- Du Lịch hàng năm

- Chế độ thưởng

- Chế độ nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN SƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin