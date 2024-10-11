Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 150 Phạm Hùng, P5, Quận 8

Tâm Việt với định hướng phát triển chuyên sâu về Dược Phẩm - Thiết bị Y tế & Trợ Thính với nền tảng gồm:

- Lĩnh vực Dược Phẩm và Thiết bị Y tế: Tâm Việt với hệ thống phân phối đã thiết lập rộng khắp các tỉnh miền Bắc - Bắc Trung Bộ cùng những Đối tác miền Nam - Tây nguyên kênh Bệnh viện & Phòng khám chuyên sâu về Điều trị, Dự phòng và Phẫu thuật trong Tai Mũi Họng & Nhi Khoa -Lĩnh vực Thính học: Tâm Việt đang là một trong những đơn vị hàng đầu Việt Nam cung cấp giải pháp đầu cuối về Thính giác như: Sàng lọc - Chẩn đoán Thính ciác ,Phân phối hệ thống máy Đo thức, Đo ngủ của Châu Âu và máy Trợ thính Oticon của Đan Mạch, Ốc Tai Điện Tử AB và đặc biệt phân phối Độc quyền hãng Ốc tai Nurotron cùng những trung tâm Âm ngữ trị liệu AVT cho trẻ sau cấy Ốc tai .... - Giải pháp Đào tạo: Tâm Việt đang Đồng hành cùng Hội Thính học Việt Nam tổ chức các khóa Đào tạo thực hành “Phẫu tích Xương thái dương”, “ Phẫu tích Mũi Xoang”, cùng các lớp Đào tạo cấp chứng chỉ như: “Thính Học Cơ Bản” , “Thính Học Nâng Cao”, “Âm ngữ Trị Liệu” và chuyển giao Kỹ thuật tại chỗ về phẫu thuật trong Tai Mũi Họng cho các Bệnh viện Với nền tảng đã và đang xây dựng.

- Tâm việt mong muốn có tìm kiếm Người đồng hành cùng chung định hướng phát triển lâu dài và bền vững trên cơ sở hợp tác - chia sẻ.

- Triển khai các công việc bán hàng; chịu trách nhiệm chính về doanh thu, doanh số bán hàng

- Thiết lập mạng lưới kinh doanh, thu thập thông tin thị trường và phát triển kinh doanh

- Lập và duy trì các mối quan hệ khách hàng tiềm năng

- Thu thập, tổng hợp thông tin về đối thủ và sản phẩm cạnh tranh

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh định kỳ

Vị trí Giám Đốc Kinh doanh về Dược Phẩm và TBYT: Có kinh nghiệm 5 năm trở lên ở cấp Quản lý về lĩnh vực Y tế trong mảng Kê toa dịch vụ và kênh Phòng khám. Ưu tiên đã làm tại các hãng chuyên về nhóm sản phẩm Tai Mũi Họng - Nhi khoa. Giám Đốc Kinh doanh kỹ thuật: Có kinh nghiệm 5 năm trở lên ở cấp Quản lý về Điều hành các Trung tâm và hệ thống Phân phối Thiết bị Trợ Thính , Ốc Tai điện tử ... hoặc Có kinh nghiệm 5 năm trở lên về phụ trách Kỹ thuật trong thực hiện các phép đo chẩn đoán chức năng Thính giác, đặc biệt về nhóm Bệnh Nhân điếc bẩm sinh ... Yêu cầu chung: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Y, Dược, Sinh học, Kỹ thuật y sinh hoặc các ngành liên quan Thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng Có kỹ năng ngoại ngữ, ưu tiên tiếng Anh Kỹ năng đàm phán và giải quyết vấn đề tốt Có kiến thức về Thương mại, Dịch vụ trong lĩnh vực Y tế và xu hướng Công nghệ trong ngành Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và phát triển đội ngũ Khả năng phân tích dữ liệu và lập kế hoạch chiến lược Có mạng lưới quan hệ rộng trong ngành Y tế là một lợi thế Có tầm nhìn chiến lược, ý tưởng kinh doanh & kĩ năng mềm như quan sát, phân tích, đánh giá, giao tiếp...

Vị trí Giám Đốc Kinh doanh về Dược Phẩm và TBYT: Có kinh nghiệm 5 năm trở lên ở cấp Quản lý về lĩnh vực Y tế trong mảng Kê toa dịch vụ và kênh Phòng khám.

Ưu tiên đã làm tại các hãng chuyên về nhóm sản phẩm Tai Mũi Họng - Nhi khoa.

Giám Đốc Kinh doanh kỹ thuật: Có kinh nghiệm 5 năm trở lên ở cấp Quản lý về Điều hành các Trung tâm và hệ thống Phân phối Thiết bị Trợ Thính , Ốc Tai điện tử ... hoặc Có kinh nghiệm 5 năm trở lên về phụ trách Kỹ thuật trong thực hiện các phép đo chẩn đoán chức năng Thính giác, đặc biệt về nhóm Bệnh Nhân điếc bẩm sinh ...

Yêu cầu chung:

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Y, Dược, Sinh học, Kỹ thuật y sinh hoặc các ngành liên quan

Thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng

Có kỹ năng ngoại ngữ, ưu tiên tiếng Anh

Kỹ năng đàm phán và giải quyết vấn đề tốt

Có kiến thức về Thương mại, Dịch vụ trong lĩnh vực Y tế và xu hướng Công nghệ trong ngành

Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và phát triển đội ngũ

Khả năng phân tích dữ liệu và lập kế hoạch chiến lược

Có mạng lưới quan hệ rộng trong ngành Y tế là một lợi thế

Có tầm nhìn chiến lược, ý tưởng kinh doanh & kĩ năng mềm như quan sát, phân tích, đánh giá, giao tiếp...

Mức lương từ 25 triệu đến 30 triệu và thu nhập không giới hạn theo hiệu quả công việc. Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội phát triển mở rộng Được đào tạo nâng cao chuyên môn và kỹ năng quản lý Tham gia các hội thảo, triển lãm y tế trong và ngoài nước Hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm

Mức lương từ 25 triệu đến 30 triệu và thu nhập không giới hạn theo hiệu quả công việc.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định

Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội phát triển mở rộng

Được đào tạo nâng cao chuyên môn và kỹ năng quản lý

Tham gia các hội thảo, triển lãm y tế trong và ngoài nước

Hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm

