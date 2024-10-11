Tuyển Công nghệ cao CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TLC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

Mức lương 30 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: tòa nhà Nam Cường Building, đường Tố Hữu, Q. Hà Đông, TP Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Công nghệ cao Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

Lên kế hoạch nghiên cứu và phát triển các sản phẩm, dịch vụ theo yêu cầu, định hướng và chiến lược của công ty, nghiên cứu sản phẩm của đối thủ cạnh tranh, dự báo nhu cầu hàng hóa trong tương lai. Tìm kiếm và sáng tạo những ý tưởng mới phục vụ cho mục đích đa dạng hóa sản phẩm, kiểu dáng, chất lượng và phù hợp với giá cả thị trường. Cập nhật công nghệ mới để áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào nghiên cứu thiết kế sản phẩm và về cải tiến chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp Nghiên cứu, chế tạo và thử nghiệm các sản phẩm, dịch vụ mới theo mục tiêu của công ty. Hoàn thiện, nâng cấp quy trình công nghệ, tối ưu điều kiện sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Theo dõi, giám sát phối hợp với bộ phận Marketing để đưa ra sản phẩm phù hợp với thị trường. Đềng thời phối hợp với Bộ phận sẩn xuất để thực hiện tiến hành đặt hàng và sản xuất sản phẩm Quản lý và đưa ra các giải pháp kịp thời cho các dự án R&D về sản phẩm mới, sản phẩm cải tiến. Liên hệ và phối hợp với nhà cung cấp linh kiện hoặc gia công chế tạo khuôn cối, máy móc .... Xem xét, cập nhật các tiêu chuẩn đầu ra về chất lượng, định mức sản phẩm, quy trình sản xuất... cho các sản phẩm, dịch vụ của công ty. Theo dõi, phân tích, tổng hợp báo cáo các hoạt động liên quan tới R&D bao gồm cả Quản lý Nhân sự, tổ chức đào tạo, theo dõi quá trình làm việc của Phòng ... Báo cáo tình hình hoạt động của Phòng theo tiến độ Ngày, tháng, năm hoặc theo yêu cầu của Ban giám đốc

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng nghe nói, đọc, viết tiếng anh hoặc tiếng trung (ưu tiên biết tiếng trung) Ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí nhân viên nghiên cứu và phát triển sản phẩm hoặc vị trí QA, QMS Ưu tiên cho các ứng cử viên đã có kinh nghiệm làm việc trong các doanh nghiệp nước ngoài hoặc doanh nghiệp Startup, doanh nghiệp sản xuất Ưu tiên có chuyên môn kỹ thuật điện và cập nhật công nghệ thông tin tốt. Có kỹ năng lãnh đạo đội, nhóm, tinh thần làm việc nhóm tốt. Nhạy bén xử lý các công việc được giao. Khả năng làm việc độc lập, chịu áp lực công việc tốt. Năng động sáng tạo và kỹ năng quản lý tốt. Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về các quy định pháp luật liên quan đến việc ra mắt sản phẩm mới với thị trường

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TLC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 30-50tr(có thể deal theo năng lực). Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định. Chế độ du lịch, nghỉ mát hằng năm. Thưởng các ngày lễ tết theo quy định Thưởng theo quý, năm tùy vào năng lực Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TLC VIỆT NAM

