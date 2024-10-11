Tuyển Dịch vụ khách hàng/Vận hành CÔNG TY TNHH BV RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 60 Triệu

Tuyển Dịch vụ khách hàng/Vận hành CÔNG TY TNHH BV RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 60 Triệu

CÔNG TY TNHH BV RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/10/2024
CÔNG TY TNHH BV RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS

Dịch vụ khách hàng/Vận hành

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ khách hàng/Vận hành Tại CÔNG TY TNHH BV RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS

Mức lương
50 - 60 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 93 Bạch Mai, Phường Cầu Dền, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Dịch vụ khách hàng/Vận hành Với Mức Lương 50 - 60 Triệu

- Xây dựng kế hoạch hành động và quản lý nhân sự phòng Telesales/CSKH theo chỉ tiêu doanh số từ Ban Lãnh đạo công ty. - Xây dựng, đào tạo và phát triển đội ngũ Kinh doanh Dịch vụ (BP tư vấn) tại các chi nhánh - Triển khai kế hoạch, bàn giao chỉ tiêu cho các team. - Tuyển dụng, training, phát triển đội ngũ nhân viên Telesales/ Đội ngũ Kinh doanh dịch vụ tại chi nhánh về mặt chất lượng và số lượng. - Thúc đẩy tinh thần, nâng cao kết quả làm việc nhằm đạt được mục tiêu đề ra của phòng. - Tham mưu cho Ban lãnh đạo về cải tiến kịch bản gọi điện, chương trình đào tạo, quy trình công việc nhằm thúc đẩy doanh số.
-Các công việc khác theo vị trí công việc.

Với Mức Lương 50 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/ Nữ 30-45 tuổi; Có thể đi công tác khi cần thiết.
- Ứng viên có từ 5 năm kinh nghiệm kinh doanh Online và 3 năm trở lên kinh nghiệm quản lý ở vị trí quản lý, ưu tiên kinh nghiệm tại các Hệ thống Nha khoa, Spa, thẩm mỹ viện lớn, phòng khám, bệnh viện hoặc các hệ thông callcenter lớn.
- Kĩ năng giao tiếp, thuyết trình và xây dựng mối quan hệ tốt;
- Có khả năng xử lí vấn đề, giải quyết tình huống hiệu quả.
- Kỹ năng quản lý, đoàn kết nhân viên đạt được chỉ tiêu doanh số đề ra
- Kỹ năng đào tạo nhân viên, thúc đẩy bán và tổ chức làm việc hiệu quả theo nhóm.
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
- Chịu được áp lực cao trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH BV RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 50 - 60 triệu theo năng lực (Bao gồm lương CB + Lương hiệu quả KD).
- Phụ cấp cơm trưa 40k/ngày làm việc+ Phụ cấp trang thiết bị phương tiện làm việc.
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
- Chế độ du lịch, nghỉ mát hàng năm.
- Chế độ khám sức khỏe theo định kỳ
- Thưởng các ngày lễ tết theo quy định: lương tháng 13, thưởng thâm niên, sáng kiến, nhân viên xuất sắc....
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp
- Được ưu đãi sử dụng các dịch vụ thẩm mỹ, y tế chuyên khoa của Tập đoàn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BV RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BV RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS

CÔNG TY TNHH BV RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 84A, Bà Huyện Thanh Quan, Phường 9, Quận 3, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-giam-doc-thu-nhap-50-60-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job210831
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 40 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 19 - 23 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Brushie Official
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Brushie Official làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Brushie Official
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 16/11/2025
Hà Nội Còn 56 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Truyền thông Alo làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88 làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88
25 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH America Indochina Management Vietnam - AIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH America Indochina Management Vietnam - AIM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn bảo hiểm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ JAVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 250 - 400 USD CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ JAVINA
250 - 400 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BLUE OCEAN làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BLUE OCEAN
Tới 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Wavelife làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Wavelife
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Công nghệ và Dịch vụ LSD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Công nghệ và Dịch vụ LSD
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán VPS (VPS) làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán VPS (VPS)
5 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Java Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ ứng dụng Toàn Cầu (Hyperlogy) làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 21 Triệu Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ ứng dụng Toàn Cầu (Hyperlogy)
16 - 21 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Cty TNHH Vận Tải và Du Lịch Hoàng Phúc Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 60 Triệu Cty TNHH Vận Tải và Du Lịch Hoàng Phúc Anh
50 - 60 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Nhân viên Marketing ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH ĐẠI KIM - CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HGROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH ĐẠI KIM - CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HGROUP
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Cổ phần Mắt Bão WS làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu Cổ phần Mắt Bão WS
Trên 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HỢP LONG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HỢP LONG Pro Company
7 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Manual Tester CÔNG TY CỔ PHẦN AUTHENTIC EDUCATION HUB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN AUTHENTIC EDUCATION HUB
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty TNHH Zei Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Zei Group
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THỜI TRANG DIDO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THỜI TRANG DIDO
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên văn phòng Viện nghiên cứu Năng lượng và Y học Tái Tạo làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Viện nghiên cứu Năng lượng và Y học Tái Tạo
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần Bất động sản Ita Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu Công ty Cổ phần Bất động sản Ita Việt Nam
Tới 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT HÀ NỘI
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN HEDU VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HEDU VIỆT NAM
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN ĐÀO TẠO THẨM MỸ AMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN ĐÀO TẠO THẨM MỸ AMY
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DZT làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DZT
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Business Analyst BSS Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu BSS Group
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN A & K TOP HOUSE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN A & K TOP HOUSE
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần HouseNow làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty Cổ phần HouseNow
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM VNTRAVEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM VNTRAVEL
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ODOM PAPER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH ODOM PAPER
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THE XIDE làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THE XIDE
1.5 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Lock&Lock HN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Lock&Lock HN
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing One Smart Star Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 430 - 1,088 USD One Smart Star Vietnam
430 - 1,088 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Cengroup làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu Cengroup
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm