Tuyển Dịch vụ khách hàng/Vận hành CÔNG TY TNHH BV RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 60 Triệu

Mức lương 50 - 60 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 93 Bạch Mai, Phường Cầu Dền, Hai Bà Trưng

- Xây dựng kế hoạch hành động và quản lý nhân sự phòng Telesales/CSKH theo chỉ tiêu doanh số từ Ban Lãnh đạo công ty. - Xây dựng, đào tạo và phát triển đội ngũ Kinh doanh Dịch vụ (BP tư vấn) tại các chi nhánh - Triển khai kế hoạch, bàn giao chỉ tiêu cho các team. - Tuyển dụng, training, phát triển đội ngũ nhân viên Telesales/ Đội ngũ Kinh doanh dịch vụ tại chi nhánh về mặt chất lượng và số lượng. - Thúc đẩy tinh thần, nâng cao kết quả làm việc nhằm đạt được mục tiêu đề ra của phòng. - Tham mưu cho Ban lãnh đạo về cải tiến kịch bản gọi điện, chương trình đào tạo, quy trình công việc nhằm thúc đẩy doanh số.

-Các công việc khác theo vị trí công việc.

- Nam/ Nữ 30-45 tuổi; Có thể đi công tác khi cần thiết.

- Ứng viên có từ 5 năm kinh nghiệm kinh doanh Online và 3 năm trở lên kinh nghiệm quản lý ở vị trí quản lý, ưu tiên kinh nghiệm tại các Hệ thống Nha khoa, Spa, thẩm mỹ viện lớn, phòng khám, bệnh viện hoặc các hệ thông callcenter lớn.

- Kĩ năng giao tiếp, thuyết trình và xây dựng mối quan hệ tốt;

- Có khả năng xử lí vấn đề, giải quyết tình huống hiệu quả.

- Kỹ năng quản lý, đoàn kết nhân viên đạt được chỉ tiêu doanh số đề ra

- Kỹ năng đào tạo nhân viên, thúc đẩy bán và tổ chức làm việc hiệu quả theo nhóm.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

- Chịu được áp lực cao trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH BV RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 50 - 60 triệu theo năng lực (Bao gồm lương CB + Lương hiệu quả KD).

- Phụ cấp cơm trưa 40k/ngày làm việc+ Phụ cấp trang thiết bị phương tiện làm việc.

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

- Chế độ du lịch, nghỉ mát hàng năm.

- Chế độ khám sức khỏe theo định kỳ

- Thưởng các ngày lễ tết theo quy định: lương tháng 13, thưởng thâm niên, sáng kiến, nhân viên xuất sắc....

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp

- Được ưu đãi sử dụng các dịch vụ thẩm mỹ, y tế chuyên khoa của Tập đoàn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BV RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS

