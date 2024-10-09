Tuyển Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY TNHH KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN SLIME làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, Khu Nhà ở xã hội tại ô đất B8.NXH, đường Chu Huy Mân, Phường Phúc Đồng, Long Biên

Mô Tả Công Việc Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Trực tiếp điều hành và quản lý các nhân viên trực thuộc thực hiện công tác vận hành và quản lý tòa nhà.

2. Xây dựng chiến lược, chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn công việc liên quan đến việc vận hành tòa nhà và các công trình tiện ích gắn liền với tòa nhà.

3. Xây dựng ngân sách hoạt động của Ban Quản lý tòa nhà. Kiểm soát quá trình sử dụng ngân sách được phê duyệt để đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả.

4. Xây dựng kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng cơ sở vật chất, hệ thống kỹ thuật cố định; bao gồm cả ngân sách bảo trì, bảo dưỡng. Tổ chức kiểm kê, đánh giá và xử lý các tài sản và thiết bị gắn liền với tòa nhà và các công trình tiện ích gắn liền với tòa nhà. Quản lý tất cả các tài sản và thiết bị được trang bị cho tòa nhà và các công trình tiện ích gắn liền với tòa nhà.

5. Đảm bảo công tác vận hành và quản lý toà nhà luôn ổn định, đúng Quy trình, đạt yêu cầu chất lượng của CĐT/Ban QT ( duy trì hệ thống kỹ thuật hoạt động ổn định, bảo dưỡng trang thiết bị đúng kế hoạch, giữ hình ảnh chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ)

6. Phối hợp với Ban Lãnh đạo Công ty để xin phê duyệt, triển khai thực hiện các công việc có liên quan tại tòa nhà.

7. Đại diện Công ty làm việc với chính quyền địa phương, các cơ quan chính quyền và đối tác bên ngoài có liên quan đến lĩnh vực phụ trách theo yêu cầu.

8. Tổ chức lựa chọn, quản trị Hợp Đồng dịch vụ và giám sát thực hiện hợp đồng đối với các dịch vụ thuê ngoài phục vụ công tác quản lý tòa nhà. Quản lý, giám sát công việc, nhân viên, dịch vụ của các nhà thầu phụ (vệ sinh, an ninh, thu gom rác, sửa chữa, thay thế, bảo dưỡng định kỳ, cung cấp dịch vụ cộng thêm, v.v..).

9. Tiếp nhận ý kiến, chăm sóc khách hàng/cư dân, thăm dò sự hài lòng, đề xuất cải tiến và đưa ra các phương án thích hợp nhất nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ.

10. Làm việc giờ Hành chính tại văn phòng quản lý tòa nhà. Tuy nhiên, Giám đốc Ban Quản lý Tòa nhà chịu trách nhiệm xử lý và giải quyết tất cả các công việc cần thiết liên quan đến công tác quản lý tại tòa nhà 24/7.

11. Thực hiện các công việc liên quan khác theo yêu cầu của Giám đốc Công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Độ tuổi 34 - 54

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Bất động sản hoặc các ngành liên quan

• Có 2 - 3 năm kinh nghiệm trở lên trong vị trí Trưởng Ban Quản Lý Tòa Nhà hoặc Giám Đốc Quản Lý Tòa Nhà

• Kỹ năng lãnh đạo và quản lý nhân sự tốt

• Khả năng lập kế hoạch, tổ chức và quản lý thời gian hiệu quả

• Kỹ năng giao tiếp và đàm phán xuất sắc

• Khả năng xử lý tình huống và giải quyết vấn đề nhanh chóng

• Hiểu biết về luật và quy định liên quan đến quản lý tòa nhà

• Thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm quản lý tòa nhà

• Khả năng làm việc dưới áp lực cao và xử lý nhiều công việc cùng lúc

Tại CÔNG TY TNHH KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN SLIME Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm

• Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật

• Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định

• Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

• Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng quản lý

• Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

• Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN SLIME

