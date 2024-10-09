Tuyển Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY TNHH KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN SLIME làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY TNHH KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN SLIME làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN SLIME
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/10/2024
CÔNG TY TNHH KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN SLIME

Bất động sản/Xây dựng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bất động sản/Xây dựng Tại CÔNG TY TNHH KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN SLIME

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2, Khu Nhà ở xã hội tại ô đất B8.NXH, đường Chu Huy Mân, Phường Phúc Đồng, Long Biên

Mô Tả Công Việc Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Trực tiếp điều hành và quản lý các nhân viên trực thuộc thực hiện công tác vận hành và quản lý tòa nhà.
2. Xây dựng chiến lược, chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn công việc liên quan đến việc vận hành tòa nhà và các công trình tiện ích gắn liền với tòa nhà.
3. Xây dựng ngân sách hoạt động của Ban Quản lý tòa nhà. Kiểm soát quá trình sử dụng ngân sách được phê duyệt để đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả.
4. Xây dựng kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng cơ sở vật chất, hệ thống kỹ thuật cố định; bao gồm cả ngân sách bảo trì, bảo dưỡng. Tổ chức kiểm kê, đánh giá và xử lý các tài sản và thiết bị gắn liền với tòa nhà và các công trình tiện ích gắn liền với tòa nhà. Quản lý tất cả các tài sản và thiết bị được trang bị cho tòa nhà và các công trình tiện ích gắn liền với tòa nhà.
5. Đảm bảo công tác vận hành và quản lý toà nhà luôn ổn định, đúng Quy trình, đạt yêu cầu chất lượng của CĐT/Ban QT ( duy trì hệ thống kỹ thuật hoạt động ổn định, bảo dưỡng trang thiết bị đúng kế hoạch, giữ hình ảnh chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ)
6. Phối hợp với Ban Lãnh đạo Công ty để xin phê duyệt, triển khai thực hiện các công việc có liên quan tại tòa nhà.
7. Đại diện Công ty làm việc với chính quyền địa phương, các cơ quan chính quyền và đối tác bên ngoài có liên quan đến lĩnh vực phụ trách theo yêu cầu.
8. Tổ chức lựa chọn, quản trị Hợp Đồng dịch vụ và giám sát thực hiện hợp đồng đối với các dịch vụ thuê ngoài phục vụ công tác quản lý tòa nhà. Quản lý, giám sát công việc, nhân viên, dịch vụ của các nhà thầu phụ (vệ sinh, an ninh, thu gom rác, sửa chữa, thay thế, bảo dưỡng định kỳ, cung cấp dịch vụ cộng thêm, v.v..).
9. Tiếp nhận ý kiến, chăm sóc khách hàng/cư dân, thăm dò sự hài lòng, đề xuất cải tiến và đưa ra các phương án thích hợp nhất nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ.
10. Làm việc giờ Hành chính tại văn phòng quản lý tòa nhà. Tuy nhiên, Giám đốc Ban Quản lý Tòa nhà chịu trách nhiệm xử lý và giải quyết tất cả các công việc cần thiết liên quan đến công tác quản lý tại tòa nhà 24/7.
11. Thực hiện các công việc liên quan khác theo yêu cầu của Giám đốc Công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Độ tuổi 34 - 54
• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Bất động sản hoặc các ngành liên quan
• Có 2 - 3 năm kinh nghiệm trở lên trong vị trí Trưởng Ban Quản Lý Tòa Nhà hoặc Giám Đốc Quản Lý Tòa Nhà
• Kỹ năng lãnh đạo và quản lý nhân sự tốt
• Khả năng lập kế hoạch, tổ chức và quản lý thời gian hiệu quả
• Kỹ năng giao tiếp và đàm phán xuất sắc
• Khả năng xử lý tình huống và giải quyết vấn đề nhanh chóng
• Hiểu biết về luật và quy định liên quan đến quản lý tòa nhà
• Thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm quản lý tòa nhà
• Khả năng làm việc dưới áp lực cao và xử lý nhiều công việc cùng lúc

Tại CÔNG TY TNHH KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN SLIME Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm
• Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
• Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định
• Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
• Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng quản lý
• Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
• Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN SLIME

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN SLIME

CÔNG TY TNHH KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN SLIME

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Khu Nhà ở xã hội tại ô đất B8.NXH, đường Chu Huy Mân, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-giam-doc-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job208076
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH EUP SOLUTION làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu CÔNG TY TNHH EUP SOLUTION
4 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH sản xuất và Thương Mại ATC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu Công ty TNHH sản xuất và Thương Mại ATC Việt Nam
7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trình dược viên Công Ty TNHH Novo Nordisk Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Novo Nordisk Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Marketing Saint-Gobain Vietnam Ltd., làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Saint-Gobain Vietnam Ltd.,
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Marketing LG Electronics Vietnam Hai Phong - Sales & Marketing Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận LG Electronics Vietnam Hai Phong - Sales & Marketing Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng hành chính Công Ty TNHH PNK làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 25 Triệu Công Ty TNHH PNK
Trên 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Thông Tin Và Hạ Tầng Truyền Dẫn Vinitis làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Thông Tin Và Hạ Tầng Truyền Dẫn Vinitis
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trade Marketing GSM làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1,000 USD GSM
800 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty cổ phần du lịch Đôi Mắt Ắ Châu làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần du lịch Đôi Mắt Ắ Châu
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Marketing CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Kĩ Thuật Teppo Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 500 USD Công ty TNHH Kĩ Thuật Teppo Việt Nam
400 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate BASF Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận BASF Vietnam Co., Ltd.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc kinh doanh Tập Đoàn IPC Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận Tập Đoàn IPC Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty TNHH Thép Hòa Phát Hưng Yên làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Thép Hòa Phát Hưng Yên
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing MISA Jointstock Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1,500 USD MISA Jointstock Company
800 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP MINH KHÔI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP MINH KHÔI
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hưng Giang làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hưng Giang
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Manager Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Navigos Search
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Data Analyst Công Ty TNHH Dầu Thực Vật Khu Vực Miền Bắc Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Dầu Thực Vật Khu Vực Miền Bắc Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh One-Value Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 2,000 USD One-Value Vietnam Co., Ltd.
700 - 2,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý giám đốc Kirin CAPITAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Kirin CAPITAL
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT Helpdesk Pon Phu Thai Mobility Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 200 - 400 USD Pon Phu Thai Mobility Group
200 - 400 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Sen làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 1000 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Sen
Trên 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty CP Thiết Kế & Xây Dựng Dbplus làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty CP Thiết Kế & Xây Dựng Dbplus
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Các Dự Án Quốc Tế (IPEA) làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Các Dự Án Quốc Tế (IPEA)
Tới 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty TNHH Dược Phẩm Hoa Linh làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu Công Ty TNHH Dược Phẩm Hoa Linh
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Engineer Công Ty Cổ Phần Phân Phối Công Nghệ Quang Dũng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 1,000 USD Công Ty Cổ Phần Phân Phối Công Nghệ Quang Dũng
600 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Seoul Semiconductor Vina làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận Seoul Semiconductor Vina
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Marketing CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,500 - 2,000 USD CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM)
1,500 - 2,000 USD Chưa có kinh nghiệm