Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, tòa 17T4, Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh – Xây dựng và triển khai các chiến lược kinh doanh – Marketing phù hợp với từng giai đoạn phát triển. – Phân tích và đánh giá thị trường, tìm kiếm và phát triển các cơ hội kinh doanh mới. – Thiết lập, duy trì và mở rộng mạng lưới khách hàng và đối tác chiến lược.

Quản trị tài chính – Xây dựng và quản lý ngân sách kinh doanh- marketing, đảm bảo chi tiêu hợp lý và hiệu quả. – Báo cáo định kỳ về tình hình kinh doanh, tài chính và các dự án đang triển khai cho ban lãnh đạo.

Quản lý đội ngũ – Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên sale, marketing. – Đánh giá hiệu suất công việc của nhân viên, đề ra các biện pháp cải thiện hiệu quả làm việc.

Quản lý vận hành – Tối ưu hóa quy trình làm việc, đảm bảo hoạt động kinh doanh diễn ra hiệu quả. – Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành. – Đảm bảo tuân thủ các quy định và chính sách của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ trên 27 tuổi.

Trình độ: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing, Kinh tế hoặc các ngành liên quan.

Kinh nghiệm: Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh và marketing, trong đó ít nhất 3 năm ở vị trí quản lý.

Sáng tạo, linh hoạt và có khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Kỹ năng lãnh đạo, quản lý đội nhóm và giao tiếp.

Khả năng phân tích, lập kế hoạch và giải quyết vấn đề.

Kỹ năng thuyết trình và đàm phán tốt.

Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh.

Phụ cấp ăn trưa: 25.000 VNĐ/ngày, phụ cấp khấu hao thiết bị, phụ cấp gửi xe.

Đóng bảo hiểm đầy đủ theo cơ chế cấp bậc ngay sau khi kết thúc thử việc.

Quà tặng/tiền mặt dành riêng cho nhân sự (áp dụng cho cả thử việc, CTV/TTS) mỗi dịp sự kiện đặc biệt (lễ tết, sinh nhật, kết hôn, sinh con).

Tham gia hơn 20 sự kiện hàng năm tại công ty: ngày lễ, sinh nhật công ty, sinh nhật từng quý, du lịch định kỳ.

Khám sức khỏe định kỳ theo quy định.

Hỗ trợ tiền mặt 2.000.000 VNĐ/năm/nhân viên khi tham gia các hoạt động thể dục, thể thao.

Được làm việc với các quản lý trực tiếp là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục trực tuyến.

Được coaching để làm chủ các “kỹ năng sống còn” trong từng chuyên môn, dự án.

Làm việc hướng mục tiêu, được chủ động đề xuất các ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả công việc.

Tham gia các dự án đào tạo nhằm phát triển kỹ năng chuyên môn, quản lý.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.