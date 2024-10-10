Tuyển Luật/Pháp lý Công ty CP Tập đoàn Phú Minh Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Luật/Pháp lý Công ty CP Tập đoàn Phú Minh Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty CP Tập đoàn Phú Minh Sơn
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/10/2024
Công ty CP Tập đoàn Phú Minh Sơn

Luật/Pháp lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Luật/Pháp lý Tại Công ty CP Tập đoàn Phú Minh Sơn

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 77

- 79 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Luật/Pháp lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham mưu, giúp việc cho Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Tập đoàn liên quan đến các vấn đề pháp lý của các Công ty. Phối hợp cùng các bộ phận của Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. Tư vấn pháp lý đối với các giao dịch, soạn thảo hoặc có ý kiến pháp lý đối với các hợp đồng với khách hàng, đối tác. Trực tiếp là đầu mối làm việc với các cơ quan pháp luật và tham gia giải quyết các khiếu kiện, khiếu nại, tố cáo và trực tiếp tham gia giải quyết theo trình tự tố tụng tại các cơ quan trọng tài, tòa án. Tư vấn pháp lý đối với các sản phẩm, dịch vụ, các dự án chiến lược, đầu tư của Tập đoàn. Nghiên cứu, nhận định và đánh giá các xu hướng, vấn đề pháp lý để hỗ trợ phát triển hoạt động nghiệp vụ, hạn chế rủi ro pháp lý. Tham gia xây dựng văn bản, chế độ của Tập đoàn (quy định, quy chế, quy trình...). Thực hiện các thủ tục pháp lý (đăng ký kinh doanh, bảo hộ thương hiệu....). Đào tạo, tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các đơn vị thành viên, các phòng, bộ phận chức năng. Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn.
Tham mưu, giúp việc cho Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Tập đoàn liên quan đến các vấn đề pháp lý của các Công ty. Phối hợp cùng các bộ phận của Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.
Tư vấn pháp lý đối với các giao dịch, soạn thảo hoặc có ý kiến pháp lý đối với các hợp đồng với khách hàng, đối tác.
Trực tiếp là đầu mối làm việc với các cơ quan pháp luật và tham gia giải quyết các khiếu kiện, khiếu nại, tố cáo và trực tiếp tham gia giải quyết theo trình tự tố tụng tại các cơ quan trọng tài, tòa án.
Tư vấn pháp lý đối với các sản phẩm, dịch vụ, các dự án chiến lược, đầu tư của Tập đoàn.
Nghiên cứu, nhận định và đánh giá các xu hướng, vấn đề pháp lý để hỗ trợ phát triển hoạt động nghiệp vụ, hạn chế rủi ro pháp lý.
Tham gia xây dựng văn bản, chế độ của Tập đoàn (quy định, quy chế, quy trình...).
Thực hiện các thủ tục pháp lý (đăng ký kinh doanh, bảo hộ thương hiệu....).
Đào tạo, tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các đơn vị thành viên, các phòng, bộ phận chức năng.
Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu trình độ và kinh nghiệm:
Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành luật. Có chứng chỉ hành nghề luật sư. Có ít nhất 03 năm ở vị trí Trưởng phòng pháp chế. Am hiểu về luật doanh nghiệp, thương mại, chứng khoán...các luật pháp liên quan đến lĩnh vực hoạt động của các Công ty trong Tập đoàn. Tư duy phân tích và bao quát; xây dựng các báo cáo, phân tích liên quan đến hoạt động pháp lý của Tập đoàn; có kỹ năng xử lý tình huống và xung đột. Tổ chức công việc và làm việc nhóm, kỹ năng tương tác nội bộ tốt. Giao tiếp tốt, thuyết phục, tạo dựng và phát triển mối quan hệ, nhiệt tình, năng động, chịu được áp lực công việc cao. Sẵn sàng đi công tác.
Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành luật. Có chứng chỉ hành nghề luật sư.
Có ít nhất 03 năm ở vị trí Trưởng phòng pháp chế.
Am hiểu về luật doanh nghiệp, thương mại, chứng khoán...các luật pháp liên quan đến lĩnh vực hoạt động của các Công ty trong Tập đoàn.
Tư duy phân tích và bao quát; xây dựng các báo cáo, phân tích liên quan đến hoạt động pháp lý của Tập đoàn; có kỹ năng xử lý tình huống và xung đột.
Tổ chức công việc và làm việc nhóm, kỹ năng tương tác nội bộ tốt.
Giao tiếp tốt, thuyết phục, tạo dựng và phát triển mối quan hệ, nhiệt tình, năng động, chịu được áp lực công việc cao.
Sẵn sàng đi công tác.
Địa điểm làm việc: 77-79 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Địa điểm làm việc:
Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV ứng tuyển có kèm ảnh qua email

Tại Công ty CP Tập đoàn Phú Minh Sơn Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm làm việc. Thưởng Tết và các ngày lễ trong năm. Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến trưa thứ 7. Đóng BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật. Chế độ nghỉ lễ, Tết và đi du lịch hàng năm. Được làm việc trong môi trường năng động, đầy nhiệt huyết.
Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm làm việc.
Thưởng Tết và các ngày lễ trong năm.
Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến trưa thứ 7.
Đóng BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật.
Chế độ nghỉ lễ, Tết và đi du lịch hàng năm.
Được làm việc trong môi trường năng động, đầy nhiệt huyết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Tập đoàn Phú Minh Sơn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Tập đoàn Phú Minh Sơn

Công ty CP Tập đoàn Phú Minh Sơn

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà 77 - 79 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

