Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản và Thương mại VQB Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 9 tòa nhà văn phòng 24T1, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý và xây dựng phát triển chiến lược kinh doanh nhằm khai thác, tìm kiếm các khách hàng mở tài khoản và thực hiện giao dịch hàng hóa phái sinh tại Công ty trên cơ sở tuân thủ các quy định của Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam và Công ty theo các chỉ tiêu kinh doanh Công ty giao.

- Quản lý nhóm: tìm kiếm tuyển dụng đào tạo và quản lý các thành viên trong bộ phận kinh doanh để đảm bảo hiệu suất tốt nhất của nhóm.

- Kiến tạo và tổ chức thực hiện duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng, tư vấn hiệu quả cho các khách khách hàng và giải quyết mọi vấn đề hoặc thắc mắc mà khách hàng có thể gặp phải.

- Thường xuyên cập nhật kiến thức về thị trường hàng hóa phái sinh và các thay đổi trong của Sở giao dịch để đảm bảo hoạt động tư vấn hiệu quả và chuyên nghiệp.

- Báo cáo và theo dõi: có trách nhiệm và báo cáo về hoạt động kinh doanh của bộ phận và theo dõi hiệu suất để đảm bảo rằng các mục tiêu và KPIs (Chỉ số hiệu suất quan trọng) được đạt được.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm làm việc: Yêu cầu ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giao dịch hàng hóa phái sinh hoặc ngành tài chính có liên quan. Có kinh nghiệm ở vị trí

tương đương hoặc các thành viên kinh doanh khác là lợi thế. .

- Kiến thức chuyên môn: có kiến thức về thị trường hàng hóa phái sinh.

- Kỹ năng quản lý : có khả năng quản lý và lãnh đạo nhóm làm việc, giúp họ đạt được các mục tiêu kinh doanh và phát triển khách hàng.

- Kỹ năng giao tiếp: Tự tin trong giao tiếp, khả năng ứng phó giao tiếp các tình huống với khách hàng, đồng nghiệp, và các bên liên quan khác.

- Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học chuyên nghành Ngoại thương, tài chính, kinh tế ngân hàng...đã làm việc trong các Công ty có hoạt động đầu tư tài chính, chứng khoán.

- Độ tuổi : 30-45 tuổi, Năng động, trách nhiệm

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản và Thương mại VQB Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cố định tối thiểu 20 triệu đồng/tháng tùy theo khả năng và thu nhập theo kết quả chỉ tiêu kinh doanh sẽ thỏa thuận khi phỏng vấn tùy theo khả năng. Thưởng cuối năm tùy theo kết quả hoạt động của Phòng và Công ty.

- Chế độ cơm trưa tại văn phòng.

- Lương tháng 13 và chế độ BHXH, Lễ, Tết, Phép...chế độ đãi ngộ vào các dịp Lễ tết Tết truyền thống,Dương lịch 8/3, 30/4, 2/9 , ngày thành lập Công ty ...

- Du lịch - nghỉ mát trong nước hoặc nước ngoài;

- Làm việc trong môi trường thân thiện và chuyên nghiệp.

- Được đào tạo thường xuyên và hỗ trợ tham gia các khóa học trong và ngoài doanh nghiệp.

- Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 đến Sáng Thứ 7.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản và Thương mại VQB Pro Company

