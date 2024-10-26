Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC

Công nghệ Thông tin

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Phó giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: CMC Tower, số 11 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương Thỏa thuận

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
Vị trí Giám đốc Triển khai chịu trách nhiệm dẫn dắt và định hướng toàn bộ hoạt động triển khai hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm, và các giải pháp công nghệ tại CMC TS. Với vai trò thuộc cấp C-Level, bạn sẽ là người xây dựng và điều phối chiến lược triển khai tổng thể, đồng thời đảm bảo sự thành công của tất cả các dự án công nghệ lớn của công ty. Vị trí này yêu cầu tầm nhìn chiến lược và khả năng lãnh đạo để tối ưu hóa nguồn lực, thúc đẩy sự đổi mới, và tạo ra giá trị lâu dài cho tổ chức.
Giám đốc Triển khai
C-Level
Trách nhiệm chiến lược:
Định hình và triển khai chiến lược tổng thể: Xây dựng chiến lược triển khai dài hạn cho các giải pháp công nghệ, sản phẩm và hạ tầng IT của CMC TS, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty cũng như khách hàng. Tham gia cùng Ban lãnh đạo để hoạch định và tối ưu hóa quy trình, đảm bảo rằng các chiến lược triển khai hỗ trợ mục tiêu kinh doanh tổng thể và định hướng phát triển dài hạn của tổ chức. Lãnh đạo toàn bộ nguồn lực kỹ thuật: Quản lý và điều hành toàn bộ nguồn lực kỹ thuật bao gồm hạ tầng công nghệ, phần mềm, giải pháp theo dự án và sản phẩm công nghệ, đảm bảo sự hài hòa giữa năng lực kỹ thuật và yêu cầu dự án. Đảm bảo tính liên tục và hiệu quả trong quá trình vận hành hạ tầng công nghệ, đồng thời điều phối các đội ngũ kỹ thuật để đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án. Quản lý đội ngũ quản lý và quản trị dự án: Lãnh đạo toàn diện đội ngũ quản lý dự án và quản trị dự án, đồng thời xây dựng cơ cấu tổ chức phù hợp để đảm bảo khả năng thực thi xuất sắc trong các dự án trọng điểm. Định hướng cho đội ngũ quản lý dự án nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, tối ưu hóa quy trình và đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận kỹ thuật và dự án. Tối ưu hóa quy trình triển khai và phân bổ nguồn lực: Phân tích, đánh giá và tối ưu hóa quy trình triển khai dự án trên toàn hệ thống, từ đó đảm bảo mọi dự án được thực hiện đúng tiến độ và trong phạm vi ngân sách. Điều phối hiệu quả giữa các đội ngũ kỹ thuật và quản lý dự án nhằm tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên, cả nội bộ và thuê ngoài, để đạt được mục tiêu kinh doanh. Đảm bảo chất lượng và đổi mới: Định hướng các chiến lược đổi mới công nghệ, ứng dụng các giải pháp mới nhằm cải thiện hạ tầng, phần mềm và quy trình vận hành để nâng cao chất lượng dịch vụ và tối ưu hiệu suất. Đảm bảo rằng các dự án và sản phẩm của công ty đạt được các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất, thông qua việc giám sát chặt chẽ các chỉ số hiệu suất (KPIs) và các quy trình kiểm định chất lượng. Tư vấn chiến lược và điều phối đối tác: Là cầu nối chính giữa ban lãnh đạo và các bộ phận kỹ thuật để chuyển đổi các định hướng chiến lược thành kế hoạch hành động cụ thể và có thể đo lường được. Làm việc chặt chẽ với các đối tác công nghệ và khách hàng để xây dựng và phát triển các mối quan hệ lâu dài, đồng thời đảm bảo các cam kết về triển khai được thực hiện đúng hẹn. Quản lý rủi ro và đảm bảo tuân thủ: Đảm bảo các quy trình triển khai tuân thủ các quy định pháp lý, tiêu chuẩn an ninh mạng và các chính sách nội bộ để giảm thiểu rủi ro và duy trì uy tín cho công ty. Phát triển các giải pháp quản lý rủi ro toàn diện, giúp công ty đối phó với các thách thức và thay đổi trong môi trường công nghệ và kinh doanh.
Định hình và triển khai chiến lược tổng thể: Xây dựng chiến lược triển khai dài hạn cho các giải pháp công nghệ, sản phẩm và hạ tầng IT của CMC TS, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty cũng như khách hàng. Tham gia cùng Ban lãnh đạo để hoạch định và tối ưu hóa quy trình, đảm bảo rằng các chiến lược triển khai hỗ trợ mục tiêu kinh doanh tổng thể và định hướng phát triển dài hạn của tổ chức.
Định hình và triển khai chiến lược tổng thể:
Xây dựng chiến lược triển khai dài hạn cho các giải pháp công nghệ, sản phẩm và hạ tầng IT của CMC TS, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty cũng như khách hàng. Tham gia cùng Ban lãnh đạo để hoạch định và tối ưu hóa quy trình, đảm bảo rằng các chiến lược triển khai hỗ trợ mục tiêu kinh doanh tổng thể và định hướng phát triển dài hạn của tổ chức.
Xây dựng chiến lược triển khai dài hạn cho các giải pháp công nghệ, sản phẩm và hạ tầng IT của CMC TS, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty cũng như khách hàng.
giải pháp công nghệ
sản phẩm
hạ tầng IT
Tham gia cùng Ban lãnh đạo để hoạch định và tối ưu hóa quy trình, đảm bảo rằng các chiến lược triển khai hỗ trợ mục tiêu kinh doanh tổng thể và định hướng phát triển dài hạn của tổ chức.
Lãnh đạo toàn bộ nguồn lực kỹ thuật: Quản lý và điều hành toàn bộ nguồn lực kỹ thuật bao gồm hạ tầng công nghệ, phần mềm, giải pháp theo dự án và sản phẩm công nghệ, đảm bảo sự hài hòa giữa năng lực kỹ thuật và yêu cầu dự án. Đảm bảo tính liên tục và hiệu quả trong quá trình vận hành hạ tầng công nghệ, đồng thời điều phối các đội ngũ kỹ thuật để đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án.
Lãnh đạo toàn bộ nguồn lực kỹ thuật:
Quản lý và điều hành toàn bộ nguồn lực kỹ thuật bao gồm hạ tầng công nghệ, phần mềm, giải pháp theo dự án và sản phẩm công nghệ, đảm bảo sự hài hòa giữa năng lực kỹ thuật và yêu cầu dự án. Đảm bảo tính liên tục và hiệu quả trong quá trình vận hành hạ tầng công nghệ, đồng thời điều phối các đội ngũ kỹ thuật để đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án.
Quản lý và điều hành toàn bộ nguồn lực kỹ thuật bao gồm hạ tầng công nghệ, phần mềm, giải pháp theo dự án và sản phẩm công nghệ, đảm bảo sự hài hòa giữa năng lực kỹ thuật và yêu cầu dự án.
hạ tầng công nghệ
phần mềm
giải pháp theo dự án
sản phẩm công nghệ
Đảm bảo tính liên tục và hiệu quả trong quá trình vận hành hạ tầng công nghệ, đồng thời điều phối các đội ngũ kỹ thuật để đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án.
Quản lý đội ngũ quản lý và quản trị dự án: Lãnh đạo toàn diện đội ngũ quản lý dự án và quản trị dự án, đồng thời xây dựng cơ cấu tổ chức phù hợp để đảm bảo khả năng thực thi xuất sắc trong các dự án trọng điểm. Định hướng cho đội ngũ quản lý dự án nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, tối ưu hóa quy trình và đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận kỹ thuật và dự án.
Quản lý đội ngũ quản lý và quản trị dự án:
Lãnh đạo toàn diện đội ngũ quản lý dự án và quản trị dự án, đồng thời xây dựng cơ cấu tổ chức phù hợp để đảm bảo khả năng thực thi xuất sắc trong các dự án trọng điểm. Định hướng cho đội ngũ quản lý dự án nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, tối ưu hóa quy trình và đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận kỹ thuật và dự án.
Lãnh đạo toàn diện đội ngũ quản lý dự án và quản trị dự án, đồng thời xây dựng cơ cấu tổ chức phù hợp để đảm bảo khả năng thực thi xuất sắc trong các dự án trọng điểm.
quản lý dự án
quản trị dự án
Định hướng cho đội ngũ quản lý dự án nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, tối ưu hóa quy trình và đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận kỹ thuật và dự án.
Tối ưu hóa quy trình triển khai và phân bổ nguồn lực: Phân tích, đánh giá và tối ưu hóa quy trình triển khai dự án trên toàn hệ thống, từ đó đảm bảo mọi dự án được thực hiện đúng tiến độ và trong phạm vi ngân sách. Điều phối hiệu quả giữa các đội ngũ kỹ thuật và quản lý dự án nhằm tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên, cả nội bộ và thuê ngoài, để đạt được mục tiêu kinh doanh.
Tối ưu hóa quy trình triển khai và phân bổ nguồn lực:
Phân tích, đánh giá và tối ưu hóa quy trình triển khai dự án trên toàn hệ thống, từ đó đảm bảo mọi dự án được thực hiện đúng tiến độ và trong phạm vi ngân sách. Điều phối hiệu quả giữa các đội ngũ kỹ thuật và quản lý dự án nhằm tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên, cả nội bộ và thuê ngoài, để đạt được mục tiêu kinh doanh.
Phân tích, đánh giá và tối ưu hóa quy trình triển khai dự án trên toàn hệ thống, từ đó đảm bảo mọi dự án được thực hiện đúng tiến độ và trong phạm vi ngân sách.
quy trình triển khai dự án
Điều phối hiệu quả giữa các đội ngũ kỹ thuật và quản lý dự án nhằm tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên, cả nội bộ và thuê ngoài, để đạt được mục tiêu kinh doanh.
Đảm bảo chất lượng và đổi mới: Định hướng các chiến lược đổi mới công nghệ, ứng dụng các giải pháp mới nhằm cải thiện hạ tầng, phần mềm và quy trình vận hành để nâng cao chất lượng dịch vụ và tối ưu hiệu suất. Đảm bảo rằng các dự án và sản phẩm của công ty đạt được các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất, thông qua việc giám sát chặt chẽ các chỉ số hiệu suất (KPIs) và các quy trình kiểm định chất lượng.
Đảm bảo chất lượng và đổi mới:
Định hướng các chiến lược đổi mới công nghệ, ứng dụng các giải pháp mới nhằm cải thiện hạ tầng, phần mềm và quy trình vận hành để nâng cao chất lượng dịch vụ và tối ưu hiệu suất. Đảm bảo rằng các dự án và sản phẩm của công ty đạt được các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất, thông qua việc giám sát chặt chẽ các chỉ số hiệu suất (KPIs) và các quy trình kiểm định chất lượng.
Định hướng các chiến lược đổi mới công nghệ, ứng dụng các giải pháp mới nhằm cải thiện hạ tầng, phần mềm và quy trình vận hành để nâng cao chất lượng dịch vụ và tối ưu hiệu suất.
Đảm bảo rằng các dự án và sản phẩm của công ty đạt được các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất, thông qua việc giám sát chặt chẽ các chỉ số hiệu suất (KPIs) và các quy trình kiểm định chất lượng.
Tư vấn chiến lược và điều phối đối tác: Là cầu nối chính giữa ban lãnh đạo và các bộ phận kỹ thuật để chuyển đổi các định hướng chiến lược thành kế hoạch hành động cụ thể và có thể đo lường được. Làm việc chặt chẽ với các đối tác công nghệ và khách hàng để xây dựng và phát triển các mối quan hệ lâu dài, đồng thời đảm bảo các cam kết về triển khai được thực hiện đúng hẹn.
Tư vấn chiến lược và điều phối đối tác:
Là cầu nối chính giữa ban lãnh đạo và các bộ phận kỹ thuật để chuyển đổi các định hướng chiến lược thành kế hoạch hành động cụ thể và có thể đo lường được. Làm việc chặt chẽ với các đối tác công nghệ và khách hàng để xây dựng và phát triển các mối quan hệ lâu dài, đồng thời đảm bảo các cam kết về triển khai được thực hiện đúng hẹn.
Là cầu nối chính giữa ban lãnh đạo và các bộ phận kỹ thuật để chuyển đổi các định hướng chiến lược thành kế hoạch hành động cụ thể và có thể đo lường được.
ban lãnh đạo
các bộ phận kỹ thuật
Làm việc chặt chẽ với các đối tác công nghệ và khách hàng để xây dựng và phát triển các mối quan hệ lâu dài, đồng thời đảm bảo các cam kết về triển khai được thực hiện đúng hẹn.
đối tác công nghệ
Quản lý rủi ro và đảm bảo tuân thủ: Đảm bảo các quy trình triển khai tuân thủ các quy định pháp lý, tiêu chuẩn an ninh mạng và các chính sách nội bộ để giảm thiểu rủi ro và duy trì uy tín cho công ty. Phát triển các giải pháp quản lý rủi ro toàn diện, giúp công ty đối phó với các thách thức và thay đổi trong môi trường công nghệ và kinh doanh.
Quản lý rủi ro và đảm bảo tuân thủ:
Đảm bảo các quy trình triển khai tuân thủ các quy định pháp lý, tiêu chuẩn an ninh mạng và các chính sách nội bộ để giảm thiểu rủi ro và duy trì uy tín cho công ty. Phát triển các giải pháp quản lý rủi ro toàn diện, giúp công ty đối phó với các thách thức và thay đổi trong môi trường công nghệ và kinh doanh.
Đảm bảo các quy trình triển khai tuân thủ các quy định pháp lý, tiêu chuẩn an ninh mạng và các chính sách nội bộ để giảm thiểu rủi ro và duy trì uy tín cho công ty.
quy định pháp lý
tiêu chuẩn an ninh mạng
các chính sách nội bộ
Phát triển các giải pháp quản lý rủi ro toàn diện, giúp công ty đối phó với các thách thức và thay đổi trong môi trường công nghệ và kinh doanh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực triển khai công nghệ thông tin, với ít nhất 5 năm ở vai trò lãnh đạo cấp cao, điều hành toàn bộ nguồn lực kỹ thuật và quản lý dự án. Kiến thức chuyên sâu về công nghệ: Hiểu biết toàn diện về hạ tầng IT, phần mềm và giải pháp công nghệ, với khả năng áp dụng các phương pháp quản lý tiên tiến như Agile, DevOps, và các nền tảng công nghệ hiện đại. Khả năng lãnh đạo và định hướng chiến lược: Tư duy chiến lược sâu rộng, có khả năng lãnh đạo đội ngũ lớn và đa dạng, đồng thời thúc đẩy sự đổi mới và cải tiến liên tục. Chứng chỉ quản lý dự án: Các chứng chỉ như PMP, ITIL hoặc tương đương là lợi thế lớn, giúp đảm bảo ứng viên có nền tảng chuyên môn vững chắc về quản lý dự án. Kỹ năng giao tiếp và đàm phán xuất sắc: Khả năng giao tiếp hiệu quả với các ban lãnh đạo, đối tác và khách hàng để đạt được sự đồng thuận và tối ưu hóa kết quả hợp tác.
Kinh nghiệm: Ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực triển khai công nghệ thông tin, với ít nhất 5 năm ở vai trò lãnh đạo cấp cao, điều hành toàn bộ nguồn lực kỹ thuật và quản lý dự án.
Kinh nghiệm:
triển khai công nghệ thông tin
Kiến thức chuyên sâu về công nghệ: Hiểu biết toàn diện về hạ tầng IT, phần mềm và giải pháp công nghệ, với khả năng áp dụng các phương pháp quản lý tiên tiến như Agile, DevOps, và các nền tảng công nghệ hiện đại.
Kiến thức chuyên sâu về công nghệ:
hạ tầng IT
phần mềm
giải pháp công nghệ
Khả năng lãnh đạo và định hướng chiến lược: Tư duy chiến lược sâu rộng, có khả năng lãnh đạo đội ngũ lớn và đa dạng, đồng thời thúc đẩy sự đổi mới và cải tiến liên tục.
Khả năng lãnh đạo và định hướng chiến lược:
Chứng chỉ quản lý dự án: Các chứng chỉ như PMP, ITIL hoặc tương đương là lợi thế lớn, giúp đảm bảo ứng viên có nền tảng chuyên môn vững chắc về quản lý dự án.
Chứng chỉ quản lý dự án:
PMP
ITIL
Kỹ năng giao tiếp và đàm phán xuất sắc: Khả năng giao tiếp hiệu quả với các ban lãnh đạo, đối tác và khách hàng để đạt được sự đồng thuận và tối ưu hóa kết quả hợp tác.
Kỹ năng giao tiếp và đàm phán xuất sắc:
ban lãnh đạo

Tại Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC Thì Được Hưởng Những Gì

THU NHẬP
Lương tháng thỏa thuận theo năng lực và vị trí công tác Gói phúc lợi tiền mặt vào các dịp Lễ, Tết, Sinh nhật Tập đoàn... Xét tăng lương theo năng lực và kết quả công việc định kỳ 1 lần/năm. Hoặc tăng lương đột xuất theo hiệu quả công việc.
Lương tháng thỏa thuận theo năng lực và vị trí công tác
Gói phúc lợi tiền mặt vào các dịp Lễ, Tết, Sinh nhật Tập đoàn...
Xét tăng lương theo năng lực và kết quả công việc định kỳ 1 lần/năm. Hoặc tăng lương đột xuất theo hiệu quả công việc.
CHẾ ĐỘ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN
Đài thọ 100% chi phí tham gia các khóa học, thi chứng chỉ CNTT Quốc tế. Chính sách phát triển, thăng tiến theo Career Path phù hợp với từng vị trí, từng phòng ban. Cơ hội tiếp cận với các công nghệ mới nhất: Cloud, Big data... Cơ hội làm việc trong Công ty là Top 1 đối tác tư vấn và cung cấp, triển khai giải pháp Chuyển đổi số, Bảo mật, Cloud cho tổ chức và doanh nghiệp tại Việt Nam
Đài thọ 100% chi phí tham gia các khóa học, thi chứng chỉ CNTT Quốc tế.
Chính sách phát triển, thăng tiến theo Career Path phù hợp với từng vị trí, từng phòng ban.
Cơ hội tiếp cận với các công nghệ mới nhất: Cloud, Big data...
Cơ hội làm việc trong Công ty là Top 1 đối tác tư vấn và cung cấp, triển khai giải pháp Chuyển đổi số, Bảo mật, Cloud cho tổ chức và doanh nghiệp tại Việt Nam
BẢO HIỂM VÀ CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ
Thời gian làm việc: Thứ Hai – Thứ Sáu; Nghỉ thứ 7 & Chủ Nhật. Nghỉ phép: 12 ngày/ năm + 1 ngày nghỉ hưởng lương vào dịp sinh nhật bản thân CBNV Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định Nhà nước Chế độ bảo hiểm nâng cao: CMC Care Du lịch hàng năm 1 tuần, teambuilding/dã ngoại định kì 2 lần/năm Tham gia các Câu lạc bộ của Công ty và các chương trình trải nghiệm nhân viên đa dạng và phòng phú Được trang bị laptop/thiết bị công nghệ trong quá trình làm việc. Môi trường làm việc trẻ, năng động và chuyên nghiệp
Thời gian làm việc: Thứ Hai – Thứ Sáu; Nghỉ thứ 7 & Chủ Nhật.
Nghỉ phép: 12 ngày/ năm + 1 ngày nghỉ hưởng lương vào dịp sinh nhật bản thân CBNV
Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định Nhà nước
Chế độ bảo hiểm nâng cao: CMC Care
Du lịch hàng năm 1 tuần, teambuilding/dã ngoại định kì 2 lần/năm
Tham gia các Câu lạc bộ của Công ty và các chương trình trải nghiệm nhân viên đa dạng và phòng phú
Được trang bị laptop/thiết bị công nghệ trong quá trình làm việc.
Môi trường làm việc trẻ, năng động và chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC

Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 14 & 16, tòa nhà CMC, Duy Tân, Hà Nội, Việt Nam

