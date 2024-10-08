Tuyển Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) VNR500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) VNR500 TOP CÔNG TY
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Với Mức Lương Thỏa thuận
Lập kế hoạch kinh doanh/ngân sách cho Phòng giao dịch phù hợp định hướng của cụm chi nhánh từng thời kỳ;
Tham vấn cho Giám đốc chi nhánh về tiềm năng kinh doanh tại cụm chi nhánh.
Kết hợp với Giám đốc chi nhánh nhằm đảm bảo hoạt động bán hàng hiệu quả và chất lượng phục vụ khách hàng. Tổ chức và mở rộng hoạt động dịch vụ khách hàng cá nhân; Xây dựng, triển khai chiến lược thu hút khách hàng.
Tổ chức, triển khai, phê duyệt, quản lý chung các nghiệp vụ tại CN/Phòng giao dịch.
Phê duyệt tín dụng trong phạm vi thẩm quyền.
Sau thời gian làm quen với môi trường sẽ được phân bổ về đơn vị kinh doanh ở vị trí Giám đốc Phòng giao dịch hoặc Trưởng phòng KHCN tại chi nhánh/PGD thuộc KV HCM.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành phù hợp như kinh tế, tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.
Kinh nghiệm: Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực liên quan trong đó có ít nhất 01 năm làm quản lý với vị trí tương đương Trưởng phòng khách hàng cá nhân hoặc Trưởng phòng giao dịch
Có kiến thức chuyên sâu về tài chính, ngân hàng, phân tích tài chính
Có kỹ năng bán hàng, đàm phán, thuyết trình tốt
Có khả năng xây dựng, quản lý, làm việc nhóm hiệu quả
Có khả năng chịu áp lực cao, làm việc độc lập và chủ động
Tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) VNR500 TOP CÔNG TY Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh
Chế độ thưởng vào các dịp lễ Tết, thưởng hàng năm theo thâm niên và kết quả kinh doanh của công ty
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
Được tham gia các chương trình teambuilding, nghỉ mát, du xuân
Cơ hội học tập và phát triển cùng HDBank
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) VNR500 TOP CÔNG TY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
